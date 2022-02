ClickMeeting

Dienstagnachmittag bleibt laut ClickMeeting beliebtester Termin für Online-Events

Über 1,9 Mio. Online-Veranstaltungen und ein Anstieg von mehr als 320 % im Vergleich zum Zeitraum vor der Pandemie

Online-Veranstaltungen und Webinare sind zu einem festen Bestandteil der neuen Realität geworden. Laut dem neuesten Report "State of Online Events" des europäischen Unternehmens ClickMeeting (https://clickmeeting.com) wurden im vergangenen Jahr mehr als 1,9 Millionen Online-Events mit 26,6 Millionen Teilnehmern über die Plattform abgehalten. Dies entspricht einem Anstieg von über 320 Prozent im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie.

Dauer, Tag und Uhrzeit: Dienstagnachmittag bleibt der beliebteste Termin

Obwohl Menschen auf der ganzen Welt täglicher Online-Meetings überdrüssig zu sein scheinen, konnte ClickMeeting 2021 einen Anstieg der durchschnittlichen Sitzungsdauer im Vergleich zu 2020 verzeichnen. Dabei waren Online-Meetings, die weltweit durchschnittlich 66 Minuten dauerten, elf Minuten länger als im Vorjahr, während Webinare, die durchschnittlich 98 Minuten dauerten, sogar um 16 Minuten zulegten.

Laut ClickMeeting-Report war Dienstag erneut der beliebteste Tag für Online-Veranstaltungen, gefolgt von Mittwoch und Donnerstag. Bevorzugt wird dabei der Nachmittag genutzt, nämlich 15 Uhr und 16 Uhr. Doch auch relativ früh am Morgen finden viele Online-Meetings statt: 7 Uhr belegte Platz 3 der häufigsten Uhrzeiten.

Ziele für Online-Veranstaltungen: Bildung, Sales und Marketing

Bildungsbezogene Veranstaltungen waren 2021 - wie bereits 2020 - am beliebtesten. Sie machten 41 % aller Veranstaltungen aus, die 2021 auf der Plattform stattfanden. Auch Schulungen gehörten zu dieser Kategorie, darunter auch Sprachkurse und berufsbezogene Coaching-Angebote (11 Prozent aller Veranstaltungen).

Viele Unternehmen haben in den beiden letzten Jahren Aktivitäten in den digitalen Bereich verlagert, was sich auch in Vertrieb und Marketing widerspiegelt. Fast 20 % der ClickMeeting-Veranstaltungen im Jahr 2021 hatten einen Marketing- oder PR-Hintergrund, 16 % zielten auf die Unterstützung des Direktverkaufs ab.

ClickMeeting-Report "State of Online Events": https://knowledge.clickmeeting.com/de/manual/stand-der-online-veranstaltungen-2022/

