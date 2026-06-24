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true+ und Frag die Apotheke bündeln Kräfte: Der europäische Apothekenmarkt bekommt einen neuen AI-Taktgeber

Köln (ots)

Frag die Apotheke wird Teil von true+. Beide Marken bleiben eigenständig, verfolgen künftig aber ein gemeinsames Ziel: AI als operativen Standard in Apotheken in Deutschland und Europa zu etablieren.

true+ und Frag die Apotheke gehen ab sofort gemeinsame Wege. Mit diesem Schritt baut true+ seine Position im Apothekenmarkt deutlich aus und verbindet AI-Technologie, Plattformstrategie und unmittelbare Marktnähe zu einer gemeinsamen Roadmap für die nächste Entwicklungsphase der Apotheke.

Frag die Apotheke wird Teil von true+

Die etablierte Marke Frag die Apotheke wird weiterhin mit ihrer gewohnten Identität, ihrem Team und ihrer Nähe zu Apotheken bestehen bleiben und zugleich in eine gemeinsame strategische Roadmap mit true+ eingebunden. true+ übernimmt die strategische Führung der gemeinsamen Technologie- und Wachstumsagenda mit dem Ziel, die Stärken beider Marken zu bündeln und AI eindeutig als neuen Standard im täglichen Apothekenbetrieb zu etablieren.

"Wir haben true+ nie als weiteres Tool für Apotheken gebaut, sondern als Infrastruktur für die nächste Generation des Apothekenmarktes. Mit Frag die Apotheke gehen wir einen sehr bewussten Schritt nach vorne. Das ist mehr als ein Zusammenschluss. Es ist ein Signal an den Markt: Die Phase des Abwartens ist vorbei." Kay Klindwort, Founder true+ und Apotheker in fünfter Generation

Beiden Parteien ist die Wahrung ihrer jeweiligen Marktidentität besonders wichtig: Für Kundinnen, Kunden und Partner bleibt das operative Erscheinungsbild zunächst unverändert. Gleichzeitig entsteht im Hintergrund eine strategisch aufeinander abgestimmte, technologische Plattform, die Entwicklungskompetenz, Produktlogik, Datenexpertise und Marktzugang künftig deutlich enger miteinander verzahnt.

Eine zentrale Rolle innerhalb der bevorstehenden Ausrichtung wird Steffen Kuhnert einnehmen, der die Entwicklung von Frag die Apotheke über Jahre hinweg entscheidend geprägt hat. Künftig wird er die konzeptionelle Weiterentwicklung von true+ mit seiner Marktkenntnis und seiner engen Nähe zu Apothekenpartnern aktiv begleiten.

"Frag die Apotheke ist sehr nah an der Realität in Apotheken entstanden. Wir kennen die täglichen Herausforderungen, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden und das enorme Potenzial, das in besseren digitalen Prozessen liegt. In true+ sehen wir den Partner, mit dem daraus jetzt eine größere europäische Bewegung entstehen kann. Die Marken bleiben eigenständig, aber die Richtung ist ab sofort gemeinsam." Steffen Kuhnert, Apotheker, Frag die Apotheke

Auch Marc Kriesten, Apotheker und AI-Visionär der Branche, wird als CPO von true+ die produktstrategische Ausrichtung maßgeblich mitgestalten. Als Apotheker, Unternehmer und ausgewiesener Experte für AI, Digitalisierung und operative Prozesse in der Vor-Ort-Apotheke verbindet er die Perspektive der Apothekenpraxis mit der Entwicklung AI-nativer Produkte. Damit stärkt true+ gezielt die Übersetzung technologischer Möglichkeiten in konkrete, alltagstaugliche Anwendungen für Apothekenteams.

Ein deutlicher Weckruf für den Apothekenmarkt

Der Apothekenmarkt steht an einem Wendepunkt: Einzelne digitale Tools und Insellösungen reichen schon heute nicht mehr aus. Intelligente Prozesse, technologisches Verständnis und Umsetzungsfähigkeit werden darüber entscheiden, wer künftig sichtbar, effizient und wettbewerbsfähig bleibt.

Genau hier setzen true+ und Frag die Apotheke gemeinsam an - mit einer AI-gestützten Infrastruktur, die Apotheken im Alltag konkret entlastet, Wissen intelligent verfügbar macht, Kommunikation verbessert und Teams spürbar stärkt.

true+ versteht AI dabei nicht als isoliertes Zusatzfeature, sondern als operative Ebene, die sich in die Kernprozesse von Apotheken integriert.

Mit einer gemeinsamen Roadmap verbinden true+ und Frag die Apotheke technologische Innovationskraft mit echter Marktkenntnis. Der eingeschlagene Weg sichert Praxisnähe und Skalierbarkeit und ist konsequent auf die Anforderungen moderner Apotheken ausgerichtet.

Strategische Verstärkung durch Triple A Capital

Zusätzliche Schlagkraft erhält true+ durch das Investment von Triple A Capital, dem Fonds der beiden erfahrenen Tech-Unternehmer Stefan Glänzer und Michael Breidenbrücker. Beide bringen langjährige Erfahrung aus dem europäischen Tech- und Venture-Umfeld sowie ein tiefes Verständnis für Plattformmodelle, Skalierung und digitale Geschäftsmodelle ein.

Michael Breidenbrücker, Gründer von Last.fm, wird als Mitglied des Aufsichtsrats die strategische Ausrichtung von true+ maßgeblich mitprägen - insbesondere mit Blick auf AI-basierte Produktentwicklung und europäische Skalierung.

"AI wird im Apothekenmarkt nicht als Trend bleiben. Sie wird zum Standard. true+ hat die Chance, diesen Standard aktiv zu definieren - nicht nur in Deutschland, sondern perspektivisch in ganz Europa." Michael Breidenbrücker, Chairman of the Board true+

Gebündelte Kompetenz für AI in der Apotheke. Ready to Go

Für true+ ist der Zusammenschluss ein konsequenter Schritt in einer Marktphase, in der sich die künftigen Gewinner der Apothekendigitalisierung formieren. Die Kombination aus true+ Technologie, der Marktnähe von Frag die Apotheke und der zusätzlichen Growth-Experience bei true+ schafft eine neue Ausgangslage: Apotheken sollen AI nicht irgendwann nutzen, sondern sie jetzt Schritt für Schritt als selbstverständlichen Teil ihres Betriebs erleben.

true+ liefert den unternehmerischen Vorreitern in europäischen Apotheken jetzt das Werkzeug, das ihnen bislang gefehlt hat: eine AI-gestützte Infrastruktur, die Technologie, Marktzugang und operative Stärke intelligent miteinander verbindet.

Über true+

true+ entwickelt AI-basierte Lösungen für Apotheken und verfolgt das Ziel, operative Prozesse, Kundenkommunikation und digitale Wertschöpfung in Apotheken neu zu denken. Das Unternehmen positioniert sich als technologischer Impulsgeber für die nächste Generation AI-nativer Apothekeninfrastruktur in Deutschland und Europa.

Über Frag die Apotheke

Frag die Apotheke ist eine etablierte und reichweitenstarke Marke im Apothekenumfeld. Die rund um die Uhr erreichbare Plattform verbindet moderne digitale Patientenberatung mit der Kompetenz lokaler Apotheken und schafft damit eine innovative Ergänzung zur Telemedizin. Frag die Apotheke steht für außergewöhnliche Marktnähe, langjährige operative Erfahrung sowie ein tief verwurzeltes Verständnis der Anforderungen und Herausforderungen moderner Apotheken.

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