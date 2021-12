SSF.Pools by KLAFS erhält internationales Gold und Silber für zwei traumhafte Wellnessoasen

SSF.Pools by KLAFS

Ein Anblick, der zum Träumen einlädt - den goldenen EUSA-Award 2021 erhält SSF.Pools by KLAFS für einen Whirlpool, welcher Teil eines traumhaften Gesamtprojektes ist. Die Außenanlagen des mediterran gestalteten Anwesens lassen mit einem großen Schwimmbad, dem prämierten Whirlpool, sowie schön gestalteten Liege- und Sitzbereichen keine Wünsche offen. Ob Sport oder Entspannung - hier ist für jeden etwas dabei. Auf eine ansprechende Gestaltung und hohe Qualität wurde besonders Wert gelegt. Dies überzeugt auch die Jury des EUSA-Awards: "[...] Diese Anlage zeigt, wie ein Spa eine Wasserlandschaft aufwerten kann. Besonders schön: hier ist der Whirlpool mit dem Schwimmbecken auf einer Ebene. Das strahlt Ruhe aus. Auch die Wahl des Holzes passt farblich zur Fassade des Hauses und macht das friedliche Ambiente komplett."

Patrick Pfeifer, Geschäftsführer von SSF. Pools by KLAFS, freut sich über die beiden Auszeichnungen: "Der Erhalt der Gold- und Silbermedaille des EUSA-Award 2021 ehrt uns sehr. Die ausgezeichneten Schwimmbad- und Whirlpoolprojekte sind absolute Meisterwerke unseres Fachs und es freut mich, dass diese Arbeit mit einem solchen Preis zusätzlich honoriert wird. Erfolgreich und gelungen sind Projekte für uns, wenn wir unsere ganze Expertise als Schwimmbadbau-Experten unter Beweis stellen können und unsere Kunden dank individuellen Lösungen ihr Traumschwimmbad erhalten - genau wie bei diesen beiden Projekten."

Neben der eindrucksvollen Außenlage überzeugte die Jury ein weiteres Whirlpoolprojekt von SSF. Pools by KLAFS. Die silberne Medaille des EUSA-Awards geht an einen beeindruckenden schönen privaten Wellnessbereich. Im Zentrum des attraktiv gestalteten und edlen Rückzugsbereich steht der prämierte Whirlpool. Umrahmt wird dieser von einer Sauna, sowie einem Dampfbad von KLAFS und einem Dusch- und Ruhebereich. Die Jury ist begeistert, mit welcher Expertise der Whirlpool in Szene gesetzt wurde: "Einen Whirlpool in einen Raum stellen - das kann jeder. Aber die Kunst ist es, ihn so zu inszenieren, dass die nur zweckmäßigen Teile elegant verschwinden. Diese Aufgabe wurde gemeistert. Und zudem hat man einen "Königsthron" kreiert, der auch noch einen Ausblick Richtung Himmel ermöglicht. Es ist ein - im wahrsten Sinne des Wortes - auf höchster Stufe einladender Bereich entstanden, der den Whirlpool präzise aber dennoch unaufdringlich in den Mittelpunkt rückt."

Das Unternehmen SSF.Pools by KLAFS erhält beide EUSA-Awards 2021 in der Kategorie "Hot Tubs", in welcher Whirlpools prämiert werden. Der Preis der Schwimmbadbranche wird seit 2013 jährlich vom europäischen Schwimmbadverband EUSA - European Union of Swimming Pool and Spa Associations - in Kooperation mit dem Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw) und weiteren Schwimmbadverbänden aus Europa für die schönsten privat genutzten Außen- und Innenpools sowie Whirlpools, Spas und Pools mit Überdachung und Abdeckung verliehen. Am EUSA-Award 2021 nahmen 199 Projekte aus elf Ländern teil: Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Österreich, Portugal, Schweiz, Spanien, Türkei.

