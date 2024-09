LupoLeo Award

Sebastian Vettel zur LupoLeo Persönlichkeit des Jahres 2024 gewählt: "Eine große Ehre!"

Award-Übergabe am 23. November in Braunschweig

Braunschweig (ots)

Das LupoLeo Jugendkomitee hat entschieden

Zehn Projekte für die Finalrunde des "Projekt-Awards" stehen fest

Motto: "Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde"

Public Voting bei FOCUS Online für "Wahre Helden" startet in Kürze

100.000 Euro Fördermittel für Kinder und Jugendliche

Das Jugendkomitee des LupoLeo Awards hat entschieden: Der ehemalige Automobilrennfahrer Sebastian Vettel ist die LupoLeo "Persönlichkeit des Jahres" 2024. Die Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren wählten den vierfachen Formel-1-Weltmeister für sein vielfältiges soziales Engagement.

Zudem bestimmte das Jugendkomitee aus den 33 Projekten, die von dem gemeinnützigen Analyse- und Beratungshaus PHINEO final aus den 235 Anmeldungen nominiert wurden, zehn Projekte für die Jury-Wahl des "Projekt-Awards". Die prominent besetzte Jury des LupoLeo Awards unter dem Vorsitz von Dr. Brigitte Mohn (u. a. mit Sänger Peter Maffay, dem ehemaligen Skirennläufer Felix Neureuther, Arzt und Fernsehmoderator Dr. Eckart von Hirschhausen und Fernsehmoderator Wolfram Kons) kürt nun die drei Projekt-Preisträger.

Der mit insgesamt 100.000 Euro dotierte LupoLeo Award ist der größte Förderpreis für Engagement im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland und steht in diesem Jahr unter dem Motto "Für eine gesunde Zukunft unserer Kinder und unserer Erde". Er wird im Rahmen einer feierlichen Gala am 23. November 2024 im Staatstheater Braunschweig verliehen.

In der Kategorie "Persönlichkeit des Jahres" wird eine Person des öffentlichen Lebens ausgezeichnet, die sich für Kinder und Jugendliche engagiert und durch ihre Arbeit oder ihr Auftreten Kinder in ihrer Entwicklung fördert. Neben Sebastian Vettel standen die Komikerin, Sängerin und Schauspielerin Carolin Kebekus sowie Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin und YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim in der Finalauswahl um die mit 20.000 Euro Fördermittel dotierte Auszeichnung. Letztlich entschieden sich die Jugendlichen für Vettel, der sich nach seiner aktiven Karriere als Rennfahrer verstärkt für Umwelt- und Klimaschutz engagiert. Mit seinen V5 Projects sensibilisiert und erklärt er der Öffentlichkeit die Wichtigkeit dieser Themen. Zu seinem Engagement gehören bspw. Projekte zum Schutz von Biodiversität (Buzzin` Corner Insektenhotels an und außerhalb von Formel 1-Strecken) oder unter dem Kampagnennamen "Race without Trace" behandelt er zudem das Thema Nachhaltigkeit im Motorsport.

"Es ist mir eine Ehre und Freude, mit dem LupoLeo Award ausgezeichnet zu werden. Ob zu Hause, in der Schule oder in der Öffentlichkeit: Immer mehr Kinder und Jugendliche setzen sich für die Erde und ihre eigene Zukunft ein. Das inspiriert mich als Familienvater und zeigt, wie wichtig unsere zukünftigen Generationen für uns und unseren Planeten sind. Ob gesunde Meere, intakte Wälder oder die Energiewende: Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Themen nur gemeinsam positiv und zukunftsgerichtet meistern können. Und genau dazu möchte ich meinen Beitrag leisten", kommentierte Sebastian Vettel unmittelbar, nachdem er von seiner Wahl erfuhr.

"Ein würdiger Preisträger"

"Wir haben uns wirklich schwergetan, was die Entscheidung für eine 'Persönlichkeit des Jahres' anging. Alle Prominenten - und besonders die drei Finalisten - haben ein großartiges Engagement für Kinder und Jugendliche mit einem Umweltbezug vorzuweisen", so Leonardo Massimo, Vorsitzender des Jugendkomitees. "Sebastian Vettel nutzt seine Bekanntheit und ist in vielen Themenfeldern aktiv, was uns sehr angesprochen hat. Er ist unserer Meinung nach die verdiente 'Persönlichkeit des Jahres'."

