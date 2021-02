Die Uhrenmarke DETOMASO setzt auf Geschwindigkeit / Neue Limited Edition des Topsellers

DETOMASO - A Brand of Temporex Lifestyle GmbH

Mit Vollgas ins neue Jahr: Der Uhrenhersteller DETOMASO bringt bereits seine zweite limitierte Modellreihe 2021 heraus. Bei der SORPASSO VELOCITÀ handelt es sich um eine auf 999 Stück limitierte Version des Topsellers der Marke.

Eine temporeiche Autofahrt, so schnell, dass die Neonlichter im Tunnel zu Lichtblitzen verzerren: Dieses Bild diente als Inspiration für die SORPASSO VELOCITÀ von DETOMASO. Die Uhr mit Stoppfunktion ist eine Neuauflage des SORPASSO CHRONOGRAPH. Der Zusatz "Velocità" ist das italienische Wort für "Geschwindigkeit". Mark Steinberg, einer der beiden Geschäftsführer von DETOMASO, erklärt: "Wir wollten mit dem Design das adrenalingeladene Gefühl einer schnellen Fahrt verkörpern. Deshalb sind wir dem Stil unseres Topsellers treu geblieben, aber haben spannende Highlights gesetzt." So wird das schimmernde Sunray-Zifferblatt von einem orangefarbenen Kreis umrahmt. Dessen Farbe spiegelt sich auf dem Sekundenzeiger und den Chronographenzeigern wider. Neben der Stoppfunktion ist das Datumsfenster ein weiteres, praktisches Extra.

Zeiger und Ziffern leuchten im Dunkeln

Die SORPASSO VELOCITÀ ist in drei Farben erhältlich: tiefes Schwarz, intensives Dunkelblau und sportliches Oliv. Das knallige Orange der Akzente steht im auffälligen Kontrast zu den gedeckten Farben. Aber auch bei Nacht springt der Chronograph ins Auge. Mit Superluminova auf Zeigern und Index lässt sich die Zeit einfach im Dunkel ablesen.

Eine weitere Besonderheit: die Limitierung der Uhr. Von jeder Farbvariante sind nur 999 Stück verfügbar. "Jede Uhr wird durch ihre eingravierte Seriennummer auf der Rückseite zum Einzelstück. Unser Ziel ist es, hochwertige und bezahlbare Unikate zu schaffen", verdeutlicht Mark Steinberg die Philosophie der Marke. Bei allen Uhren werden ausgewählte Materialien wie 316L-Chirurgenstahl, saphirgehärtetes Mineralglas und Lederarmbänder Made in Italy verwendet.

Mehr Informationen zu DETOMASO und die verschiedenen Armbanduhren gibt es unter: www.detomaso-watches.com

Die SORPASSO CHRONOGRAPH LIMITED EDITION VELOCITÀ:

Uhrwerk: Cal. 6S21 mit Datumsanzeige

Gehäusegröße: 42 mm

Gehäusehöhe: 12 mm

Gehäusematerial: 316L Chirurgenstahl

Zifferblatt: Blue, Olive, Black

Glas: Saphirgehärtetes Mineralglas

Wasserdichtigkeit: 5 ATM

DETOMASO

Bereits seit 1993 designt DETOMASO Uhren, passend für jede Gelegenheit. Seitdem Relaunch 2019 sind die Armbanduhren von klassischen, italienischen Sportwagen inspiriert: Ausgezeichnetes Design trifft auf handverlesene Materialien. Limitierte Kleinserien machen die Uhren so wertvoll wie die Zeit selbst. DETOMASO verzichtet auf Zwischenhändler und Outsourcing und kann so hochwertige Armbanduhren zu einem bezahlbaren Preis anbieten. Die hohen Qualitätsansprüche sind vom 316L-Chirurgenstahl-Gehäuse über das Lederarmband Handmade in Italy bis hin zur kunststoffreien Verpackung zu erkennen.

