LupoLeo Award: FOCUS Online-Voting für Wahre Helden ist gestartet

Abstimmung für die mit 20.000 Euro dotierte Preiskategorie läuft bis zum 18. September

Abstimmung unter https://focus.de/perspektiven/wahre-helden/lupoleo-award_id_260262018.html

Porträts der Finalisten und Finalistinnen unter www.united-kids-foundations.de/lupoleo/wahrehelden

Motto: "Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde"

100.000 Euro Fördermittel für Kinder und Jugendliche

Wer wird "Wahrer Held" des LupoLeo Awards 2024? Das entscheidet ab sofort die Öffentlichkeit. Seit dem heutigen Mittwoch, 11. September 2024, läuft das Online-Voting für die mit 20.000 Euro Preisgeld dotierte Kategorie.

Unter https://www.focus.de/perspektiven/wahre-helden/lupoleo-award_id_260262018.html können User auf FOCUS Online abstimmen. Der "Wahre Held" mit den meisten Stimmen gewinnt. Nachdem in der vergangenen Woche Sebastian Vettel als "Persönlichkeit des Jahres" bekannt gegeben sowie die finale Projektauswahl für die Hauptkategorie "Projekt-Award" der Jury übergeben wurde, geht damit auch die dritte Kategorie des LupoLeo Awards in die finale Phase.

Der mit insgesamt 100.000 Euro dotierte LupoLeo Award ist der größte Förderpreis für Engagement im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde". Er wird im Rahmen einer feierlichen Gala am 23. November 2024 im Staatstheater Braunschweig verliehen.

In der Kategorie "Wahrer Held" wird ein/-e ehrenamtliche/-r Projektmitarbeitende/-r mit einer Fördersumme von 20.000 Euro für sein/ihr gemeinnütziges Projekt ausgezeichnet, der/die sich in besonderer und vorbildlicher Weise engagiert und als "das Gesicht" eines Projekts wahrgenommen wird. Das gemeinnützige Analysehaus PHINEO gAG, welches die Sichtungs- und Bewerberphase des LupoLeo Awards betreut, entschied bereits im Vorfeld über die Kandidaten und Kandidatinnen, die nun in der nächsten Runde stehen. Jetzt ist die Öffentlichkeit gefragt: Die User von FOCUS Online bestimmen per Online-Abstimmung den/die Preisträger/-in.

"Alle Projektmitarbeitenden, die jetzt in der Auswahl um die Auszeichnung als 'Wahren Helden' stehen, sind verdiente Finalisten. Sie alle treibt vorbildliches Engagement im Kinder- und Jugendbereich an, das wir mit dem LupoLeo Award auszeichnen", so Monika Schmidt, Projektverantwortliche des LupoLeo Awards. "Ich kann nur dazu aufrufen, an der Online-Abstimmung teilzunehmen und dieses Engagement damit zu würdigen. Das gesamte LupoLeo-Team ist gespannt auf das Ergebnis."

In der Auswahl um die Auszeichnung als "Wahrer Held" des LupoLeo Awards 2024 stehen:

Giulianna Göb, FAIR.STÄRKEN e. V., Köln

Ludwig Thiede, LifeTeachUs e. V., Berlin

Dr. Vera Buschmann, Bürgerstiftung Berlin

Ariane Flick, Bundesverband Produktionsschulen e. V., Kassel

Ruth Hübner-Gerling, InSL e. V., Friedrichsdorf

Mehr Informationen zu den Finalisten und Finalistinnen finden Sie unter

www.united-kids-foundations.de/lupoleo/wahrehelden

"Persönlichkeit des Jahres" und "Projekt-Award" als weitere Kategorien

Neben der Kategorie "Wahrer Held" wird der LupoLeo Award auch als Auszeichnung für die "Persönlichkeit des Jahres" und den "Projekt-Award" verliehen. Mit Sebastian Vettel steht der diesjährige Titelträger bereits fest: Er wurde vom Jugendkomitee für sein vielfältiges soziales Engagement mit dem 20.000 Euro dotierten Award ausgezeichnet. In der Hauptkategorie "Projekt-Award" stehen aktuell zehn Projekte in der Finalauswahl, aus denen die prominent besetzte Jury unter dem Vorsitz von Dr. Brigitte Mohn (u. a. mit Sänger Peter Maffay, dem ehemaligen Skirennläufer Felix Neureuther, Arzt und Fernsehmoderator Dr. Eckart von Hirschhausen und Fernsehmoderator Wolfram Kons) nun die drei Projekt-Preisträger/-innen kürt. Diese dürfen sich über Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro, 20.000 Euro und 30.000 Euro freuen.

Nähere Informationen zum LupoLeo Award sind unter www.lupoleo.de zu finden.

Über den LupoLeo Award

Der LupoLeo Award ist ein Leuchtturm-Projekt im CSR-Engagement der Volksbank BRAWO und ihrer Unternehmensgruppe BRAWO GROUP. Er wurde anlässlich des 15. Geburtstages ihres Kindernetzwerks United Kids Foundations ins Leben gerufen.

Der erste LupoLeo Award im Jahr 2020 stand unter dem Motto "Zusammen stark sein". Gesucht wurden gemeinnützige Projekte im Kinder- und Jugendbereich, die sich für Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzen.

Die zweite Auflage des LupoLeo Awards zeichnete 2022 gemeinnützige Akteure und Akteurinnen in Deutschland aus, die sich trotz der Corona-Pandemie in den Bereichen physische und psychische Gesundheit, motorische Entwicklung, Sport und Bewegung, soziale Interaktionen und Bildung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland engagierten. Gewinner des "Projekt-Award"s war die Villa Wertvoll gGmbH aus Magdeburg, bei der Kinder und Jugendliche ihre künstlerischen Fähigkeiten in einem professionellen Rahmen entdecken, entfalten und entwickeln können. Dabei sind sie nicht nur Zielgruppe, sondern gestalten die Angebote nach dem Motto "Du bist brillant!" aktiv mit.

