Tolle Showacts beim LupoLeo Award: Die Bühne wird zur Welt der Kinder!

Braunschweig (ots)

Markus Becker und Joey Kellys Kinder performen die Hymne des RTL-Spendenmarathons "Wir waren alle einmal Kinder" erstmals live vor Publikum

Shayla Jolie & Filo und die Flying Superkids aus Dänemark runden Bühnenprogramm ab

100.000 Euro Fördermittel "Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde"

Der LupoLeo Award des Kindernetzwerks United Kids Foundations ist der größte Förderpreis für Engagement im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland und wird im Rahmen einer feierlichen Gala unter dem Motto "Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde" im Staatstheater Braunschweig überreicht. Das Bühnenprogramm dafür ist nun komplett: Markus Becker, der Kinderlieder-Star, wird bei der Gala seinen neuen Song "Wir waren alle einmal Kinder" performen, der die "Hymne" des diesjährigen RTL-Spendenmarathons ist und in Braunschweig in dieser Form erstmals live dargeboten wird. Unterstützt wird er dabei von Lisann und Lilly Kelly, den Töchtern von Joey Kelly. Die beiden jungen Sängerinnen Shayla Jolie & Filo sowie die Flying Superkids aus Dänemark komplettieren das Bühnenprogramm. Die Teilnahme an der Award-Gala am 23. November 2024 im Staatstheater Braunschweig ist nur auf Einladung möglich. Produzent und Moderator der Show ist das RTL-Urgestein Wolfram Kons. Fest steht bereits jetzt: Der Preis für die "Persönlichkeit des Jahres" geht an den 4-fachen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel.

"Ich freue mich sehr, dass es den Show-Produzenten gelungen ist, bei diesem Award für Kinder- und Jugendprojekte auch den Entertainment-Part mit wunderbaren jungen Künstlern und entsprechenden Inhalten zu gestalten. So wird die Bühne des LupoLeo Awards 2024 zur Welt der Kinder", sagt Robert Lübenoff, Initiator des Kindernetzwerks United Kids Foundations und des LupoLeo Awards. Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO und ebenfalls Initiator von United Kids Foundations und dem LupoLeo Award, ergänzt: "Besonders freut es uns, dass Markus Becker mit seinem neuen Song 'Wir waren alle einmal Kinder' beim LupoLeo Award auftritt. Diesen wird er nur wenige Tage zuvor erstmals beim RTL-Spendenmarathon präsentieren. Sich an die eigene Kindheit zu erinnern, daran zu denken, was einem damals wichtig war, schärft noch einmal den Blick auf die Bedürfnisse der Kinder von heute. Und zeigt, wie wichtig es ist, ihnen eine gute Zukunft zu ermöglichen."

Bei seinem Auftritt wird Becker von Lisann und Lilly Kelly unterstützt. Die beiden Töchter von Joey Kelly, Musiker, Unternehmer und ehemaliges Mitglied der Pop- und Folk-Band The Kelly Family, sind aktuell dabei, ihren eigenen Weg in die Musikkarriere zu ebnen. Dabei bringen sie frischen Wind und viel Talent auf die Bühne.

Shayla Jolie & Filo als weiterer musikalischer Act mit starker Botschaft

Die beiden Berlinerinnen Shayla Jolie & Filo sind ein weiterer musikalischer Act beim LupoLeo Award 2024: Beim Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" 2023 belegten die Elfjährigen mit ihrem Song "Kinder der Welt" den ersten Platz. Damit sicherten sich die beiden nicht nur eine professionelle Studioaufnahme und einen professionellen Videodreh, sondern auch den Titel "EINE WELT-Song". In "Kinder der Welt" machen Shayla Jolie & Filo auf die Dringlichkeit von weltweitem Klimaschutz und einem friedlichen Umgang miteinander aufmerksam. Sie prangern Versäumnisse von Politik und Wirtschaft an und starten einen Aufruf an andere junge Menschen, sich aktiv für die nachhaltige Entwicklung des Planeten einzusetzen. Damit zielen sie unmittelbar auf die diesjährige Thematik des LupoLeo Awards ab.

Flying Superkids mit beeindruckender Show

Die Flying Superkids wurden ursprünglich als traditionelles Turn-Team gegründet und haben sich inzwischen zu einem international anerkannten Showensemble entwickelt. Die talentierten Turner aus Dänemark sind bereits in mehr als 38 Ländern aufgetreten und machen im November Halt beim LupoLeo Award. Hier bieten sie eine Show mit einer Mischung aus Akrobatik, Turnen, Tanzen, Singen und beeindruckenden Sprüngen.

Wolfram Kons als Moderator

Wie auch bei der Verleihung des zweiten LupoLeo Awards 2022 führt TV-Moderator und Journalist Wolfram Kons durch die Veranstaltung. Der 60-Jährige ist Gesamtleiter von RTL Charity und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Das Wohl von Kindern und Jugendlichen liegt ihm darüber hinaus persönlich sehr am Herzen.

Mit 100.000 Euro Fördermittel dotierter LupoLeo Award

Unter dem Motto "Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde" werden im Rahmen des LupoLeo Awards in diesem Jahr Projekte und Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich auf herausragende Weise in diesem Themenfeld engagieren. Der Award wurde 2020 anlässlich des 15. Geburtstags von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der BRAWO GROUP, ins Leben gerufen. Ausgelobt wird ein Förderbetrag in Höhe von 100.000 Euro, der für vorbildliches gesellschaftliches Engagement im Kinder- und Jugendbereich verliehen wird. Der LupoLeo Award wird in drei Kategorien vergeben: "Projekt-Award" (drei Preise), "Wahre Helden" (ein Preis) und "Persönlichkeit des Jahres" (ein Preis):

Nähere Informationen zum LupoLeo Award sind unter www.lupoleo.de zu finden.

Hintergrundinfos:

Über den LupoLeo Award

Der LupoLeo Award ist ein Leuchtturm-Projekt im CSR-Engagement der Volksbank BRAWO und ihrer Unternehmensgruppe BRAWO GROUP. Er wurde anlässlich des 15. Geburtstages ihres Kindernetzwerks United Kids Foundations ins Leben gerufen. Der erste LupoLeo Award im Jahr 2020 stand unter dem Motto "Zusammen stark sein". Gesucht wurden gemeinnützige Projekte im Kinder- und Jugendbereich, die sich für Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzen. Die zweite Auflage des LupoLeo Awards zeichnete 2022 gemeinnützige Akteure in Deutschland aus, die sich trotz der Corona-Pandemie in den Bereichen physische und psychische Gesundheit, motorische Entwicklung, Sport und Bewegung, soziale Interaktionen und Bildung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland engagierten. Gewinner des "Projekt-Award"s war die Villa Wertvoll gGmbH aus Magdeburg, bei der Kinder und Jugendliche ihre künstlerischen Fähigkeiten in einem professionellen Rahmen entdecken, entfalten und entwickeln können. Dabei sind sie nicht nur Zielgruppe, sondern gestalten die Angebote nach dem Motto "Du bist brillant!" aktiv mit.

