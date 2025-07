Radancy

Radancy kündigt die nächste Evolution seiner KI-Plattform an - und definiert die Einstellungspraxis weltweit mit agentenbasierter KI neu

New York (ots/PRNewswire)

Radancy, der weltweit führende Anbieter von Software für die Talentakquise, kündigte heute die nächste Evolutionsstufe der Radancy Talent Acquisition Cloud an – eine KI-gestützte Plattform, welche die Art und Weise verändert, wie die Welt Personal einstellt. Mit Agentic AI und Erkenntnissen aus dem weltweit größten Talentdatensatz mit Milliarden Interaktionen setzt die Plattform neue Maßstäbe im Bereich der intelligenten Personalbeschaffung – sie liefert intelligentere, kosteneffizientere Strategien, besser geeignete Kandidaten und messbare Ergebnisse in jeder Phase der Personalbeschaffung.

Da sich die Erwartungen der Bewerbenden, die Qualifikationsanforderungen, die Budgetbeschränkungen sowie die Dynamik der Belegschaft schnell ändern, ersetzt die Plattform der nächsten Generation von Radancy fragmentierte Rekrutierungsprozesse durch eine nahtlose, intelligente und anpassungsfähige Einstellungserfahrung. Von der ersten Interaktion mit der Marke bis zur endgültigen Bewerbung agiert die Plattform in Echtzeit mit Inhalten und beabsichtigt, es Unternehmen zu ermöglichen, so schneller, präziser und effizienter als je zuvor mit Top-Talenten in Kontakt zu treten.

Dies ist mehr als ein Upgrade – es ist eine Umgestaltung. Die Plattform stattet Recruiter mit prädiktiven Erkenntnissen sowie intelligenter Automatisierung aus, liefert hochgradig personalisierte, konversationelle Kandidaten-Journeys und bettet Echtzeit-Intelligenz in jede Interaktion ein. Funktionen wie die Suche in natürlicher Sprache, dynamische Rollenvorschauen und kontextabhängige KI-Agenten machen Einstellungsentscheidungen über den gesamten Prozess hinweg einfacher und effektiver.

„Radancy läutet eine neue Ära der intelligenten Personalbeschaffung ein, in der Technologie den Prozess nicht nur rationalisiert, sondern verbessert", so Michelle Abbey, Präsidentin und Geschäftsführerin von Radancy. „Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, die richtigen Talente zur richtigen Zeit mit den richtigen Stellen zu verbinden – und so wichtige Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Jede Bewerberinteraktion verbessert die Fähigkeit, vorausschauend zu handeln, sich anzupassen und zu agieren. So werden die Bedürfnisse der Arbeitgebenden mit dem Potenzial der Bewerbenden in Einklang gebracht und die Leistung durch eingebettete Analysen optimiert. Das Ergebnis: kürzere Einstellungszyklen, geringere Kosten, weniger Reibungsverluste und eine sinnvollere Erfahrung für alle Beteiligten.

Die Radancy Talent Acquisition Cloud wurde für globale Skalierbarkeit, Flexibilität sowie Ergebnisse entwickelt und kombiniert tiefgreifende Branchenkenntnisse, ethische KI-Prinzipien sowie eine einheitliche Erfahrung in der neu gestalteten Einstellungsphase. Robuste Datensicherheit, Compliance und Governance sind in den Kern der Plattform eingebettet und stellen sicher, dass Unternehmen die sich entwickelnden regulatorischen Standards erfüllen und gleichzeitig die Privatsphäre sowie das Vertrauen schützen. Mit seinem unermüdlichen Engagement für Support, Innovation und ROI versetzt Radancy Unternehmen in die Lage, die Belegschaft von morgen aufzubauen – mit Klarheit, Vertrauen und Wettbewerbsvorteilen.

Informationen zu Radancy

Radancy bietet die Zukunft der Personalbeschaffung. Als weltweit führender Anbieter von Software für die Talentakquise unterstützt Radancy Unternehmen bei der Stärkung ihrer Organisationen mit einer KI-gestützten Plattform, welche die Personalbeschaffung vereinfacht, Kosten reduziert und Ergebnisse beschleunigt. Die Radancy Talent Acquisition Cloud basiert auf umfangreichen Daten sowie tiefgreifender Branchenkenntnis und verändert jeden Schritt der Bewerberreise, um die am besten qualifizierten Talente in jeder Umgebung einzustellen. Sie steigert die Effizienz, verbessert die Erfahrungen, maximiert den ROI und befähigt Unternehmen, die Belegschaft von morgen aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie auf www.radancy.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2253203/Radancy_Horizontal_Logo_R_RGB_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/radancy-kundigt-die-nachste-evolution-seiner-ki-plattform-an--und-definiert-die-einstellungspraxis-weltweit-mit-agentenbasierter-ki-neu-302502792.html

Original-Content von: Radancy, übermittelt durch news aktuell