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Gefährliches Doppelleben: "Hooligans" ab 14.8. in der ARD Mediathek

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Baden-Baden (ots)

Achtteilige israelische Serie mit Ben Sultan als Spitzel unter radikalen Fußballfans

Außenseiter in der eigenen Familie, Outlaw für die Gesellschaft, erwartet der junge Meni nichts vom Leben. Als Spitzel unter gewalttätigen Hooligans gerät er endgültig zwischen alle Stühle. Sein Einsatz wird nicht nur zur gefährlichen Herausforderung, sondern auch zu einer tiefgreifenden Lebenserfahrung. Die israelisch-deutsch-französische Serie "Hooligans" startet am 14. August in der ARD Mediathek. In den Hauptrollen spielen Ben Sultan, Sean Softi, Dikla Dori, Danielle Menuchin Rudoy und Ben Heine. Inszeniert wurden die acht 45-minütigen Folgen von Lee Gilat, die gemeinsam mit Izhar Har-Lev auch die Drehbücher schrieb. Sie erzählt von einer radikalen Szene, in der Fan zu sein Lebensinhalt ist und Begeisterung jederzeit in Gewalt umschlagen kann, in der Meni aber auch Aufgehobensein erfährt.

Machtfaktor

Meni Azulai (20), Getränkeverkäufer vor dem Teddy-Fußballstadion in Jerusalem, gerät zufällig in eine Konfrontation zwischen zwei rivalisierenden Hooligan-Gruppen und rettet einem Mann das Leben - ohne zu wissen, dass es sich dabei um Ovad Hamami handelt, den Anführer des radikalen Unterstützerclubs "Wächter der Mauern". Dabei verletzt Meni einen Polizisten und landet mit den Mitgliedern der Gruppe in Polizeigewahrsam. Dies ist der Beginn seines Lebens als Spitzel in einer der gefährlichsten kriminellen Vereinigungen des Landes. Denn die Polizei in Gestalt von Kommissarin Eli Madmoni kann Meni unter Druck setzen, weil er sich bisher dem Militärdienst entzogen hat, und verlangt von ihm, seinen Kontakt zu den Wächtern der Mauern auszubauen und zu nutzen. Tatsächlich bindet der dankbare Ovad den an Fußball gar nicht interessierten Meni bei den Wächtern der Mauern ein. Hier findet der junge Mann, was er bisher vermisst hat: Anerkennung, Gemeinschaft, Geborgenheit. Außerdem ist er fasziniert von Kinneret Hamami, der Anwältin des Clubs. Doch was passiert, wenn seine wahre Identität ans Licht kommt? Und ist er überhaupt noch ein Polizeispitzel? Meni muss sich fragen, wohin er eigentlich gehört.

Internationale Koproduktion

"Hooligans" ist eine Produktion der Artza Productions mit United King Films in Koproduktion mit Canal+, SWR, NDR und WDR. Creatoren sind Lee Gilat, Izhar Har-Lev, Yuval Bronstein und Ester Namdar Tamam. Produziert wurde die Serie von Hilla Alon, Dafna Prenner, Artza Productions, und Sharon Sberlo, United King Films, Ausführende Produzentin ist Sisi Menachem. In weiteren Rollen spielen Tom Zidner, David Shaul, Ilay Elmakys, Nehoray Kalifa, Itzhak Martziano, Guetta, Zohar Alfassi, Shimon Mimran, Moran Arbiv, Irit Kaplan, Assaf Harel, Shalom Levi, Oren Cohen. Die Redaktion liegt bei Ronny Perry, Kan, Brigitte Dithard, SWR, Sabine Holtgreve, NDR, und Frank Tönsmann, WDR.

In der ARD Mediathek ab Freitag, 14. August bis 14. Februar verfügbar

Alle Folgen am Freitag, 14. August, ab 23:00 Uhr auf One

Die ersten zwei Folgen von "Hooligans" sind ab 12 Jahren freigegeben, Folgen drei bis acht ab 16 Jahren.

Pressedossier: http://swr.li/hooligans

Fotos: ARD-foto.de

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Pressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de

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