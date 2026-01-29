LupoLeo Award

LupoLeo Award 2026 - Deutschlands größter Förderpreis für soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich vergibt 130.000 Euro Fördermittel

Bewerbungsfrist läuft bis zum 16. Februar 2026

Braunschweig (ots)

Projektträger sind aufgerufen sich online unter www.lupoleo.de zu bewerben

zu bewerben Aufgestockte Fördermittel in der Hauptkategorie "Projekt Award": 50.000 Euro (1. Platz), 30.000 Euro (2. Platz), 10.000 Euro (3. Platz)

Projekte zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gesucht

Die vierte Ausgabe des LupoLeo Awards ist mit insgesamt 130.000 Euro Fördermitteln dotiert und hat in diesem Jahr das Thema "Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen". Alle zwei Jahre zeichnet der bundesweit größte Förderpreis dieser Art herausragendes Engagement für Kinder und Jugendliche aus. Die Preisträger in den Kategorien "Projekt Award", "Ehren Award" und "Persönlichkeit Award" werden am Samstag, 7. November 2026, im Rahmen einer feierlichen Gala im Staatstheater Braunschweig geehrt. Wichtig für die Kategorie "Projekt Award": Die Bewerbungsphase läuft nur noch bis Montag, 16. Februar 2026.

Die Hauptkategorie "Projekt Award" ist dabei mit insgesamt 90.000 Euro prämiert: 50.000 Euro für Platz 1, 30.000 Euro für Platz 2 sowie 10.000 Euro für Platz 3. Es werden gezielt Projekte gesucht, die Kinder und Jugendliche nachweislich stärken und ihnen in ihren Lebenswelten wirksame Hilfe und Unterstützung bieten. Die Bewerbung läuft online unter www.lupoleo.de

"Die starke Resonanz zeigt, wie viele engagierte Menschen sich bereits für die seelische Gesundheit junger Menschen einsetzen. Gleichzeitig möchten wir weitere Träger ermutigen: Nutzen Sie die Chance und reichen Sie Ihr Projekt bis zum 16. Februar ein", sagt Jürgen Brinkmann, Initiator von United Kids Foundations und des LupoLeo Awards.

Gesucht werden Projekte, welche die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Kontexten fördern - etwa durch Bewegungsangebote, Ernährungs- und Naturerfahrungsprogramme, Resilienz- und Achtsamkeitsformate oder Ansätze zum Umgang mit Zukunftsängsten und digitalem Medienkonsum.

"Wir wollen sichtbar machen, was wirkt - und was Kinder und Jugendliche konkret stärkt. Darum lohnt sich die Bewerbung auch jetzt noch: Jede Einreichung hat die Möglichkeit, im November prämiert zu werden und so ihre Projektarbeit öffentlich zu machen und mit einer signifikanten Fördersumme weiterzuentwickeln", betont Robert Lübenoff, Mit-Initiator von United Kids Foundations und des LupoLeo Awards.

So geht es nach dem Bewerbungsschluss weiter: Analysephase und Juryentscheidung

Nach Ende der Bewerbungsfrist durchlaufen die eingereichten Projekte die Analysephase, die - wie bei den vorangegangenen LupoLeo Awards - auch diesmal wieder von der unabhängigen PHINEO gAG vorgenommen wird. Aus den Bewerbungen wird in einem mehrstufigen Verfahren eine Auswahl getroffen, aus der die jugendlichen Mitglieder der Jury des LupoLeo Awards die sechs Finalisten nominieren. Aus diesen Finalisten werden dann in einem Publikums-Voting durch FOCUS Online im September die Sieger ermittelt, die schließlich am 7. November im Staatstheater Braunschweig geehrt werden.

Über den LupoLeo Award:

Der LupoLeo Award ist das Leuchtturmprojekt im CSR-Engagement der Volksbank BRAWO und ihrer Unternehmensgruppe BRAWO GROUP.

2020 wurde er im Rahmen des 15. Geburtstages von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, ins Leben gerufen und rückt seitdem alle zwei Jahre die wesentlichen Zukunftsthemen von Kindern und Jugendlichen in den Fokus. Er ist der größte Förderpreis für soziales Engagement im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland. Die nächste Verleihung des mit 130.000 Euro dotierten LupoLeo Awards in den Kategorien "Projekt Award", "Persönlichkeit Award" und "Ehren Award" (erstmalig) findet am 7. November 2026 im Staatstheater Braunschweig statt. Das Thema diesmal: "Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen". Der "Persönlichkeit Award" ging bei der jüngsten Verleihung im Jahr 2024 an den ehemaligen Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel, der damit auf Comedian Bülent Ceylan (2022) und Musiker Campino (2020) folgte. Den "Projekt Award" erhielt das Projekt "Recycling Roadies - CleanUp nach der Flut" des Clean River Project e. V. aus Winningen. Weitere Informationen: www.lupoleo.de

