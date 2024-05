Importpreise im April 2024: -1,7 % gegenüber April 2023

WIESBADEN (ots) - - Im Wirtschaftsjahr 2022/2023 nur noch 40 % des Ackerlandes gepflügt - Konservierende Bodenbearbeitung löst das Pflügen als wichtigstes Bodenbearbeitungsverfahren ab - Auf ostdeutschen Ackerflächen werden konservierende Bearbeitungsverfahren überdurchschnittlich oft angewendet Der Pflug als klassisches Werkzeug der Bodenbearbeitung in der Landwirtschaft verliert in Deutschland an Bedeutung. Wie das ...

