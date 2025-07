Sopra Financial Technology GmbH

Banking Transformation Day 2025: Von Legacy to Leadership

Führungskräfte aus Banken diskutieren IT-Strategien, KI und Cloud beim Branchen-Event in Frankfurt

Wie Banken veraltete IT-Strukturen modernisieren und dabei zukunftsfähige und regelkonforme Technologien implementieren können, steht im Fokus des Banking Transformation Day 2025. Die Veranstaltung findet am 9. Juli 2025 im F.A.Z. Tower in Frankfurt am Main statt.

Die vom FINANCE Magazin und Sopra Financial Technology organisierte Veranstaltung beleuchtet zentrale Herausforderungen und Chancen rund um digitale Strategien im Bankensektor. Auf dem Programm stehen Keynotes, Panels und Breakout-Sessions zu Themen wie resiliente Betriebsmodelle, souveräne Cloud-Infrastrukturen, der verantwortungsvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz und neue Kundenanforderungen im digitalen Zeitalter. Ein Höhepunkt ist das Fachpanel mit Expertinnen und Experten zur geopolitischen Dimension von Cloud-Services.

Zum Abschluss lädt der FinFluencer Circle zum Networking mit Aperitivo ein - einem Forum für den Austausch zwischen Fachleuten aus der Finanzbranche, Innovationsverantwortlichen und Influencern.

Auszug aus der Agenda:

09:00 - Registrierung & Willkommenskaffee

09:45 - Eröffnungsrede: Von Legacy zu Leadership

10:00 - Keynote: NextGen Customer

10:40 - Panel: Souveräne Cloud & geopolitische Risiken?

Ab 13:15 - Breakout-Sessions

16:00 - Networking & FinFluencer Circle Aperitivo

Interessierte können sich hier anmelden: https://www.finance-magazin.de/events/banking-transformation-day/

Über die Veranstaltung:

Der Banking Transformation Day 2025 wird vom FINANCE Magazin und Sopra Financial Technology organisiert und richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Banken, IT-Dienstleistern, Regulierungsbehörden und der FinTech-Szene. Ziel ist es, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, um den digitalen Wandel der Finanzbranche nachhaltig und erfolgreich zu gestalten.

Über Sopra Financial Technology:

Die Sopra Financial Technology GmbH bietet einen regulatorisch konformen Betrieb modularer, skalierbarer und anpassbarer Applikationen in der Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen verbindet traditionelle Legacy-Systeme mit innovativen Produkten und Services unter Einbeziehung moderner Cloud- Lösungen in einem hoch performanten Betrieb und in sicherer Umgebung. Mit etwa 500 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Nürnberg zeichnet sich das Unternehmen durch

Expertise in Bankwesen, Regulatorik, Lösungsorientierung und Projektmanagement aus. 1983 als Sparda-Datenverarbeitung eG gegründet, ist die Sopra Financial Technology GmbH seit 2019 Teil der Sopra Steria Group mit mehr als 56.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern.

Über FINANCE:

FINANCE aus dem renommierten F.A.Z.-Fachverlag ist Deutschlands führende Plattform für CFOs, Kapitalmarktprofis und andere Finanzentscheider. Seit mehr als zwanzig Jahren bieten wir der FINANCE-Community Nachrichten, wichtige Insights und Analysen, Networking und Research, Weiterbildung und Tipps für die tägliche Arbeit.

