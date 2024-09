Griesser AG

Griesser nimmt seinen nachhaltigen und modernen Neubau am Standort Nenzing in Betrieb

Nach Baustart im Juli 2023 wurde der innovative Neubau nach rund einem Jahr Bauzeit fertiggestellt. Dank erfolgreicher Testphase nimmt die Produktion wie geplant ab sofort ihren Betrieb auf. Durch den Einsatz modernster Technologien wird der Energiebedarf in Nenzing grösstenteils durch selbstproduzierten Strom gedeckt und die Arbeitsbedingungen nochmals optimiert. Zudem werden neue Stellen geschaffen. Nebst dem automatischen Lagersystem (AKL), welches unter anderem einen automatisierten Pulvertransport bis zur Pulverkabine gewährleistet und damit zu einer deutlichen Reduktion der Transportwege führt, ist das Herzstück der 3'000 m2 grossen Hallenfläche eine State-of-the-Art-Pulverbeschichtungsanlage. Europaweit einzigartig: Die Anlage wird nach hybridem Prinzip betrieben, das heisst der Pulverbeschichtungsbetrieb erfolgt fast vollständig mit Solarenergie. Als sekundäre Energiequelle dient Zukunftsstrom. Nachhaltig innovativ Ein zentraler Stellenwert beim imposanten Neubau hatte das Thema Nachhaltigkeit. So besteht der Hallenbau komplett aus Holz, welches grösstenteils aus der Region Vorarlberg stammt. Weder für Heizen noch für Kühlung entstehen Energieaufwände. Die Beschichtungsanlage liefert ausreichend Wärme in den kühleren Monaten und für die Hallenkühlung sorgt die erzeugte Abwärme, die mittels Absaugung der Wärmepumpe zugeführt und damit ins System eingespeist wird. Mit der Photovoltaik-Anlage mit 700 kWp, welche sich über eine Fläche von rund 4'000 m2 erstreckt, wird 80 - 100 % des jährlichen Energiebedarfs der Beschichtungsanlage abgedeckt - überschüssige Energie wird ins Stromnetz eingespeist. Durch Beheizung der Vorbehandlungsbäder über die Wärmepumpe werden jährliche Energieeinsparungen von 25 % erreicht. Weitere Einsparungen gelingen dank Reduktion der Einbrenntemperatur von 10 %. In der Beschichtungsanlage ist kein Abwasseranschluss vorhanden. Das Abwasser wird aufbereitet und wieder dem System zurückgeführt. Für Mitarbeitende und Kunden wurden zudem weitere E-Parkplätze mit Ladestationen geschaffen und aus einem Teil der Dachfläche entstand eine begehbare grüne Wohlfühloase mit Panoramaaussicht. Mit dem Neubau setzt Griesser wichtige Impulse in ihrer Klimavision wie Urs Neuhauser, CEO Griesser Group, betont: "Erneuerbare Energieträger und modernste, ressourcenschonende Technologien wie wir sie künftig in Nenzing einsetzen werden sind Schlüsselfaktoren auf unserem Weg zu unserem Ziel der klimaneutralen Produktionsstandorte bis 2035. Mit dem Ausbau am Standort Nenzing haben wir einen weiteren Meilenstein auf unserem Pfad zur Klimaneutralität erreicht." Bekenntnis zur Region Vorarlberg Für Griesser ist der investitionsstarke Neubau in Nenzing nicht nur ökonomisch und ökologisch ein wichtiges Bekenntnis, so Urs Neuhauser: "Mit der Inbetriebnahme der neuen Halle werden wir rund fünf neue Stellen schaffen und langfristig ist ein weiterer Ausbau geplant. Für die Mitarbeitenden im Werk werden wir zudem zusätzliche Mehrwerte schaffen, unter anderem durch ideale Temperaturregelung oder ergonomische Arbeitsplatzoptimierungen." Griessers Bekenntnis für die Region zeigt sich ebenfalls bei den Projektpartnern. Fast alle Projektbeteiligten Unternehmen stammen aus Vorarlberg Umgebung. Dadurch wurde nicht nur die Region wirtschaftlich gestärkt, auch konnten energieintensive Anfahrtswege oder Lieferzeiten massiv gekürzt werden. Neuer Firmenname - gleicher Pioneering-Spirit Die Übernahme der Unternehmung A.S.T (Alu-System-Technik) 2012 markierte den Start von Griessers Produktionstätigkeit in Österreich. Unter dem Firmennamen Griesser AST GmbH produziert der europaweit führende Sonnenschutzhersteller seither in Nenzing erfolgreich das gesamte Fensterladenproduktsortiment. Mit Inbetriebnahme der Standorterweiterung ändert nun der Firmenname zu Griesser Austria GmbH. Hochaufgelöstes Bildmaterial sowie ein Video sind hier verfügbar.

