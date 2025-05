Corsearch

Corsearch setzt neue Maßstäbe im Markenschutz mit dem KI-nativen Corsearch Zeal 2.0 und bietet messbare Online-Markenintegrität

New York (ots/PRNewswire)

Corsearch führt seine Technologie der nächsten Generation für den Markenschutz ein. Durch die Kombination von modernster KI und leistungsstarker Bilderkennungstechnologie liefert die Plattform einen messbaren ROI und unterstützt Markenschutzteams dabei, Strategien voranzutreiben, schneller zu handeln und greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Corsearch, ein führender Anbieter von Lösungen zum Schutz von Marken und Markenzeichen, hat heute die Einführung von Corsearch Zeal 2.0 bekannt gegeben, einer KI-basierten Plattform, die die Bekämpfung von Fälschungen und Online-Markenmissbrauch grundlegend verändern soll. Corseach Zeal 2.0 geht über herkömmliche Kennzahlen wie die Anzahl der entfernten Inhalte hinaus und führt einen ergebnisorientierten Ansatz ein. Marken erhalten damit nicht nur quantifizierbare Messgrößen für den Zustand ihrer Online-Kanäle, sondern auch leistungsstarke Tools, um Bedrohungen proaktiv, schnell und präzise zu neutralisieren.

Seit Jahren ist der Schutz von Marken ein reaktiver, arbeitsintensiver Prozess, der oft nur einen unklaren Mehrwert bringt. Corsearch Zeal 2.0 setzt genau hier an, indem es einen Wandel zu einer smarten, offensiven Markenverteidigung in die Branche einleitet. Die KI-gestützte Infrastruktur der Plattform ermöglicht es Markeninhaber, schneller zu agieren, intelligenter zu arbeiten und greifbare Ergebnisse zu erzielen, um der zunehmenden Verbreitung und Komplexität von Online-Rechtsverletzungen entgegenzuwirken.

„Die Ära der oberflächlichen Kennzahlen im Bereich Markenschutz ist vorbei", erklärte Abel Clark, CEO von Corsearch. „Mit Corsearch Zeal 2.0 erhalten unsere Kunden nahezu in Echtzeit Einblick in Bedrohungen, eine adaptive Risikobewertung und eine priorisierte Durchsetzung. Dies ist nicht nur eine Verbesserung, sondern eine grundlegende Veränderung in der Art und Weise, wie Markeninhaber Bedrohungen erkennen, analysieren und neutralisieren, um ihre Kunden zu schützen und einen klaren ROI zu erzielen."

Kerninnovationen, die den Wandel vorantreiben:

Der Cleanliness Score™: Eine proprietäre Echtzeit-Metrik, die eine transparente Bewertung der Markenintegrität über alle Online-Kanäle hinweg ermöglicht. Dies geht über einfache Zahlenangaben zu entfernten Inhalten hinaus und bietet eine quantifizierbare Bewertung von Verbraucher- und Geschäftsrisiken. So werden die tatsächlichen Auswirkungen von Markenschutzstrategien aufgezeigt – beispielsweise durch die Entwicklung eines Kanals von einer hohen Fälschungsrate zu einer nachweisbaren Reinheit.

Eine proprietäre Echtzeit-Metrik, die eine transparente Bewertung der Markenintegrität über alle Online-Kanäle hinweg ermöglicht. Dies geht über einfache Zahlenangaben zu entfernten Inhalten hinaus und bietet eine quantifizierbare Bewertung von Verbraucher- und Geschäftsrisiken. So werden die tatsächlichen Auswirkungen von Markenschutzstrategien aufgezeigt – beispielsweise durch die Entwicklung eines Kanals von einer hohen Fälschungsrate zu einer nachweisbaren Reinheit. Tief reifende semantische Erkennung und umfassende KI- gestützte Suche: Die KI von Corsearch Zeal 2.0 wurde mit umfangreichen, markenübergreifenden Datensätze trainiert, indexiert Websites vollständig neu und kombiniert modernste Bilderkennung mit proprietären, KI-gesteuerten Indexsuche. Dadurch werden selbst komplexe, verdeckte Markenrechtsverstöße aufgedeckt – auch ohne explizite Markennennung –, die mit herkömmlichem Keyword-Scraping und Bildabgleich unentdeckt blieben.

