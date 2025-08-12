PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Openbank mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Openbank

Neuerungen bei der Brokerage-Plattform der Openbank

Frankfurt (ots)

Openbank, Santanders 100 % digitale Bank, führt umfangreiche Neuerungen bei seiner Brokerage-Plattform "Wertpapieranlagen mit Openbank" in Deutschland ein. Dadurch soll Kunden die Anlageentscheidungen erleichtert werden, zu äußerst wettbewerbsfähigen Konditionen.

Mit diesem Update bestärkt Openbank seinen Anspruch, leicht zugängliche und benutzerfreundliche Anlagelösungen zu bieten, die auf die Bedürfnisse digitalaffiner Kunden zugeschnitten sind. Gleichzeitig baut Openbank mit diesen Neuerungen sein Investmentangebot aus.

Nachfolgend eine Übersicht der Neuerungen und Vorteile der aktualisierten Plattform:

  • Geringe Handelsgebühren: nur 0,20 % des Transaktionsvolumens, ab einem Minimum von 1 Euro
  • Keine Depotgebühren
  • Große Auswahl: Anleger können in mehr als 3.000 Einzelaktien und 2.000 ETFs investieren
  • Sparpläne in Kürze verfügbar: Bald ist die Erstellung von automatisierten und regelmäßigen Anlagen in Fonds, Aktien und ETFs möglich

"Wertpapieranlagen mit Openbank" bietet eine breite Palette an Produkten für alle Kundengruppen in Deutschland. Kunden können in mehr als 3.000 Aktien sowie in über 3.000 Investmentfonds von 123 Vermögensverwaltungsgesellschaften und rund 2.000 ETFs investieren. Darüber hinaus können Anleger ihr Geld mit dem Tool zur digitalen Vermögensverwaltung automatisiert anlegen, wobei ihnen je nach individuellem Risikoprofil fünf verschiedene Strategien zur Auswahl stehen.

Weitere Informationen finden Sie auch hier:

https://www.openbank.de/investitionen/aktien

https://www.openbank.de/investitionen/etfs

Pressekontakt:

public imaging GmbH
Henning Mönster / Isabella von Köckritz
Tel.: +49 (0)40 401999-156 / -22
E-Mail: openbank@publicimaging.de

Original-Content von: Openbank, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Openbank mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Openbank
Weitere Storys: Openbank
Alle Storys Alle
  • 29.07.2025 – 13:30

    Openbank bietet Neukunden einen Bonus von 100 Euro bei Kontoeröffnung

    Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander Group, bietet vom 29. Juli bis zum 16. September 2025 ein besonderes Angebot für Neukunden: Bei Eröffnung eines kostenlosen verzinsten Girokontos oder eines Willkommens-Tagesgeldkontos gibt es einen 100 Euro Willkommensbonus. Dazu muss lediglich bei der Kontoeröffnung der Promo-Code START100AUG ...

    mehr
  • 10.06.2025 – 12:20

    Openbank bietet Neukunden 100 Euro Bonus bei Kontoeröffnung

    Frankfurt (ots) - Openbank, die volldigitale Bank der Santander Group, bietet vom 10. Juni bis zum 26. Juni 2025 ein besonderes Angebot für Neukunden: Bei Eröffnung eines kostenlosen verzinsten Girokontos oder eines Willkommens-Tagesgeldkontos gibt es 100 Euro Startbonus. Dazu muss lediglich bei der Kontoeröffnung der Promo-Code START100JUN eingegeben, nach der Aktivierung des Kontos 700 Euro darauf überwiesen und ...

    mehr
  • 28.04.2025 – 10:47

    Openbank bringt neues Girokonto mit 1,5 % Zinsen auf den Markt

    Frankfurt (ots) - Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander-Gruppe, startet mit dem kostenlosen verzinsten Girokonto ein neues Produkt auf dem deutschen Markt und bietet Neu- und Bestandskunden damit ab sofort 1,5 Prozent auf ihr Guthaben. Kunden können dieses Konto für alle Bankgeschäfte des täglichen Bedarfs nutzen - etwa als Gehaltskonto sowie für sämtliche Zahlungsvorgänge inklusive Lastschriften. Mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren