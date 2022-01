ClickMeeting

Mehr als die Hälfte bevorzugt hybrides Lernen: ClickMeeting-Report "State of Online Events 2022" rund um Webinare, Schulungen und Distanzunterricht

München/Danzig (ots)

ClickMeeting, die europäische Plattform für Webinare, Schulungen und Distanzunterricht, zieht mit dem neuesten Report "State of Online Events 2022" ein Resümee für das Jahr 2021. Besonders im Fokus standen dabei auch weiterhin hybride Unterrichts- und E-Learning-Modelle. 41 Prozent der Veranstaltungen, die 2021 auf der Plattform stattfanden, dienten Bildungszwecken. 56 % der Befragten sind laut Report der Ansicht, dass Fernunterricht auch nach der Pandemie weiter genutzt werden sollte - allerdings in einem hybriden Modell aus Präsenz- und Onlineunterricht, dem sogenannten Blended Learning.

Rückstand beim Lernstoff ist größter Nachteil des Distanzunterrichts

Viele Schulen und Universitäten, Schülerinnen und Schüler, Studierende und Eltern mussten - und konnten - sich in den vergangenen zwei Jahren bis zu einem gewissen Grad an die neue Situation gewöhnen. Dennoch waren nicht alle Veränderungen leicht zu handhaben. Gefragt nach den größten Nachteilen des Distanzunterrichts verwies die Mehrheit auf einen Rückstand beim Lernstoff (70 %) sowie auf negative Auswirkungen der Situation beim Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen (67 %). Auch Eltern waren unmittelbar betroffen: Fast 58 % gaben an, dass Eltern zu Hause die Rolle der Lehrkraft übernehmen mussten. Nahezu ein Drittel war zudem der Meinung, dass im Zuge des Distanzunterrichts mehr Hausaufgaben vergeben wurden.

Effektiver Fernunterricht: Die beliebtesten Funktionen bei den Nutzerinnen und Nutzern

Auch 2021 musste teilweise auf Distanzunterricht zurückgegriffen werden. Zu den am häufigsten genutzten Funktionen im Rahmen der Plattform ClickMeeting zählten im Jahr 2021 Präsentationen (55 Prozent), die Bildschirmfreigabe (17 Prozent), interaktive Whiteboards (6 Prozent), die gemeinsame Nutzung von YouTube-Videos (5,6 Prozent), Video und Audio (5,4 Prozent) sowie Umfragen und Tests (4,7 Prozent).

Der vollständige ClickMeeting-Report "State of Online Events 2022" steht hier zum Download bereit:

https://knowledge.clickmeeting.com/de/manual/stand-der-online-veranstaltungen-2022/

Original-Content von: ClickMeeting, übermittelt durch news aktuell