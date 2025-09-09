Radancy

Radancy erweitert KI-Plattform und ermöglicht schnellere, intelligentere und kosteneffizientere Einstellungen in großem Maßstab

New York (ots/PRNewswire)

Radancy, der weltweit führende Anbieter von Talentakquise-Software, gab heute die Übernahme von myInterview bekannt. myInterview erweitert die KI-gestützte Radancy Talent Acquisition Cloud um KI-Agenten für Bewerberinnen und Bewerber und Recruiter, welche die Einstellungszyklen verkürzen, die Effizienz der Recruiter verbessern, die Kosten senken und Unternehmen in die Lage versetzen, Top-Talente mit unübertroffener Geschwindigkeit und Präzision einzustellen.

Aufbauend auf der Einführung von Radancys Agentic AI und der Führungsrolle bei der Optimierung des Bewerberprozesses gehen die Funktionen der Plattform nun über die reine Bewerbererfahrung hinaus und adressieren wichtige Herausforderungen für Personalvermittler: überwältigend hohe Bewerberzahlen, personalisiertes Engagement in großem Umfang, häufiges Ausscheiden von Bewerberinnen und Bewerbern und zeitaufwändige manuelle Koordination, Planung, Feedback und Onboarding. Die Plattform ist so konzipiert, dass sie sich nahtlos in jedes ATS, Microsoft Teams und andere Workflow-Tools integrieren lässt und Recruiter direkt in den Systemen unterstützt, die sie bereits nutzen. Das Ergebnis: schnellere Zusammenarbeit, größere Effizienz und eine reibungslose Erfahrung sowohl für Bewerberinnen und Bewerber als auch für Einstellungsteams.

„KI-gestütztes Recruiting ist jetzt zum Mainstream geworden", sagt Josh Bersin, Global HR Industry Analyst. „Mit myInterview verfügt Radancy über eine führende KI-Lösung, die Screening, Planung von Vorstellungsgesprächen, Videointerviews und Kandidatenunterstützung umfasst. Da derzeit viele Anbieter auf den Markt kommen, benötigen führende Unternehmen diese Art von nativ integrierter Lösung für den gesamten Zyklus der Talentakquise."

Die von Agentic AI unterstützte Plattform eliminiert sich wiederholende Aufgaben, die mit der Einstellung von Fachkräften und Mitarbeitenden in großer Zahl einhergehen, so dass sich die Personalvermittler auf die Strategie, die menschliche Bindung und wirkungsvolle Geschäftsergebnisse konzentrieren können. Konversationsfähige KI-Agenten kommunizieren mit Bewerbern per Text, Sprache oder Video und helfen Arbeitgebern dabei, Top-Talente effektiver zu identifizieren, zu prüfen, zu terminieren, zu bewerten und einzustellen, wodurch Kosten und Zeitaufwand für die Personalbeschaffung gesenkt werden. Mit mehr als 170 myInterview-Kunden in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum haben diese Lösungen nachweislich große Wirkung gezeigt: Reduzierung manueller Aufgaben um mehr als 90 %, von Tagen auf Minuten, und Verkürzung der Zeit bis zur Einstellung um mehr als 70 %.

„Radancy läutet eine neue Ära ein, in der KI Ineffizienzen beseitigt, zu besseren Einstellungsergebnissen führt und den Einstellungsteams Zeit verschafft, die Talente zu finden, die ihr Unternehmen voranbringen", so Michelle Abbey, President und CEO von Radancy. „Mit verantwortungsbewusster KI als Kernstück – einschließlich Schutzmaßnahmen gegen Voreingenommenheit und Sicherstellung, dass Einstellungsentscheidungen weiterhin von Menschen getroffen werden – setzen wir einen neuen Standard für die Personalbeschaffung."

„Durch den Zusammenschluss mit Radancy, dessen Software die Einstellung von Millionen von Bewerberinnen und Bewerbern pro Jahr in Hunderten von Unternehmen weltweit ermöglicht, bringen wir die Expertise und Automatisierung von myInterview in die Plattform ein und definieren die Zukunft der Talentakquise neu", so Benjamin Gillman, CEO und Mitbegründer von myInterview. „Gemeinsam bieten wir das leistungsfähigste End-to-End-KI-Einstellungserlebnis der Branche."

Dank kontinuierlicher Investitionen und Innovationen bietet die Agentic AI-Plattform von Radancy Geschwindigkeit, Intelligenz und globale Reichweite. Durch die Einbindung von vorausschauenden Erkenntnissen, Automatisierung und Full-Funnel-Analysen verwandelt es jeden Berührungspunkt im Einstellungsprozess in einen Wettbewerbsvorteil – es senkt Kosten, maximiert den ROI und denkt die Zukunft der Personalbeschaffung neu.

Informationen zu Radancy

Radancy gestaltet die Zukunft der Personalbeschaffung. Als weltweit führender Anbieter von Talentakquisitionssoftware unterstützt Radancy Unternehmen dabei, ihre Organisationen mit einer agentenbasierten KI-Plattform zu stärken, die die Personalbeschaffung vereinfacht, Kosten senkt und Ergebnisse beschleunigt. Die Radancy Talent Acquisition Cloud basiert auf umfangreichen Daten sowie tiefgreifender Branchenkenntnis und verändert jeden Schritt der Bewerberreise, um die am besten qualifizierten Talente in jeder Umgebung einzustellen. Sie steigert die Effizienz, verbessert die Erfahrungen, maximiert den ROI und befähigt Unternehmen, die Belegschaft von morgen aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie auf www.radancy.com.

Informationen zu myInterview

myInterview ist ein führender Anbieter von KI-gesteuerten Einstellungslösungen, die den Einstellungsprozess vereinfachen und rationalisieren. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, das Screening von Bewerberinnen und Bewerbern effizient zu verwalten, die Planung von Vorstellungsgesprächen zu automatisieren und aussagekräftiges Feedback zu erfassen – und das alles in einer einzigen, integrierten Umgebung. Mit nahtlosen Verbindungen zu führenden HR-Technologien und einem starken Fokus auf die Einhaltung von Vorschriften und die Einbindung von Bewerbern ermöglicht myInterview Talentakquisitionsteams eine intelligentere, schnellere und wirkungsvollere Einstellung. Weitere Informationen finden Sie unter www.myInterview.com.