"Wir sind beeindruckt von dem Engagement der Jugendlichen im Komitee. Sie haben intensiv diskutiert und waren alle mit großer Leidenschaft dabei. Wir gratulieren Sebastian Vettel im Namen des gesamten LupoLeo Award-Teams zur Wahl. Er ist ein würdiger Preisträger", betonen die beiden LupoLeo Award-Initiatoren Jürgen Brinkmann (Vorstandsvorsitzender BRAWO GROUP) und Robert Lübenoff (Vorstandsvorsitzender der fit4future foundation) gemeinsam.

Zehn Projekte für die Jury

Das Jugendkomitee wurde neben der Auswahl der "Persönlichkeit des Jahres" auch in der Hauptkategorie "Projekt-Award" tätig: Die Jugendlichen wählten bei ihrer Sitzung die zehn finalen Projekte aus, die nun der Jury übergeben werden. Diese wird im nächsten Schritt aus den zehn Vorschlägen die drei Preisträger in geheimer Wahl bestimmen, die sich dann über 30.000 Euro, 20.000 Euro bzw. 10.000 Euro Fördermittel für ihre Projekte freuen können.

Im Vorfeld sichtete das gemeinnützige Analysehaus PHINEO gAG, das den Bewerbungsprozess des LupoLeo Awards betreut, alle 110 angenommenen Bewerbungen. Über einen mehrstufigen Prozess gab PHINEO 33 Projekte nach finaler Prüfung an das Jugendkomitee, aus denen das Jugendkomitee diese zehn Projekte für die Jury nominierte:

Die zehn Projekte, die der Jury übergeben wurden, sind:

Ackern schafft Wissen: Mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel - Acker e. V., Berlin

Das Projekt fördert eine Gesellschaft, in der Natur und natürliche Lebensmittel wichtig sind. Es nutzt den Gemüseacker als Lernort, um Wissen über nachhaltige Lebensmittelproduktion zu vermitteln und bietet spannende Naturerlebnisse. Die Bildungsangebote sind für Kindergarten- und Kitakinder, Schulkinder sowie Studierende gedacht. Das Motto lautet: "Ran an den Acker!".

Energiewende-Held*innen! Berufliche Orientierung für junge Erwachsene für eine Zukunftsperspektive in Klimajobs - Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Hessen e. V., Frankfurt am Main

Energiewende-Held*innen! bietet Jugendlichen eine praktische Berufsorientierung außerhalb der Schule für Jobs im Bereich Energiewende und Klima. Die Angebote ermöglichen praktische Erfahrungen mit Berufen in diesem Bereich bei lokalen Betrieben. Dadurch erweitern sich die beruflichen Perspektiven der Jugendlichen und sie bekommen ein besseres Verständnis für komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge.

Bergwaldprojekt Waldschule und Jugendwochen 2024 - Bergwaldprojekt e. V., Würzburg

Die Waldschule organisiert einwöchige Projektwochen, in denen Jugendliche ab 14 Jahren gezielt in die Naturschutzarbeit eingebunden werden und so sowohl einen aktiven Beitrag zum Wald-, Klima- und Artenschutz leisten als auch konkrete Bildungserfahrungen im Kontext nachhaltiger Entwicklung machen. Die Projektwochen finden im Gemeinschaftsgut Staatswald statt und werden von erfahrenen Projektleitern und ehrenamtlichen Gruppenleitern angeleitet.

KlimaGesundheit - Aktiv für Kitas - BildungsCent e. V., Berlin

Das Programm KlimaGesundheit - Aktiv für Kitas stärkt die Wissens- und Handlungskompetenz von Erzieherinnen und Erziehern zum Thema Klimafolgenanpassung mit dem Schwerpunkt Kindergesundheit. Das Angebot beinhaltet ein umfangreiches Fortbildungs- und Material-Paket und trägt zur Prävention von Gesundheitsrisiken und einem erhöhten Gesundheitsschutz in Kindertagesstätten bei, denn Kinder sind besonders von den Folgen der Klimakrise betroffen.

Recycling Roadies - CleanUp nach der Flut - Clean River Project e. V., Winningen

Mit den Recycling Roadies leistet das Clean River Project einen zukunftsweisenden Beitrag in den 2021 vom Hochwasser betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern wird aktiv an der Umsetzung gearbeitet. Durch den Einsatz eines mobilen Lernortes wird Jugendlichen die Kreislaufwirtschaft erlebbar gemacht, und sie werden dazu motiviert, sich für nachhaltigen Umweltschutz einzusetzen. Gleichzeitig fördert das Projekt die Bewegung in der Natur, insbesondere im Ökosystem "Fluss", und stärkt das Verständnis für die Auswirkungen des eigenen Handelns.

