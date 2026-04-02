Hong Kong Tourism Board

Hongkong bleibt Asiens kulinarische Nummer 1 - The Chairman und Wing führen Asia's 50 Best Restaurants 2026 an

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Hong Kong (ots)

Die Asia's 50 Best Restaurants 2026 fanden in diesem Jahr erstmals in Hongkong statt und brachten mehr als 1.000 Vertreter aus Gastronomie und Medien zusammen. Mit The Chairman auf Platz 1 und Wing auf Platz 2 unterstreicht Hongkong seine führende Position in der asiatischen Spitzengastronomie.

Insgesamt sind zehn Restaurants aus Hongkong in der diesjährigen Asia-Liste vertreten, darunter sechs in den Top 50: The Chairman, Wing, Neighborhood (24), Estro (32), Caprice (35) und Mono (46). Vier weitere Gastronomiebetriebe wurden im erweiterten Ranking geführt: Ta Vie (68), Vea (70), Ando (88) und Amber (90). Die Bandbreite der ausgezeichneten Küchen, von traditionell kantonesisch bis international modern, spiegelt die Vielfalt der Hongkonger Gastronomieszene wider.

Auch in weiteren führenden Restaurantguides ist Hongkong stark vertreten. Im Black Pearl Restaurant Guide wurden 39 Restaurants aus der Stadt gelistet, darunter vier Neueinsteiger: Mosu Hong Kong, Jee, Leela und Man Ho Chinese Restaurant. Zudem wurden lokale Spitzenköche ausgezeichnet, darunter Vicky Cheng (VEA) als "Master Chef" und Terry Ho (Amber) als "Young Chef". Im MICHELIN Guide Hong Kong Macau 2026 erhöhte sich die Zahl der Sternerestaurants erneut auf insgesamt 77 Adressen.

Dr. Peter Lam, Chairman des Hong Kong Tourism Board, erklärte: "Wir danken den Asia's 50 Best Restaurants dafür, dass Hongkong erstmals als Gastgeberstadt der Awards ausgewählt wurde. Diese internationale Auszeichnung würdigt die herausragenden Leistungen unserer Gastronomie. Gemeinsam mit dem MICHELIN Guide und dem Black Pearl Restaurant Guide sind über 200 Restaurants aus Hongkong in internationalen Gourmetführern vertreten - ein klarer Beleg für Hongkongs Stellung als kulinarische Hauptstadt Asiens."

Auch Restaurantbetreiber zeigten sich geehrt. Danny Yip, Inhaber von The Chairman, sagte: "Als bestes Restaurant in Asien ausgezeichnet zu werden, ist eine enorme Ehre für unser gesamtes Team, und dass dies hier in Hongkong geschieht, macht es noch bedeutungsvoller. Diese Anerkennung sowie die starken Ergebnisse der Stadt spiegeln die Tiefe und Vielfalt wider, die Hongkongs Esskultur heute prägen. Es ist ein Privileg, unsere Stadt auf diese Weise zu vertreten und die Traditionen und Geschichten unserer Küche weiterzutragen."

Mit gezielten Programmen und Kooperationen mit führenden Köchen setzt das Hong Kong Tourism Board weiterhin darauf, die kulinarische Vielfalt der Stadt weltweit zu präsentieren und Hongkong als führende Genussdestination zu stärken.

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