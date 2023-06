Hong Kong Tourism Board

Hongkongs Sommer wird abwechslungsreich/ Hongkongs Eventkalender wartet in diesem Sommer mit vielen Veranstaltungen auf

Sommerpause? So etwas kennt man in Hongkong nicht. Während andere Städte in den heißen Monaten das Kultur- und Event-Programm eher zurückfahren, ist in der chinesischen Metropole das ganze Jahr über eine Menge los. Von Festivals über internationale Sportereignisse bis hin zu Kunstausstellungen - der Eventkalender verspricht Abwechslung pur.

Fabelwesen voraus - das internationale Drachenbootrennen

Seit über tausend Jahren werden in Hongkong Drachenbootrennen ausgetragen. Die moderne Version der Rennen wurde vor rund 50 Jahren in Hongkong ins Leben gerufen. Nach einer vierjährigen Pandemiepause finden die Rennen nun am 24. und 25. Juni endlich wieder statt. Neben dem Wettbewerb der internationalen Mannschaften werden auch reine Frauenrennen und Wettfahrten in Kostümierungen ausgetragen. Zuschauer können sich entlang der Off Tsim Sha Tsui East Promenade positionieren, um die Paddler anzufeuern.

Die IT-Bags von Grace Kelly, Jane Birkin und Carrie Bradshaw

Bags: Inside Out ist eine vom Victoria and Albert Museum in London (V&A) organisierte Ausstellung, die momentan durch Asien tourt. Von historischen Reisekoffern über Designertaschen bis hin zu den IT-Bags unserer Zeit erforscht die Ausstellung die Funktion, den Status und die Handwerkskunst von Taschen. Mehr als 240 Objekte aus dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart sind ausgestellt und in drei Bereiche unterteilt: Funktion und Nützlichkeit, Status und Identität sowie Design und Herstellung. Von Prinzessin Dianas "Lady Dior" bis hin zu Sarah Jessica Parkers kultiger Fendi "Baguette" aus Sex and the City, Bags: Inside Out ist eine Hommage an das wohl beliebteste Accessoire aller Zeiten. Die Ausstellung findet bis zum 16. Juli im Pacific Place statt und ist kostenlos.

Musik und Show beim "Harbour Chill Festival"

Live Musik, internationale künstlerische Darbietungen, X-Game-Wettbewerbe und eine Sonderausgabe der Licht- und Musikshow "A Symphony of Lights". Vom 8. Juli bis zum 6. August 2023 wird an fünf Wochenenden das Hafengebiet von Wan Chai zum Schauplatz des bunten "Harbour Chill Festivals". Die Konzerte und Shows finden auf einer Wasserbühne statt. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos.

Eine riesen Wasserschlacht - S20 Hongkong Songkran Music Festival

Erstmals wird in diesem Jahr auch in Hongkong das thailändische Neujahrsfest Songkran gefeiert. In seiner Heimat ist es als die größte Wasserschlacht der Welt bekannt - das verspritzte Wasser soll das Unglück wegspülen und einen Neuanfang einläuten. Das S2O Songkran Music Festival wurde 2015 in Bangkok ins Leben gerufen und zieht jedes Jahr Tausende von Fans aus der ganzen Welt an. Mittlerweile hat es sich bis nach Japan, Korea und Taiwan ausgebreitet und nun also auch bis nach Hongkong. Die Besucher können am 5. und 6. August an der Central Harbourfront Event Space in eine Welt aus Musik, Wasser und Lichtern eintauchen. Vor der Kulisse der spektakulären Wolkenkratzer von Central und dem Victoria Harbour wird den Partygästen beim S20 Hongkong Songkran Music Festival ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis geboten. Weltbekannte DJs und Künstler sorgen, begleitet von visuellen Effekten und einem 360-Grad-Wasserspritz-Erlebnis, für gute Stimmung. Zur Veranstaltung sind Besucher ab 18 Jahren zugelassen.