Die KI von Corsearch Zeal 2.0 wurde mit umfangreichen, markenübergreifenden Datensätze trainiert, indexiert Websites vollständig neu und kombiniert modernste Bilderkennung mit proprietären, KI-gesteuerten Indexsuche. Dadurch werden selbst komplexe, verdeckte Markenrechtsverstöße aufgedeckt – auch ohne explizite Markennennung –, die mit herkömmlichem Keyword-Scraping und Bildabgleich unentdeckt blieben. Die „Search, Enrich, Act"-Engine für radikale Automatisierung: Unser firmeneigenes KI-Framework steigert die operative Effizienz drastisch: Search: KI-generierte dynamische Schlagwörter und eine umfassende Indexierung ermöglichen eine gezielte und effiziente Auffindung relevanter Inhalte. Enrich: Globale KI-Modelle, die in über 294 verschiedenen Kategorien fein abgestimmt sind, klassifizieren Ergebnisse automatisch mit hoher Präzision, filtern irrelevante Daten heraus und erreichen mittlere Qualifizierungszeiten im Sekundenbereich. Das Ergebnis sind bis zu 10-mal sauberere Datensätze für die Prüfung und ein starker Produktivitätsschub für Ihre Teams. Act: Optimierte, intelligente und automatisierte Durchsetzungsmaßnahmen schließen die Lücke zwischen Marken und Plattformen. Sie ermöglichen uns eine branchenführende Erfolgsquote bei der Entfernung von Inhalten. Marken können nun täglich die Durchsetzungsdauer, die Reaktionszeit der Plattformen zum Entfernen von Inhalten, sowie die allgemeine Kooperationsbereitschaft der Plattformen messen.

Für Skalierbarkeit entwickelt: Corsearch Zeal 2.0 wurde von Grund auf als KI-native Plattform entwickelt und ist kein Dienstleistungsmodell, dem KI nachträglich hinzugefügt wurde. Nur eine solche Architektur ermöglicht Innovationen wie den Cleanliness Score™, der durchschnittlich 150.000 Einträge pro Kunde und Tag verarbeitet und die Grundlage für weitere bahnbrechende Entwicklungen in der Branche bildet.

Matteo Amerio, President of Brand and Content Protection bei Corsearch, fügte hinzu: „Marken verdienen die Kontrolle über ihre Online-Präsenz - nicht nur Zahlen zu enfernten Inhalten. Corsearch Zeal 2.0 erreicht dies durch Schnelligkeit, Effizienz und einen klaren Fokus auf den ROI unserer Kunden. Diese Einführung baut auf unserer 75-jährigen Erfolgsgeschichte auf und etabliert den Markenschutz mit den maßgeblichen Tools unserer Zeit: KI und intelligentes Engineering."

Weitere Neuerungen in Corsearch Zeal 2.0 umfassen automatisierte Berichterstellung, präzise SKU-Erkennung, ML-gestützte automatische Keyword-Generierung und erweiterte Risikoclusterung. Markeninhaber erhalten damit eine leistungsstarke Komplettlösung, um Rechtsverletzern stets einen Schritt voraus zu sein.

Weitere Informationen zu Corsearch Zeal 2.0 finden Sie unter https://corsearch.com/brand-protection-solutions/.

Informationen zu Corsearch: Die führenden Lösungen von Corsearch für den Schutz von Marken, Markenzeichen und Inhalten (mit KI-Technologie) revolutionieren die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Marken entwickeln, überwachen und schützen. Über 5.000 Unternehmen weltweit arbeiten mit Corsearch zusammen, um Verbraucher und deren Vertrauen in Marken zu schützen. Durch den Einsatz fortschrittlicher KI-Präzision und fachkundiger Entscheidungen werden Verwirrung, Falschdarstellungen und Betrug verhindert.

Original-Content von: Corsearch, übermittelt durch news aktuell