Verrückt? Na und! Seelisch fit in der Schule - Irrsinnig Menschlich, Leipzig

Verrückt? Na und! ist ein Schulprojekt, das Jugendlichen ab Klasse 8 hilft, psychische Krisen frühzeitig zu erkennen und offen darüber zu sprechen. Durch Schultage und Workshops vermittelt das Projekt wichtige Strategien im Umgang mit seelischen Belastungen und baut Vorurteile ab. Das Besondere: Menschen mit eigener Krisenerfahrung teilen ihre Geschichten und machen psychische Gesundheit greifbar.

Grünfinder - Naturpädagogisches Angebot im Sozialraum - Kinderstiftung Ulm/Donau-Iller, Ulm

Grünfinder ist ein Umweltbildungsprojekt, das Kindern hilft, durch Naturerlebnisse ihr Selbstwertgefühl und ihre Persönlichkeit zu stärken. Kinder können nach der Schule, in den Ferien oder gemeinsam mit ihren Eltern die Natur entdecken. Das Programm richtet sich besonders an Kinder aus finanziell schwächeren Familien, die sonst weniger Möglichkeiten haben, die Natur zu erleben.

Plietsche Kinderküche - SchlauFox e. V., Hamburg

Plietsche Kinderküche unterstützt die Ernährungsbildung an Hamburger Grundschulen und sensibilisiert die Kinder nachhaltig für eine gesunde, ausgewogene Ernährung. In den Kochkursen wird geschnippelt, gebacken und gebraten. Dabei lernen die Kinder mit viel Spaß Grundlagen ausgewogener Ernährung und schlemmen gemeinsam - lecker und gesund.

youstartN - Stiftung Bildung, Berlin

Das Projekt youstartN fördert Schülerfirmen mit bis zu 1.000 Euro und bietet individuelle Unterstützung, um nachhaltige Projekte in ganz Deutschland umzusetzen. Es stärkt die Selbstwirksamkeit junger Menschen, indem es ihnen hilft, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Förderung in ländlichen, strukturschwachen Regionen.

Vom Gemeinschaftsgarten in den Dirtpark - Villa Jühling e. V., Halle (Saale)

Gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien belebt das Projekt den Stadtteil Heide-Nord in Halle. Kinder und Jugendliche gärtnern im Gemeinschaftsgarten und pflegen einen Dirtpark. Sie pflanzen, pflegen, ernten und bereiten ihr Gemüse aus dem Gemeinschaftsgarten zu. Im Dirtpark gestalten sie den öffentlichen Raum, kümmern sich um eine große, unversiegelte Fläche und bewegen sich auf Fahrrädern.

Public Voting für "Wahre Helden" startet zeitnah

In der Kategorie "Wahre Helden" des LupoLeo Awards wird ein ehrenamtlicher Projektmitarbeitender mit einer Fördersumme von 20.000 Euro ausgezeichnet, der sich in besonderer und vorbildlicher Weise engagiert und als "das Gesicht" eines Projekts wahrgenommen wird. Auch hier wurde PHINEO bereits tätig und entschied über die Kandidaten, die nun in der nächsten Runde stehen. Jetzt ist die Öffentlichkeit gefragt: Die User von FOCUS Online entscheiden per Online-Abstimmung über den Preisträger. Start des Votings ist in wenigen Tagen. Weitere Infos dazu folgen in Kürze.

Nähere Informationen zum LupoLeo Award sind unter www.lupoleo.de zu finden.

Über den LupoLeo Award:

Der LupoLeo Award ist ein Leuchtturm-Projekt im CSR-Engagement der Volksbank BRAWO und ihrer Unternehmensgruppe BRAWO GROUP. Er wurde anlässlich des 15. Geburtstages ihres Kindernetzwerks United Kids Foundations ins Leben gerufen.

Der erste LupoLeo Award im Jahr 2020 stand unter dem Motto "Zusammen stark sein". Gesucht wurden gemeinnützige Projekte im Kinder- und Jugendbereich, die sich für Solidarität und Zusammenhalt in der Gesellschaft einsetzen.

Die zweite Auflage des LupoLeo Awards zeichnete 2022 gemeinnützige Akteure in Deutschland aus, die sich trotz der Corona-Pandemie in den Bereichen physische und psychische Gesundheit, motorische Entwicklung, Sport und Bewegung, soziale Interaktionen und Bildung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland engagierten. Gewinner des Projekt-Awards war die Villa Wertvoll gGmbH aus Magdeburg, bei der Kinder und Jugendliche ihre künstlerischen Fähigkeiten in einem professionellen Rahmen entdecken, entfalten und entwickeln können. Dabei sind sie nicht nur Zielgruppe, sondern gestalten die Angebote nach dem Motto "Du bist brillant!" aktiv mit.

