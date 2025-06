HiPP GmbH & Co. Vertriebs KG

Trockene Fakten: HiPP-Windelumfrage gibt Einblicke in den Alltag von Familien

Pfaffenhofen/Ilm

+++ Anlässlich zum neuen Verpackungsdesign und -format seiner extra weichen Premium Windeln hat HiPP eine repräsentative Umfrage durchgeführt, um zentrale Anforderungen im Familienalltag sichtbar zu machen.

+++ Saugfähigkeit und hautfreundliche Inhaltsstoffe sind für das Wohlbefinden von Babys zentral und ermöglichen ruhige Nächte für die ganze Familie.

+++ Was die Umfrageergebnisse auch verraten: Schlafmangel und eine Infrastruktur, die nicht immer zu den Bedürfnissen von Eltern mit Windelkindern passt, prägen die Realität vieler Familien spürbar.

Anlässlich zum neuen Verpackungsdesign und -format seiner extra weichen Premium Windeln hat HiPP eine repräsentative Umfrage beim Meinungsforschungsinstitut Civey¹ in Auftrag gegeben. Untersucht wurde, welchen Einfluss bestimmte Eigenschaften von Windeln auf den Familienalltag haben. Dabei ging es unter anderem um die Frage, wie sich die Saugfähigkeit auf die nächtliche Schlafqualität von Babys auswirkt und wie undichte Windeln nächtliche Unterbrechungen und damit verbundene Belastungen verstärken. Auch der Schutz vor Hautirritationen sowie der Umgang mit unzureichendem Auslaufschutz im Alltag spielten eine Rolle. Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen die Kriterien, die auch HiPP an Hygieneprodukte für Babys und Kleinkinder stellt, teilweise geben die Ergebnisse aber auch überraschende Einblicke in den Alltag von Familien.

Klar ist: Mehr als die Hälfte der befragten Eltern nennen schnelles Einziehen der Nässe (55,8 Prozent) gefolgt von hoher Saugkraft (43,6 Prozent) und hautfreundliche Inhaltsstoffe (41,9 Prozent) als wichtigste Eigenschaften für die Windeln ihrer Babys. Genau mit diesen Merkmalen überzeugen auch HiPP extra weiche Premium Windeln, die ab sofort im neuen Verpackungsdesign und -format im Handel erhältlich sind. Die Premium-Qualität bleibt dabei unverändert - neu ist eine kompaktere Verpackung mit optimierter Sichtbarkeit der Produktvorteile und Gütesiegel.

Die neue Verpackungsgröße ermöglicht zudem einen UVP auf alltagsgerechter Preisschwelle - bei gleichbleibendem Stückpreis pro Windel.

"Eltern wollen nur das Beste für ihren Nachwuchs, wir ermöglichen es ihnen mit Windeln in Spitzenqualität", sagt Dr. Jana Grube, Windelexpertin bei HiPP. "Saugfähigkeit und hautfreundliche Inhaltsstoffe sind dabei enorm wichtig, weil trockene, geschützte Haut das Wohlbefinden von Babys fördert und grundlegend für durchgeschlafene Nächte ist. Damit sorgen sie außerdem für weniger Stress im ohnehin schon turbulenten Alltag mit Baby und Kind." HiPP Windeln werden komplett ohne Parfum, Lotion oder Latex produziert und wurden im Jahr 2023 als Testsieger mit "sehr gut" vom Verbrauchermagazin Öko-Test ausgezeichnet.² Sie überzeugen durch Duo Hautschutz und halten dank des HiPP 3-fach Auslaufschutzes mit dem saugstarken Feuchtigskeitsverteilungsdelta auch nachts trocken.

Väter als Qualitätsmanager und mehr Stress in der Stadt

Weitere Ergebnisse der HiPP Windelumfrage liefern teils überraschende Einblicke in das Leben mit Kindern im Windelalter. So zeigt sich: Väter achten besonders stark auf die Leistungsfähigkeit von Windeln - möglicherweise, weil sie heute häufiger als aktive Betreuungspersonen im Alltag gefordert sind.So sehen rund 63 Prozent der Väter einen direkten Zusammenhang zwischen Schlafqualität und der Saugfähigkeit der Windel, bei Frauen sind es rund 52 Prozent. Dieser Unterschied lässt vermuten, dass Väter nicht nur präsent im nächtlichen Familienleben sind, sondern sich auch intensiver mit konkreten Alltagsfragen wie der Leistungsfähigkeit von Windeln auseinandersetzen. Ein verändertes Rollenverständnis könnte dabei ebenso eine Rolle spielen wie der Wunsch, Fürsorge aktiv mitzugestalten.

