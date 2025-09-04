PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Openbank

Openbank bietet als erste Bank in Deutschland KI-unterstütztes Investieren an

Frankfurt (ots)

Openbank, die 100 Prozent digitale Bank der Santander Group, baut ihr Wertpapieranlagen-Angebot in Deutschland mit KI-basierten Analyse-Modellen aus. Das neue Tool - das in Kooperation mit der EyePerfomance AG angeboten wird - unterstützt Anleger bei ihren Investitionsentscheidungen und stellt Kursziele für über 1.000 europäische und US-amerikanische Aktien aus dem STOXX Europe 600 und dem S&P 500 Index zur Verfügung.

Die Machine-Learning-Modelle erstellen Kursschätzungen für Zeiträume von 1, 3, 6 und 12 Monaten, indem sie historische Daten, Trends und Ereignisse analysieren, die Einfluss auf die Kursentwicklung haben. Dazu verarbeiten diese Modelle in Echtzeit eine Vielzahl von Variablen und makroökonomischen Unternehmens- und Branchendaten. Mithilfe von Algorithmen werden Muster identifiziert, um Einschätzungen über zukünftige Kursentwicklungen zu treffen. Jede Aktie verfügt über ein eigenes Modell, das sich auf die Analyse von über 2.000 Variablen stützt.

Basierend auf vergangenen Daten werden die Modelle täglich trainiert, optimiert und aktualisiert - so wird die Genauigkeit der Kursschätzungen kontinuierlich erhöht.

Christopher Oster, General Manager von Openbank Deutschland, betont: "Dank künstlicher Intelligenz können wir Parameter und Erkenntnisse aus einer bisher nicht dagewesenen Datenmenge erfassen und analysieren. Mit diesem Angebot setzen wir unsere Innovationsstrategie fort und stellen unseren Kunden modernste Technologie zur Verfügung, mit der sie ihre Anlageentscheidungen auf Grundlage umfassender Informationen treffen können."

Openbank Wertpapieranlagen bietet eine breite Auswahl an Anlageprodukten für alle Kundengruppen. Zum Investieren stehen mehr als 3.000 Aktien, über 3.000 Investmentfonds von 123 Asset Managern sowie rund 2.000 ETFs zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Tool "Wir investieren für dich" digitale Vermögensverwaltung: Je nach individuellem Risikoprofil können Anleger ihr Geld in fünf verschiedenen Strategien automatisiert anlegen.

Weitere Informationen zum neuen Angebot finden Sie hier: https://www.openbank.de/investitionen/kuenstliche-intelligenz-aktien

Pressekontakt:

public imaging GmbH
Henning Mönster / Isabella von Köckritz
Tel.: +49 (0)40 401999-156 / -22
E-Mail: openbank@publicimaging.de

Original-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuell

