CENTURY Martial Arts wird Goldener Sponsor und Produktpartner der World Association of Kickboxing Organizations (WAKO)

CENTURY Martial Arts "Weltmarktführer für Kampfkunst seit 1976" und der Weltverband der Kickbox-Organisationen (WAKO), die weltweit größte Kickbox-Organisation mit mehr als drei Millionen aktiven Mitgliedern, läuten eine neue Ära ein. Diese Zusammenarbeit ist langfristig und sollte den Weg für den Sport über die bevorstehenden Spiele World Games, Combat Games, European Games, Asian Indoor Martial Arts Games und SEA Games hinausfinden. In diesen besonderen Zeiten kann die Zusammenarbeit solcher globalen Unternehmen und Marken viel für den Kickbox-Sport bewirken. Seit 1976 hat Mike Dillard, der Gründer von CENTURY, Innovationen für die Kampfkunst bereitgestellt, und WAKO, gegründet 1977, hat sich zur größten internationalen Berufsorganisation für den Kickbox-Sport entwickelt. WAKO, die Dachorganisation für 130 Mitgliedsstaaten, wurde 2006 Mitglied der World Sports Association (jetzt GAISF) und ist seit 2018 vom IOC anerkannt.

Markus Liedtke, Geschäftsführer der Europäischen Abteilung für Kampfkünste des Jahrhunderts, ist es nun gelungen, gemeinsam mit WAKO-Präsident Roy Baker eine langfristige Zusammenarbeit zu vereinbaren.

"Wir sind sehr stolz darauf, mit WAKO einen idealen Partner gefunden zu haben, der sich ab 2021 als Sponsor und Produktpartner zusammenschließt, mit dem wir den Sport weltweit unterstützen können. WAKO passt zu unserem globalen Expansionskonzept. CENTURY und WAKO - zwei große globale Marken, die einfach perfekt passen! In unserem globalen Team haben wir bereits mehrere WAKO-Weltmeister wie LÁSZLÓ GÖMBÖS, mit denen wir unseren neuen Partner sehr solide unterstützen können und Produkte "von Champions for You" entwickeln werden", sagt der CEO der CENTURY Martial Arts Europe GmbH.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.century-europe.eu