Auch der Wohnort hat Einfluss auf die Erfahrung mit Windeln: In städtischen Gebieten empfinden deutlich mehr Familien unruhige Nächte aufgrund von Windelproblemen als Belastung (58 Prozent) - in weniger dicht besiedelten Regionen sind es nur rund 40 Prozent. Das deutet darauf hin, dass Infrastruktur, Lärmbelastung und begrenzte Rückzugsräume das Familienleben zusätzlich erschweren können.

Nasse Windeln sorgen für Zusatzstress - zumindest in der Öffentlichkeit

Undichte Windeln wirken sich nicht nur nachts negativ aus - auch tagsüber belasten sie viele Eltern spürbar. Zwar gilt gestörter Schlaf mit 46,9 Prozent als Stressfaktor Nummer eins, doch auch unterwegs steigt der Druck: Besonders beim Einkaufen (23,2 Prozent), beim Autofahren (23,1 Prozent) und in öffentlichen Verkehrsmitteln (14,5 Prozent) empfinden Eltern Windelprobleme als besonders unangenehm. Auch in öffentlichen Einrichtungen (10,5 Prozent) wird die auslaufende Windel schnell zur Nervenprobe.

In vertrauter Umgebung hingegen - etwa beim Kinderarzt, auf Familienfeiern oder bei Treffen mit Bekannten - bleibt der Stresspegel deutlich niedriger. Selbst im Urlaub fühlen sich nur 9,6 Prozent vom häufigen Windelwechsel gestört.

Eine Rolle spielt dabei sicherlich, dass Eltern in der Öffentlichkeit unter besonderer sozialer Beobachtung stehen und Situationen mit durchnässter Kleidung oder Geruch als besonders unangenehm wahrgenommen werden. Wohler fühlen sie sich im geschützten, vertrauten Raum, in dem es zudem leichter ist, die nasse Windel zu wechseln.

Braucht es mehr Wickelfreundlichkeit in öffentlichen Einrichtungen?

Insgesamt lohnt sich auch ein genauer Blick auf die Eltern-Kind-Infrastruktur öffentlicher Einrichtungen. So etwa in deutschen Universitäten: drei Viertel der befragten studierenden Eltern berichten von besonderem Stress und Frust, wenn sie ihr Kind in öffentlichen Einrichtungen wickeln müssen. Es stellt sich die Frage, ob hier neue Konzepte benötigt werden, um studierende Eltern stärker zu unterstützen.

¹Civey hat für HiPP bis zum 7. Mai 2025 rund 500 Eltern mit Kindern zwischen 0 und 4 Jahren online befragt. Alle Daten wurden im Civey-eigenen Panel mit verifizierten Teilnehmern erhoben. Die Ergebnisse sind unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von durchschnittlich 7,9 Prozentpunkten repräsentativ für Eltern mit Kindern zwischen 0 und 4 Jahren. Weitere Informationen zur Methodik finden Sie hier.

²Öko-Test hat 15 Windeln der Größe 4 "Maxi" getestet - alle Ergebnisse in Ausgabe 09/2023.

Über das Unternehmen HiPP

HiPP ist führender Hersteller für Bio-Babynahrung und eine der bekanntesten Marken Deutschlands. Stefan Hipp leitet das Familienunternehmen in der vierten Generation und führt die Tradition einer konsequent auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit ausgerichteten Wirtschaftsweise zukunftsgerichtet fort. Die Geschichte von HiPP beginnt 1899, als Joseph Hipp erstmals Zwiebackmehl für Kinder herstellt und es in seiner Konditorei in Pfaffenhofen verkauft. 1932 beginnt sein Sohn Georg mit der industriellen Herstellung von Babynahrung. Seit 1956 werden dafür Rohstoffe auf ökologisch bewirtschafteten Böden angebaut. In den folgenden Jahrzehnten, besonders unter der Leitung von Claus Hipp, entwickelt sich HiPP zum Vorreiter in Sachen Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz und zum Symbol für nachhaltiges Unternehmertum. Heute beschäftigt das Unternehmen über 3.000 Mitarbeitende weltweit und vertreibt sein Produktportfolio mit rund 400 verschiedenen Artikeln in den Bereichen Baby- und Kleinkindernährung, Schwangerschafts- und Babypflege, Windeln sowie Sondennahrung in 60 Ländern. Der Gruppenumsatz liegt bei circa 1 Milliarde Euro. Weitere Informationen: http://www.hipp.de/

