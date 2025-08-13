Sopra Financial Technology GmbH

Tech & Tacheles fragt: Wer übernimmt Verantwortung für KI?

Seit August gelten die ersten Vorschriften des EU AI Act. Das lässt eine Frage neu ins Zentrum rücken: Wie viel Verantwortung tragen wir im Umgang mit Künstlicher Intelligenz und lässt sie sich überhaupt auslagern? In Folge fünf des Podcasts "Tech & Tacheles" diskutieren Sebastian Denef (CEO von AGENTS.inc) und Christian Pfeiffer (CEO von Sopra Financial Technology) über Haltung, Fairness und Grenzen technischer Delegation.

Beide CEOs bringen langjährige Erfahrung mit: Denef als KI-Pionier mit Forschungshintergrund, Pfeiffer als Technologieentscheider in der Finanzwelt. Ihr gemeinsames Anliegen: KI braucht mehr als Rechenleistung - sie braucht Haltung, Urteilsfähigkeit und ein klares Verständnis von Verantwortung. Christian Pfeiffer macht klar: "KI ist kein Ersatz, sondern ein Treiber für Urteilsvermögen." Sebastian Denef ergänzt: "Es ist unsere Aufgabe, KI so gut zu verstehen, dass wir mit ihr gute Urteile fällen können." Beide warnen davor, sich auf Algorithmen zu verlassen, ohne sie kritisch zu hinterfragen.

Verantwortung für KI lässt sich nicht outsourcen

Verantwortung lasse sich nicht auslagern, auch nicht an Maschinen. Pfeiffer betont: "Auslagerung ist ökonomisch oft notwendig - aber nur mit einem klaren, risikoorientierten Rahmen." Und Denef mahnt: "Es ist illusorisch, für jeden Schritt eines KI-Modells Verantwortung übernehmen zu wollen. Stattdessen brauchen wir Prozesse wie in der Bank-Compliance."

Was KI mit einem Baum zu tun hat und warum sie in manchen Fällen fairer handelt als Menschen - dazu liefert die aktuelle Folge von Tech & Tacheles überraschende Perspektiven.

Ein Format mit Haltung

"Tech & Tacheles" richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider von Finanzdienstleistern. In jeder Folge ziehen die Gäste Karten mit provokanten Thesen aus einer "Blackbox", beziehen Position und diskutieren offen und fachlich fundiert. Moderiert wird der Podcast von Birgit Hass, Senior Marketing Managerin bei Sopra Financial Technology.

Tech & Tacheles ist auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und YouTube verfügbar. Die neue Folge "KI braucht Urteilsvermögen" ist ab sofort online.

Über den Podcast

"Tech & Tacheles" ist der Podcast von Sopra Financial Technology für die Finanzbranche. Externe und interne Expertinnen und Experten sprechen über IT, Technologie und Banking - klar, meinungsstark und fundiert. Ohne Buzzwords, mit Haltung. Mehr Infos zu Tech & Tacheles finden Interessierte hier: https://www.sopra-financial-technology.com/de-de/insights/podcast

Über Sopra Financial Technology:

Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb von modularen, skalierbaren und anpassbaren Applikationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung moderner Cloud-Lösungen in einem hochperformanten Betrieb und in sicherer Umgebung. Mit etwa 500 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich das Unternehmen durch Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit mehr als 56.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.

