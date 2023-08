ARD Audiothek

"HITZE - Letzte Generation Close-Up"

neuer Storytelling-Podcast von rbb und TRZ Media

Die "Letzte Generation" stört. Überall, ständig und mit immer neuen Aktionen. Sie blockiert den Verkehr, klebt sich an Gemälde, dreht Pipelines ab, beschmiert Gebäude von Ministerien, Denkmäler und Luxus-Geschäfte. Sie ist eine der wohl umstrittensten Protestbewegungen, die es derzeit in Deutschland gibt und rückt mit ihren Aktionen in den Mittelpunkt der Debatte um Verantwortung und Klima. Der sechsteilige Podcast "HITZE - Letzte Generation Close-Up", produziert von TRZ Media und Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), begleitet Aktivist*innen der Bewegung in ihrem Alltag und fragt: Was bedeutet ein Leben im Kampf um das Klima? Die ersten beiden Folgen sind ab Donnerstag, 31. August 2023, in der ARD Audiothek verfügbar und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Alltag im Kampf für das Klima

Host Daphne Ivana Sagner und Reporterin Céline Weimar-Dittmar haben intensiv recherchiert und mehrere Mitglieder der "Letzten Generation" über ein halbes Jahr lang begleitet: bei Gerichtsterminen, Straßenblockaden, Protestaktionen und vor allem in ihrem Alltag. Da ist zum Beispiel Solvig Schinköthe, Mutter von vier Kindern in Magdeburg. Zwei davon und sie selbst sind bei der "Letzten Generation" aktiv. Mit ihrer Tochter Lina verbrachte sie schon eine Nacht in einer Gefängniszelle. Wie lassen sich Protest und Familienleben vereinbaren? Jakob Beyer aus Berlin bricht mit Mitte 20 seine Zimmermann-Ausbildung ab, um Vollzeit-Aktivist zu werden. Als Wissenschaftler*innen beschäftigen sich Theo und Lena Schnarr aus Greifswald damit, wie bedrohlich die Klimaveränderung wird. Gemeinsam kleben sie sich auf die Straße. Carla Rochel leitet das Presseteam der "Letzten Generation". Wie kommuniziert sie die Ziele und Aktionen der Öffentlichkeit? Auch Wegbegleiter*innen sowie Gegner*innen kommen in dem Storytelling-Podcast zu Wort.

Im Laufe der sechs Episoden entsteht ein kritisches Porträt der Bewegung. Wie ist es, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein, die nach eigener Überzeugung versucht, die Welt zu retten, aber dabei immer wieder mit dem Gesetz und Teilen der Gesellschaft in Konflikt gerät? In einer Zeit, in der vieles heiß läuft - die Debatten, die Gemüter und die Reaktionen der Politik. Funktioniert das, was die "Letzte Generation" vorhat, und welchen Preis zahlt sie dafür? Das Podcast-Team von "HITZE - Letzte Generation Close-Up" ist dabei, wenn die Hupen verstummen, wenn die Kameras aus sind und die Aktivist*innen offenbaren, was der Klimaprotest mit ihnen und ihrem Umfeld macht.

Veröffentlichung als Podcast und im Radio

Die ersten beiden Folgen der sechsteiligen Podcast-Serie sind ab 31. August 2023 in der ARD Audiothek zu hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danach erscheint wöchentlich, immer donnerstags, eine neue Folge. Den Trailer gibt es schon jetzt.

Zudem wird "HITZE - Letzte Generation Close-Up" im Radio auf rbbKultur ausgestrahlt: zwischen 4.9. und 9.10.2023, immer montags um 19.00 Uhr.

"HITZE - Letzte Generation Close-Up" ist eine Koproduktion von TRZ Media und Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Bei Interesse können wir Ihnen die erste Folge vorab zum Anhören zur Verfügung stellen. Inhaltsangaben zu den ersten Episoden und weitere Infos finden Sie im rbb-Presseportal.

