"Music Made in Germany" - die Radioshow und Initiative für die deutsche Musikszene - schafft magischen Moment und bringt die Musikwelt zusammen: Joris und ClockClock erstmals gemeinsam auf der Bühne

Es war einer dieser seltenen Abende, an denen Musikgeschichte geschrieben wird: Erstmals standen Joris und Boki, Frontmann von ClockClock, gemeinsam live auf einer Bühne - möglich gemacht durch die Radioshow und Initiative "Music Made in Germany", die sich für die Sichtbarkeit deutscher Künstler:innen einsetzt und regelmäßig einzigartige musikalische Begegnungen schafft.

Durch den Abend mit Konzerten und bewegenden Gespräche führte Moderatorin Miriam Audrey Hannah, das Gesicht und die Gastgeberin des Formats gemeinsam mit Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien. Die Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin öffnete für diesen besonderen Anlass exklusiv ihre Türen. In Kooperation mit RPR1. und Lotto Rheinland-Pfalz, die sich seit Jahren für die deutsche Musikszene engagieren, wurde ein Abend realisiert, der Publikum und Künstler gleichermaßen bewegte.

Die Auftritte von Joris und ClockClock ließen keinen und keine auf den Stühlen - die Atmosphäre war elektrisierend. Doch auch die Gespräche auf der Bühne im hautnah-Interview hatten Tiefgang: Joris sprach offen über kreative Zweifel, Durchhaltevermögen und die Kraft, seinen eigenen Weg zu gehen. ClockClock gewährten persönliche Einblicke in ihre Anfänge zwischen Lehramtsstudium und Popakademie - und warum sich Plan A und Plan B manchmal nicht ausschließen, sondern ergänzen.

"Solche Begegnungen, solche echten Momente - genau darum geht es bei "Music Made in Germany", betont Moderatorin Miriam Audrey Hannah, die das Format seit über einem Jahrzehnt prägt und präsentiert. "Wir schaffen Raum, damit Künstler:innen sich zeigen können, wie sie wirklich sind - nahbar, mutig, echt."

Unter den Gästen waren neben glücklichen RPR1.-Hörergewinner:innen auch zahlreiche Vertreter:innen aus Politik, Gesellschaft und der Musikbranche - darunter Erfolgsproduzent Ingo Politz , (der u.a. für Silbermonds größte Erfolgsalben verantwortlich ist). Für einen besonderen Überraschungsmoment sorgte die Erkenntnis von Joris und Boki live auf der Bühne: Beide hatten unabhängig voneinander mit Politz gearbeitet - ohne es voneinander zu wissen. Der Produzent saß an diesem Abend im Publikum.

"Ingo, Ingo bist du wirklich da, ich glaub es ja nicht". Nach dem Auftritt kam es zu einem herzlichen Wiedersehen - ein weiterer emotionaler Höhepunkt eines unvergesslichen Abends.

Die vollständige Radiosendung "Music Made in Germany" mit "Miriam Audrey Hannah" wird am Sonntag, den 13. Juli 2025 ab 16:00 Uhr und Montag, den 14. Juli 2025 ab 20:00 Uhr auf RPR1. ausgestrahlt. Das gesamte Gespräch ist schon ab heute im Interview-Podcast unter www.musicmadeingermany.de abrufbar und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Hier Auszüge aus dem Live-Interview mit Boki von ClockClock und Joris vorab:

Boki (ClockClock):

- "Wir drei kommen ja aus der Pfalz, aus Speyer und Schifferstadt - das klingt klein, aber genau da haben wir gelernt, dass es immer geht, wenn man wirklich will. Ich finde, es muss nicht immer nur Plan A geben. Unser Studium, Lehramt, Controlling - das hat uns auch was gegeben. Heute stehen wir hier in Berlin und spielen unsere Songs. Ich bin sehr dankbar dafür."

- "Wir wussten nie, ob es klappt. Wir haben bei der Popakademie angefangen, in kleinen Bandpools gespielt, uns durchgewühlt durch den ganzen Dschungel von Anrufen, Gigs, Auftritten. Es war nie klar, dass es so wird, wie es jetzt ist. Aber ich glaube, es lohnt sich immer, wenn du dir selbst treu bleibst."

- "Ich finde es schön zu zeigen, dass man nicht immer den einen perfekten Plan haben muss. Wenn du mutig bleibst, findest du deinen Weg. Für mich ist das hier heute ein Beweis, dass alles zusammenkommt, wenn du dranbleibst."

Joris:

- "Ich habe irgendwann mal gedacht, ich studiere Medizin oder Jura - wirklich ernsthaft. Musik war immer nur so eine Idee für die Nacht. Meine Mutter hat mich irgendwann gefragt: Willst du das nicht mal richtig machen? Ich hatte das nie auf dem Schirm. Heute stehe ich hier und denke: Zum Glück hat sie das gefragt."

- "Ich habe vier Geschwister, ich bin der Älteste. Manchmal denke ich, das hat mir dieses Durchhalten gegeben. Ich erzähle eigentlich nie Geschichten aus meiner Familie, aber hier und heute sage ich es mal: Ich soll meinen Bruder mal an den Ohren hochgezogen haben. Er hat sie immer noch - also alles gut! Es zeigt mir einfach: Familie ist mein sicherer Ort, das ist die Basis, ohne die wäre ich nicht hier."

- "Es gibt Momente, die tragen dich. Meine Frau war mal sehr krank, und da habe ich gemerkt, dass Musik schön ist, aber dass es so viel Wichtigeres gibt. Trotzdem habe ich gerade dann gespürt, dass Musik ein Zuhause ist - auf der Bühne, bei solchen Abenden. Das hält mich zusammen."

Der gemeinsame Moment:

Boki und Joris betonten auf der Bühne ihre gegenseitige Wertschätzung:

- Boki: "Wir haben uns vorhin vor der Show erst richtig kennengelernt, und es ist verrückt, wie vertraut sich das anfühlt. Joris, ich feier', was du machst, deine Songs haben mich immer begleitet. Ich wollte das einfach mal sagen - hier vor allen."

- Joris: "Das beruht absolut auf Gegenseitigkeit. Du machst Musik, die einen durch den Tag bringt - ich hab' großen Respekt davor. Heute hier zusammen zu stehen, ist ein Moment, den ich nicht vergesse."

Beide Künstler bedanken sich bei Miriam Audrey Hannah, RPR1. dem Radiosender, der sie von Tag eins unterstützt hat und Staatssekretärin Heike Raab diesen besonderen Moment auf der Music Made in Germany Tour möglich gemacht zu haben.

