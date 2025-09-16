PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Openbank

Openbank startet Angebot zum Handel mit Kryptowährungen

Frankfurt (ots)

Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander Group, erweitert ihr Produktangebot kontinuierlich. Ab sofort können Kunden in Deutschland direkt in ihrem Onlinebanking mit den wichtigsten am Markt gelisteten Kryptowährungen handeln: Bitcoin, Ether, Litecoin, Polygon und Cardano - alles, ohne die Plattform zu wechseln.

Dabei profitieren die Nutzer von der Stabilität der Santander Group sowie den Sicherheiten und dem Anlegerschutz gemäß der europäischen Verordnung über Märkte für Kryptowerte (MiCA).

Folgende Konditionen gelten für das neue Krypto-Angebot:

  • Wettbewerbsfähige Gebühren bei Käufen und Verkäufen: 1,50 % auf den Barwert (ab einem Mindestbetrag von 1 EUR pro Transaktion)
  • Keine Verwahrungsgebühren

In den kommenden Monaten wird Openbank das Angebot an verfügbaren Kryptowährungen weiter ausbauen und neue Funktionen wie den Umtausch zwischen verschiedenen Währungen einführen. Zudem wird der Service, der bereits in Deutschland verfügbar ist, in den kommenden Wochen auch Kunden von Openbank in Spanien zur Verfügung gestellt.

Christopher Oster, General Manager von Openbank, ergänzt: "Deutschland ist ein wichtiger Markt für unsere Expansion und wir freuen uns darauf, unsere Präsenz durch die Einführung innovativer Produkte wie unser neues Krypto-Angebot weiter zu stärken. Dies spiegelt unser Engagement für ein 100 % digitales Modell wider, das auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist, flexibel, einfach und sicher, mit dem Rückhalt der Santander Group."

Bereits heute bietet Openbank in Deutschland ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten - unter anderem die digitale Vermögensverwaltung sowie ein Portfolio aus über 3.000 Aktien, 3.000 Investmentfonds von mehr als 123 Asset Managern und über 2.000 ETFs. Zuletzt hat Openbank zudem ein Tool eingeführt, welches mithilfe von künstlicher Intelligenz die Kursziele von über 1.000 europäischen und US-amerikanischen Aktien prognostiziert und die Kunden bei ihrer Anlageentscheidung unterstützt.

Seit Beginn dieses Jahres ist Openbank als deutsche Zweigniederlassung tätig und bietet Konten mit deutscher IBAN an, über die Gehaltszahlungen, Lastschriften und Freistellungsaufträge abgewickelt werden können. Außerdem hat die Bank ihr Produktportfolio mit der Einführung von Privatkrediten erweitert. Durch diese Maßnahmen unterstreicht die Bank ihr Ziel, ihren deutschen Kunden innovative und zugleich einfach nutzbare digitale Lösungen anzubieten.

Weitere Details zum neuen Angebot finden Sie hier: https://www.openbank.de/investitionen/kryptowaehrungen

Pressekontakt:

public imaging GmbH
Henning Mönster / Isabella von Köckritz
Tel.: +49 (0)40 401999-156 / -22
E-Mail: openbank@publicimaging.de

Original-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuell

