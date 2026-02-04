Best Fortune. World Party. / Hongkong feiert das Jahr des Pferdes / Stadtweite Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr 2026

Hong Kong Tourism Board

Hongkong heißt das Jahr des Pferdes mit einem der lebendigsten chinesischen Neujahrsfeste weltweit willkommen. Am 17. Februar 2026, dem ersten Tag des chinesischen Neujahrs, verwandelt die Cathay International Chinese New Year Night Parade die Stadt in ein funkelndes Spektakel aus Licht, Musik, internationalen Kulturen und festlicher Atmosphäre. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein einzigartiges Neujahrserlebnis freuen - mit farbenfrohen Blüten auf den Neujahrsmärkten, Räucheropfern in den Tempeln für Glück und Segen, Pferderennen am "Year of the Horse Raceday" und vielen weiteren Höhepunkten.

Wagen und internationale Darbietungen zum Auftakt des Jahres des Pferdes

Bereits vor Beginn der Parade stimmt eine Street Party auf das Ereignis ein, bevor sich die aufwendig gestalteten Festwagen und Performances in Bewegung setzen. Die Parade startet am 17. Februar um 20:00 Uhr am Hong Kong Cultural Centre und führt durch zentrale Straßen in Tsim Sha Tsui, darunter Canton Road, Haiphong Road und Nathan Road. Unter dem Motto "BEST FORTUNE. WORLD PARTY." feiern die Festlichkeiten den dynamischen Geist des Pferdes - in der chinesischen Kultur ein Symbol für Stärke, Vitalität, Fortschritt und Erfolg.

Die Parade 2026 präsentiert eine eindrucksvolle Reihe thematisch gestalteter Festwagen, die Glück und Wohlstand für das neue Jahr bringen sollen. Mehrere Sponsoren begehen besondere Jubiläen: Cathay feiert sein 80-jähriges Bestehen, Hong Kong Disneyland sein 20-jähriges Jubiläum und McDonald's Hong Kong präsentiert erstmals einen eigenen Wagen anlässlich seines 50-jährigen Bestehens. Erstmals beteiligt sich auch der Hong Kong Brand Toy Association mit einem Festwagen und bringt beliebte IP-Charaktere in die Parade. Ocean Park Hong Kong schickt seine Panda-Freunde, um Neujahrsgrüße zu verbreiten, während der Hong Kong Jockey Club das Tierkreiszeichen mit funkelnden Pferdeinstallationen in Szene setzt. Mehrere Festwagen werden vom 18. bis 26. Februar im Kai Tak Sports Park ausgestellt und verlängern so das Paradeerlebnis über die Festtage hinaus.

Internationale Performances und kulturelle Vielfalt

Neben den Festwagen sorgen internationale Künstlergruppen für ein abwechslungsreiches Programm. Die französische Gruppe FierS à Cheval eröffnet mit illuminierten Pferde-Tableaus, die den Geist des Jahres des Pferdes widerspiegeln. Die Xi'an Acrobatic Troupe aus dem chinesischen Festland begeistert mit Präzision und Akrobatik, das kanadische Duo Les Vitaminés mit humorvollen Darbietungen, und die Manly Seabirds aus Australien feiern ihr Debüt mit energiegeladenen Cheer-Performances.

Tradition und Innovation verbinden sich, wenn der leuchtende Drachentanz der Chinese Martial Arts Dragon and Lion Dance Association of Hong Kong, China, gemeinsam mit Cromosauro aus Italien - einem großformatigen Dinosaurierskelett, geschmückt mit farbenfrohen Stoffen - entlang der Parade zieht. So zeigt sich Hongkongs einzigartige Ost-West-Kultur in eindrucksvoller Form.

Stadtweite Feierlichkeiten zum Jahr des Pferdes

Über die Parade hinaus pulsiert die ganze Stadt vor Feststimmung. Vom 11. bis 17. Februar, bis in die frühen Morgenstunden des Neujahrsabends, laden die Lunar New Year Fairs (traditionelle Neujahrs-Blumenmärkte) mit saisonalen Blumen, Dekorationen und festlicher Atmosphäre ein. Besonders beliebt sind die Märkte im Victoria Park in Causeway Bay und im Fa Hui Park in Mong Kok.

Am dritten Tag des chinesischen Neujahrs, dem 19. Februar, findet der Year of the Horse Raceday auf der Pferderennbahn in Sha Tin statt. Besucher erwartet ein Mix aus spannenden Rennen, Unterhaltung und festlicher Stimmung.

Vom 17. Februar bis 3. März lädt das Hong Kong Well-Wishing Festival in Lam Tsuen dazu ein, Wünsche auf Joss-Papier zu schreiben, diese an Orangen zu befestigen und in den Wunschbaum zu werfen - in der Hoffnung, dass sie in Erfüllung gehen. Zudem können Gläubige in Tempeln wie dem Wong Tai Sin Tempel, dem Che Kung Tempel oder den Kwun-Yum-Tempeln für Glück, Liebe, Wohlstand und Erfolg beten.

Mit seinen eindrucksvollen Paraden, leuchtenden Festen und herzlicher Atmosphäre verspricht das chinesische Neujahr in Hongkong unvergessliche Momente. Im Jahr des Pferdes sind Reisende eingeladen, die Energie, Lebensfreude und den Optimismus der Stadt zu erleben.

Weitere Informationen zum chinesischen Neujahr 2026 in Hongkong unter:

www.discoverhongkong.com/eng/what-s-new/events/chinese-new-year.html

