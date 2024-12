HiPP GmbH & Co. Vertriebs KG

Mit Zuversicht und Tatendrang in die nächsten 125 Jahre: Bio-Pionier HiPP gestaltet den Wandel und stellt Weichen für weiteres Wachstum

+++ 125 Jahre HiPP: Der Blick in die Geschichte zeigt, dass sich das Familienunternehmen durch Pioniergeist auf Basis eines klaren Wertefundaments immer wieder neu erfand

+++ Ausblick: Neue Produktionsverfahren, Investitionen in Märkte und Standorte, Produktoffensiven in bestehenden Kategorien sowie Wachstumsfeldern und neuen Zielgruppensegmenten

+++ Veröffentlichung des ersten Verantwortungsberichts: HiPP erneuert das Generationenversprechen, Verantwortung für Mensch, Gemeinschaft und Umwelt zu übernehmen

2024 begeht HiPP seinen 125. Geburtstag. 125 Jahre Familienunternehmen stehen für stete Wandlungsfähigkeit bei gleichzeitig festem Wertefundament. Denn nur mit klarem Kurs kann Transformation gelingen. Seit Anbeginn geht es bei HiPP um höchste Produktqualität und gesunde Ernährung auf Basis neuester ernährungswissenschaftlicher Empfehlungen - aus Fürsorge und zum Schutz der sensibelsten Verbrauchergruppe: Babys. Entlang dieser Leitlinien hat HiPP im Jubiläumsjahr die Weichen für die Zukunft gestellt, auch mit Blick auf den demographischen Wandel: HiPP wird im übertragenen Sinne erwachsen. Denn im kommenden Jahr wird das Familienunternehmen nicht nur in den bestehenden Geschäftsfeldern eine Vielzahl an Innovationen bringen, sondern baut auch sein Engagement in der gesunden Ernährung für ältere Kinder sowie erwachsene Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen aus.

Antworten finden: Vom Zwiebackmehl zum Vollsortiment rund um Baby und Kleinkind

Die Geschichte des Unternehmens begann mit einer Antwort auf die Ende des 19. Jahrhunderts hohe Säuglingssterblichkeit: Dem Kinder-Zwiebackmehl. Als Zusatznahrung entwickelt, damit seine Kinder gesund aufwachsen konnten, legte Joseph Hipp damit vor 125 Jahren den Grundstein für ein Unternehmen, das in vielerlei Hinsicht Geschichte schrieb. Das Bestreben, Antworten zu finden, zieht sich wie ein roter Faden durch die inzwischen vier Generationen der Familie und die gesamte Historie des Unternehmens. Hinzu kam von Anfang an das Streben nach den bestmöglichen Lösungen - hinsichtlich der Qualität der Produkte für die Kleinsten sowie der Unterstützung gesunden Großwerdens. Das Produktportfolio, zunächst basierend auf einem einzigen Produkt, erweiterte sich zügig um die Bereiche Beikost und Säuglingsmilchnahrung - mit heute knapp 70 Jahren Erfahrung im Anbau von Bio-Rohwaren für Babys und Kleinkinder, dem Gold-Standard landwirtschaftlich erzeugter Nahrungsmittelqualität. Von Anfang an stand HiPP im engen Austausch mit Empfehlern wie Hebammen oder Kinderärzten und arbeitete gemeinsam an Konzepten, die höchste Qualität für das Wertvollste im Leben, unsere Kinder, sicherstellten. Produkte und Produktzusammensetzungen basieren seit jeher auf neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen, die auch in die Entwicklung von Angeboten für erwachsene Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen eingebracht werden. Auf dem Weg zum Vollsortiment rund um Baby und Kleinkind ergänzte das Unternehmen im Laufe der Zeit sein Angebot um Pflegeprodukte und Windeln. Heute verfügt das Unternehmen über das größte Baby-Sortiment im deutschen Einzelhandel und gibt damit Antworten auf die Bedürfnisse junger Eltern. Weltweit beschäftigt HiPP über 3.000 Mitarbeitende und vertreibt Produkte in 60 Länder.

Antworten geben: HiPP veröffentlicht ersten Verantwortungsbericht

Einen Einblick in die 125-jährige Geschichte, die wichtigsten Entwicklungslinien und Unternehmenswerte als Bio-Pionier der Babynahrung ermöglicht HiPP im heute veröffentlichten Verantwortungsbericht mit dem Titel "Antworten geben". Die Publikation reiht sich ein in die Tradition der Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichte des Familienunternehmens. Sie bringt Historie, Status quo und Zukunftsvision zusammen und dokumentiert Ergebnisse des strategischen Nachhaltigkeitsmanagements.

Antworten weiterdenken: HiPP arbeitet heute an Lösungen für die Anforderungen von morgen

In Zeiten des schnellen Wandels in der Gesellschaft und unter dem Einfluss weltweiter Herausforderungen wie der demographischen Entwicklung, der Digitalisierung oder den zunehmenden geopolitischen Auseinandersetzungen investiert HiPP in seine Zukunftsfähigkeit, indem es sich als zunehmend international agierende Organisation weiterentwickelt und die Weichen für weiteres Wachstum stellt.

HiPP bekennt sich klar zum Wirtschaftsstandort Deutschland und investiert in die heimischen Produktionsstandorte. Sie bilden den Ausgangspunkt für Produktqualität, Innovationskraft und Wachstumsmärkte weltweit. Neue Arbeitsplätze entstehen am Milch-Standort in Herford, der über die letzten Jahre zu einem der modernsten Werke Europas ausgebaut wurde. So stellt HiPP sicher, dass genügend Kapazität für die stetig steigenden Mengen vorhanden ist und damit die Basis für weiteres Wachstum in bestehenden und neuen Märkten steht. Auch die Produktionslinien am Hauptsitz in Pfaffenhofen werden so ausgelegt, dass dort zusätzliche Kapazitäten realisiert werden können. HiPP steht heute in gleichem Maße für Beikost und Bio wie für Milch- und Forschungskompetenz. Eine eigene Forschungseinrichtung mit rund 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern arbeitet unter anderem intensiv daran, der Muttermilch so nahe wie möglich zu kommen. Natur und Forschung gehen bei dem Pionier der biologischen Landwirtschaft damit Hand in Hand.

Im Geschäftsbereich Beikost geht nach Jahren der sorgfältigen Planung eine neue wie patentierte Produktionstechnologie in Betrieb, die eine schonendere Herstellung von Produkten ermöglicht und damit Geschmack und Qualität weiter steigert. Gerade in der DACH-Region war, ist und bleibt die Beikost das stabile Fundament und damit wesentlicher Kern des Geschäfts. Mit in Summe 30 Neu-Produkten entwickelt HiPP sein Beikost-Sortiment auch in 2025 weiter. Darüber hinaus bringt HiPP eine Produktoffensive im europaweit wachsenden Markt für Snacks in den Handel und bietet damit Produkte in der besonderen HiPP Bio-Qualität auch für ältere Kinder an.

Erschließung neuer Marktsegmente

Seit mehreren Jahren nimmt in vielen Ländern der demografische Wandel an Fahrt auf. Insbesondere in den entwickelten Ländern gehen die Geburtenraten zurück, und es gibt eine wachsende Anzahl an älter werdenden Menschen. Um Antworten auf die damit einhergehenden, besonderen Bedürfnisse zu liefern, setzt HiPP verstärkt auf spezielle Erwachsenennahrung. Für ältere oder erkrankte Menschen mit besonderen Ernährungsbedürfnissen produziert HiPP bereits seit 20 Jahren Sondennahrung - als einziger Hersteller auf Basis natürlicher Lebensmittel. Denn auch diese Zielgruppen sind, wie Babys, besonders schutzbedürftig und erfordern die besondere Ernährungskompetenz von HiPP. Das Segment Spezialernährung wird HiPP zukünftig weiter ausbauen und international ausrollen.

"Unser Handeln richtet sich nach der Verantwortung gegenüber Mensch, Natur und Umwelt. Deshalb bleibt der Blickpunkt unserer unternehmerischen Strategie auch in Zukunft auf langfristigem Handeln und gesundem Wachstum. Über allem steht dabei die Fürsorge für diejenigen Verbrauchergruppen, die auf eine besondere Ernährungsweise angewiesen sind. Hier liegt unsere Kernkompetenz mit 125-jähriger Erfahrung", erklärt Stefan Hipp, Geschäftsführender Gesellschafter der HiPP Gruppe und Bio-Landwirt. Diese Philosophie prägt alle Unternehmensbereiche und bleibt der Kompass des Unternehmens in seiner Transformation.

Über das Unternehmen HiPP

HiPP ist führender Hersteller für Bio-Babynahrung und eine der bekanntesten Marken Deutschlands. Stefan Hipp leitet das Familienunternehmen in der vierten Generation und führt die Tradition einer konsequent auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit ausgerichteten Wirtschaftsweise zukunftsgerichtet fort. Die Geschichte von HiPP beginnt 1899, als Joseph Hipp erstmals Zwiebackmehl für Kinder herstellt und es in seiner Konditorei in Pfaffenhofen verkauft. 1932 beginnt sein Sohn Georg mit der industriellen Herstellung von Babynahrung. Seit 1956 werden dafür Rohstoffe auf ökologisch bewirtschafteten Böden angebaut. In den folgenden Jahrzehnten entwickelt sich HiPP zum Vorreiter in Sachen Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz und zum Symbol für nachhaltiges Unternehmertum. Heute beschäftigt das Unternehmen über 3.000 Mitarbeitende weltweit und vertreibt sein Produktportfolio mit rund 400 verschiedenen Artikeln in den Bereichen Baby- und Kleinkindernährung, Schwangerschafts- und Babypflege, Windeln sowie Sondennahrung in 60 Ländern. Der Gruppenumsatz liegt bei circa 1 Milliarde Euro. Weitere Informationen: http://www.hipp.de/

