Chronische Schlafstörungen sind mehr als nur ein Schlafproblem

Wie haben Sie in der letzten Nacht geschlafen? Wenn auch Sie mehrmals pro Woche über einen Zeitraum von drei Monaten oder darüber hinaus Ein- oder Durchschlafprobleme haben oder zu früh morgens aufwachen, weit bevor der Wecker klingelt, obwohl es ausreichende Möglichkeit zum Schlafen gab, leiden Sie möglicherweise unter chronischen Schlafstörungen.[1] Damit sind Sie nicht allein, denn chronische Schlafstörungen sind weit verbreitet: etwa 6-10 % der Menschen in industrialisierten Ländern betrifft die chronische Erkrankung.[1] Laut Prof. Ingo Fietze, Leiter des Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Charité, "lohnt es sich, den gesunden Schlaf zu erhalten, einen schlechter werdenden Schlaf ernst zu nehmen und einen chronisch schlechten Schlaf zu behandeln."

Menschen mit chronischen Schlafstörungen beschreiben ihren Gesundheitszustand und ihre Lebensqualität als eingeschränkt.[2] Denn neben Schlaflosigkeit in der Nacht wirken sich chronische Schlafstörungen auch auf die Tagesaktivität aus.[3] Betroffene sind dann oft unkonzentriert, reizbar und weniger leistungsfähig.[4],[5] Was häufig nicht bedacht wird, dass chronische Schlafstörungen auch langfristige gesundheitliche Folgen haben können.[6] "Eine Schlafstörung, die länger als 3 Jahre andauert, birgt Risiken wie Alzheimer, Diabetes, Herzkreislaufprobleme, Infektionen, Krebs und viele andere Erkrankungen", erklärt Prof. Ingo Fietze. Erholsamer Schlaf hat einen entscheidenden Einfluss auf die Lebensqualität und Gesundheit jedes Einzelnen. Daher ist es auch so wichtig, dass Menschen, die über einen längeren Zeitraum Schwierigkeiten beim Schlafen haben, dieses Problem ernst nehmen und den Schritt zur Ärztin bzw. zum Arzt wagen.

Zusammen mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt können Betroffene dann eine für sie optimale Therapieform finden. "Der Rat beim Experten ist wichtig, weil Schlafstörungen schnell chronisch werden. Die Experten klären, ob es sinnvoll ist, den Schlaf in einem Schlaflabor zu analysieren, ob man bereits eine Therapie benötigt und wenn ja, welche die geeignete ist oder ob man das Schlafproblem ggf. selbst lösen bzw. deren Linderung initiieren kann", erklärt Fietze. Das Ziel der Behandlung von chronischen Schlafstörungen ist es, nicht nur die Quantität, sondern auch die Schlafqualität zu verbessern und gleichzeitig Auswirkungen am Folgetag zu vermeiden.[2]

Über Idorsia

Idorsia Pharmaceuticals Germany GmbH ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Idorsia Ltd., Allschwil (BL), Schweiz.

Bei Idorsia haben wir ambitionierte Ziele - Wir haben mehr Ideen, sehen mehr Möglichkeiten und möchten mehr Patient:innen helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchten wir Idorsia zu einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern aufbauen.

Mit Hauptsitz in der Schweiz ist die Idorsia Ltd. seit Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange (Symbol: IDIA) notiert und arbeitet mit ca. 750 hochqualifizierten Fachkräften an der Umsetzung ihrer ehrgeizigen Ziele.

Die oben aufgeführten Informationen enthalten gewisse "zukunftsgerichtete Aussagen" bezüglich des Geschäfts der Gesellschaft, die durch Benutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "schätzt", "glaubt", "erwartet", "kann", "werden voraussichtlich", "werden", "werden weiterhin", "sollte", "würde", "suchen", "pendent", "geht davon aus" oder ähnlichen Ausdrücken sowie durch Diskussion von Strategie, Plänen oder Absichten identifiziert werden können. Derartige Aussagen beinhalten Beschriebe der Unternehmensinvestitionen, der Forschungs- und Entwicklungsprogramme und der damit in Zusammenhang stehenden Aufwände, Beschriebe von neuen Produkten, welche voraussichtlich durch die Gesellschaft zum Markt gebracht werden und die erwartete Kundennachfrage für solche Produkte und im Portfolio der Gesellschaft befindliche Produkte. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen reflektieren die gegenwärtigen Ansichten der Gesellschaft bezüglich dieser zukünftigen Ereignisse und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, die Performance oder die Leistungen der Gesellschaft beeinflussen, sodass sie erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, der zukünftigen Performance oder zukünftigen Leistungen, die eventuell in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit erwähnt werden, abweichen können. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten oder sollten Annahmen sich als nicht korrekt herausstellen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen, erwarteten, geglaubten oder geschätzten Ergebnissen abweichen.

Referenzen

[1] Schilling C et al. Nervenarzt 2022; 93:779-87. [2] Heidbreder A InFo Neurologie 2023; 25(5):38-49. [3] Roth T J Clin Sleep Med. 2007; 3(5 suppl):7-10. [4] Ellis JG et al. J Psych Res 2012; 46:1278-1285. [5] BfArM ICD-11 Version 2023-01. Online verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html (Zuletzt aufgerufen am: 21.08.2024). [6] Riemann, D. et al. S-3 Leitlinie Nicht erholsamer Schlaf/ Schlafstörungen. (AWMF Registriernummer 063-003), Update 2016. Somnologie, 20 (Suppl s2), 97-180.

