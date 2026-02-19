LupoLeo Award

LupoLeo Award 2026 - Rekord-Bewerbungen für die Hauptkategorie "Projekt Award"

239 Projekte haben sich für die 4. Ausgabe des bundesweiten Förderpreises erfolgreich beworben

Braunschweig (ots)

Rekordbeteiligung von Projekten aus ganz Deutschland für Hauptkategorie "Projekt Award"

Fördermittel für "Projekt Award" aufgestockt: 50.000 Euro (1. Platz), 30.000 Euro (2. Platz), 10.000 Euro (3. Platz) zu vergeben

Insgesamt 130.000 Euro Fördermittel zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen

"Ehren Award" und "Persönlichkeit Award" als weitere Kategorien

Beim LupoLeo Award, Deutschlands größtem Förderpreis für Engagement zugunsten von Kindern und Jugendlichen, gab es eine Rekordbeteiligung: So viele Projekte wie nie zuvor haben sich für die Hauptkategorie "Projekt Award" beworben. Insgesamt 239 Bewerbungen von Projekten aus ganz Deutschland sind eingegangen. Ab sofort analysiert die PHINEO gAG als neutrale Instanz des LupoLeo Awards die Bewerbungen. Nach einer Vorprüfung wird entschieden, welche Projekte es in die nächste Runde schaffen. Über dieses Ergebnis werden die Projekte bis Ende März 2026 informiert. Der 3. LupoLeo Award steht unter dem Motto "Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen" und ist das Leuchtturmprojekt des Kindernetzwerks United Kids Foundations. Projekte und Akteure werden am 7. November 2026 im Rahmen einer feierlichen Gala im Staatstheater Braunschweig ausgezeichnet.

"Dass uns in diesem Jahr 239 Bewerbungen erreicht haben, ist überwältigend. Die enorme Resonanz zeigt, wie viele Menschen sich mit Leidenschaft für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Dieses Engagement verdient unsere höchste Anerkennung", so Jürgen Brinkmann, Initiator von United Kids Foundations und des LupoLeo Awards. Mitinitiator Robert Lübenoff ergänzt: "Die Vielfalt und Qualität der eingereichten Projekte beeindruckt mich zutiefst. Jede Bewerbung steht für Menschen, die Verantwortung übernehmen und etwas bewegen wollen. Genau dieses Engagement macht den LupoLeo Award aus."

Zwischen dem 10. Dezember 2025 und dem 16. Februar 2026 gingen 239 Bewerbungen von kleinen und großen Initiativen aus ganz Deutschland ein - ein eindrucksvoller Beleg für die Vielfalt, Kreativität und gesellschaftliche Bedeutung des bundesweiten Engagements.

Im nächsten Schritt übernimmt das gemeinnützige Analysehaus PHINEO gAG aus Berlin die neutrale Prüfung der Projekte, die sich erfolgreich beworben haben. In einem mehrstufigen Prozess erstellt es bis Ende Mai eine fundierte Vorauswahl (Longlist) für die Jury. Die Jury setzt sich aus prominenten Persönlichkeiten, relevanten Stakeholdern sowie Jugendlichen zusammen. Gerade die Jugendlichen spielen eine zentrale Rolle: Sie wählen vorab aus der Longlist die sechs Finalprojekte, über die anschließend die Öffentlichkeit in einem Online-Voting abstimmt. Aus diesen sechs Projekten werden die drei Gewinner des "Projekt Award" ermittelt. Das erstplatzierte Projekt erhält 50.000 Euro, das zweitplatzierte 30.000 Euro sowie das drittplatzierte 10.000 Euro.

Weitere Kategorien des LupoLeo Award

Neben der Kategorie "Projekt Award" werden zwei weitere Auszeichnungen vergeben: Beim "Ehren Award" würdigen die beiden Initiatoren, Jürgen Brinkmann und Robert Lübenoff, eine Persönlichkeit, die in einzigartiger Weise den Geist des Awards verkörpert. Diese Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Der "Persönlichkeit Award" geht an eine Person des öffentlichen Lebens, die sich in besonderer Weise für Kinder und Jugendliche engagiert und diese durch ihr Wirken in ihrer Entwicklung stärkt. Diese Auszeichnung ist mit 20.000 Euro Fördermitteln für ein Projekt der eigenen Wahl der Preisträgerin oder des Preisträgers verbunden.

Der LupoLeo Award ist Teil der Eventwoche zum Thema "Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen". Ein weiteres Highlight dieser Woche ist der Gesunde Erde. Gesunde Kinder.-Kongress, der am 5. und 6. November in Wolfsburg stattfindet. Der Kongress bringt Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Praxis zu einem interdisziplinären Diskurs zusammen. Während beim Fachkongress der Wissensaustausch im Mittelpunkt steht und praxisnahe Lösungen auf den Weg gebracht werden sollen, würdigt der LupoLeo Award im Rahmen einer prominent besetzten Gala die handelnden Akteure aus der Praxis und vergibt Fördergelder in einer Gesamthöhe von 130.000 Euro. Beide Formate verbindet ein gemeinsames Ziel: die psychische Gesundheit junger Menschen nachhaltig zu stärken.

Über den LupoLeo Award

Der LupoLeo Award ist das Leuchtturmprojekt im CSR-Engagement der Volksbank BRAWO und ihrer Unternehmensgruppe BRAWO GROUP. 2020 wurde er im Rahmen des 15. Geburtstages von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, ins Leben gerufen und rückt seitdem alle zwei Jahre die wesentlichen Zukunftsthemen von Kindern und Jugendlichen in den Fokus. Er ist der größte Förderpreis für soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland.

Die nächste Verleihung des mit 130.000 Euro dotierten LupoLeo Awards in den Kategorien "Projekt Award", "Persönlichkeit Award" und "Ehren Award" (erstmalig) findet am 7. November 2026 im Staatstheater Braunschweig statt. Das Thema diesmal: "Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen". Der "Persönlichkeit Award" ging bei der jüngsten Verleihung im Jahr 2024 an den ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel, der damit auf Comedian Bülent Ceylan (2022) und Musiker Campino (2020) folgte. Den "Projekt Award" erhielt das Projekt "Recycling Roadies - CleanUp nach der Flut" des Clean River Project e. V. aus Winningen.

Weitere Informationen: www.lupoleo.de

