Besuch eines Schwimmbads im Mai 2025 um 5,7 % teurer als ein Jahr zuvor

Für einen Besuch im Hallen- oder Freibad müssen Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich mehr bezahlen als zu Beginn der vergangenen Freibadsaison. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hat sich der Besuch eines Schwimmbads im Mai 2025 um 5,7 % gegenüber dem Mai 2024 verteuert. Unterschiedlich haben sich dagegen die Preise für ausgewählte Dinge entwickelt, die man neben dem Ticket für einen Badetag braucht: Der Sonnenschirm hat sich im selben Zeitraum um 2,4 % verteuert, während die Preise für Sport- oder Badebekleidung für Herren leicht anstiegen (+0,6 %). Sport- oder Badebekleidung für Damen hingegen hat sich um 1,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat verbilligt. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im selben Zeitraum um 2,1 %.

10 Minuten zum nächsten Natur- oder Freibad

Der Weg zum Freibadvergnügen ist in Deutschland unterschiedlich weit. Das nächste Natur- oder Freibad ist mit dem Auto im Durchschnitt in zehn Minuten zu erreichen, wie der Deutschlandatlas für das Jahr 2024 zeigt. In einzelnen ländlichen Regionen hingegen muss man mehr als 20 Minuten mit dem Auto einplanen, darunter in wenig besiedelten Regionen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, im nördlichen Sachsen-Anhalt und in Teilen von Rheinland-Pfalz. Insgesamt gibt es nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen in Deutschland gut 2 800 Freibadangebote und etwa 570 Naturbäder.

Mehr Menschen beginnen Ausbildung als Fachangestellte für Bäderbetriebe

Für Sicherheit und im Notfall Erste Hilfe sorgt in den Bädern das Fachpersonal. Gut 600 Menschen begannen im Jahr 2023 eine Ausbildung zu Fachangestellten für Bäderbetriebe, gemeinhin Bademeisterin oder Schwimmmeister genannt. Das waren etwas mehr (+3,0 %) als ein Jahr zuvor. Mehr als zwei Drittel (67,6 %) der neuen Auszubildenden waren Männer. Binnen zehn Jahren hat die Zahl der Menschen, die diese Ausbildung begonnen haben, um mehr als ein Viertel (27,5 %) zugenommen.

Weitere Informationen:

Die regionalen Unterschiede bei der Erreichbarkeit des nächsten Schwimmbads lassen sich anhand von interaktiven Karten auf Kreisebene im Deutschlandatlas nachvollziehen.

Weitere Ergebnisse zur Berufsbildungsstatistik bietet die Themenseite Berufliche Bildung im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

