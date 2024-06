Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Alle Erden bei Globus Baumarkt ab sofort torffrei

Bild-Infos

Download

Völklingen (ots)

Ab 1. Juli 2024 ist das gesamte Erdensortiment bei Globus Baumarkt zu 100 Prozent torffrei - damit ist das Unternehmen Vorreiter in der Baumarktbranche.

Torf ist ein immer knapper werdender, fossiler Rohstoff, der in Mooren gebildet wird. Moore sind wichtige Ökosysteme, die seltene Pflanzen- und Tierarten beherbergen und große Mengen CO2 speichern. Der Abbau von Torf zerstört unter anderem diese Lebensräume und setzt das gespeicherte Treibhausgas wieder frei.

Vor diesem Hintergrund hat sich Globus Baumarkt die Mission "torffreie Erden 2024" gesetzt. "Indem wir auf torffreie Erden umsteigen, tragen wir gemeinsam mit unseren Kunden zum Klimaschutz, zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zur Nachhaltigkeit bei", sagt Maik Schwirtz, Warengruppenmanager Pflanzen bei Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG.

Globus Baumarkt hat bereits vor mehreren Jahren angefangen, die Nachhaltigkeit bei den Erden voranzutreiben. Die ersten torffreien Erden wurden bei der Globus-Baumarkt-Eigenmarke "Primaster" im Jahr 2015 eingeführt. Nach und nach erfolgte die Umstellung des kompletten Erdensortiments. "Unser Ziel war es, alle Erden bis 2024 vollständig torffrei anzubieten, sowohl bei unserer Eigenmarke als auch bei den anderen Produktmarken - und das haben wir mit viel Tatkraft erreicht", betont Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte.

Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG

Das Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 90 Globus Baumärkte. Mit rund 9.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.

Zum 13. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2023 in der Verbraucherumfrage von Konzept & Markt und Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin des Dähne Verlags zum kundenfreundlichsten Baumarktunternehmen Deutschlands gewählt. Beim "Kundenmonitor Deutschland" landete Globus Baumarkt 2022 und 2023 bei der Globalzufriedenheit und in weiteren Kategorien auf Platz eins.

Außerdem gehört das Unternehmen Globus Fachmärkte zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat das Unternehmen 2022, 2023 und 2024 zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Fachmärkte mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.de

Weitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/presse

Original-Content von: Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell