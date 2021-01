DETOMASO - A Brand of Temporex Lifestyle GmbH

DETOMASO nimmt Fahrt auf: Erste neue Uhr in 2021

ADESSO CHRONOGRAPH auf 1999 Stück limitiert

Das vergangene Jahr hat einige Herausforderungen mit sich gebracht. 2021 steht aber für Hoffnung und lässt wieder von Abenteuern träumen. Die Uhrenmarke DETOMASO denkt dabei an schnelle Autos, aufregende Strecken und Siegesfeiern auf dem Podium. Somit verkörpert die neue Limited Edition ADESSO CHRONOGRAPH Fahrspaß und Adrenalin in vier verschiedenen Modellen.

"Früher wurden Tachymeter zum Messen der Geschwindigkeit verwendet. Heutzutage bringen sie eher optische Sportlichkeit ans Handgelenk", erklärt Mark Steinberg, einer der beiden Geschäftsführer bei DETOMASO. Neben der Tachymeterskala besitzt die neue Herrenuhr auch eine Stoppfunktion, eine separate Sekunde und ein Datumsfenster. Der Name des neuen Chronographen, ADESSO, kommt aus dem Italienischen und bedeutet "jetzt". Er ist eine Aufforderung daran, den Moment zu leben. Nicht länger warten, Füße auf das Gaspedal und Geschwindigkeit spüren. Somit bleibt der neue Chronograph auch dem Motto der Uhrenmarke treu: "Live the momentum".

Limitierte Kleinserie: Nur 1999 Stück erhältlich

Wer die Uhr erwerben möchte, sollte schnell sein: Sie ist auf 1999 Stück pro Farbvariante limitiert. "Jede Uhr ist durch die eingravierte Seriennummer auf der Rückseite ein Einzelstück. So schaffen wir bezahlbare, hochwertige Unikate", verdeutlicht Mark Steinberg die Philosophie der Marke. Bei allen Uhren werden hochwertige Materialien wie 316L-Chirurgenstahl, saphirgehärtetes Mineralglas und Lederarmbänder Made in Italy verwendet.

Inspiriert von den Elementen eines Sportwagens, ist der Chronograph in vier verschiedenen Farben erhältlich. Während die grüne Version eher das entspannte Fahren in einem eleganten Fahrzeug verkörpert, geht es bei der blauen Variante schon spannungsgeladener zu. Die roten Highlights auf dem Zifferblatt, wie die rote kleine Sekunde, erinnern an Tachonadeln. Für Adrenalin steht der schwarze ADESSO. Sein Design ist an die typischen Rallye-Farben Rot, Schwarz und Weiß angelehnt. Den Sieg des Rennens verkörpert der weiße Chronograph mit seinen goldenen Akzenten und dem gebläuten Sekundenzeiger. Jede Variante ist mit einem farblich abgestimmten Mesharmband und Lederarmband mit Lochmuster erhältlich.

Mehr Infos zu DETOMASO und die verschiedenen Armbanduhren gibt es unter: www.detomaso-watches.com

Die ADESSO CHRONOGRAPH LIMITED EDITION:

Uhrwerk: Miyota Kaliber 6S30

Komplikation: Datum

Gehäusegröße: 42 mm

Gehäusehöhe: 13 mm

Gehäusematerial: 316L Chirurgenstahl

Zifferblatt: Green, Blue, White, Black

Glas: Saphirgehärtetes Mineralglas

Wasserdichtigkeit: 5 ATM

DETOMASO

Bereits seit 1993 designt DETOMASO Uhren, passend für jede Gelegenheit. Seitdem Relaunch 2019 sind die Armbanduhren von klassischen, italienischen Sportwagen inspiriert: Ausgezeichnetes Design trifft auf handverlesene Materialien. Limitierte Kleinserien machen die Uhren so wertvoll wie die Zeit selbst. DETOMASO verzichtet auf Zwischenhändler und Outsourcing und kann so hochwertige Armbanduhren zu einem bezahlbaren Preis anbieten. Die hohen Qualitätsansprüche sind vom 316L-Chirurgenstahl-Gehäuse über das Lederarmband Handmade in Italy bis hin zur kunststoffreien Verpackung zu erkennen.

