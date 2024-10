GRIFFNER

Holz rettet Klima: GRIFFNER in Deutschland ausgezeichnet – besondere Hingabe für Nachhaltigkeit und Design

Griffen (ots)

Deutsche schätzen GRIFFNER für Festpreisgarantie, Nachhaltigkeit und Design: Der Bundesverband Deutscher Fertigbau zeichnet den österreichischen Holzbau-Spezialisten GRIFFNER aus.

Der österreichische Holzbau-Spezialist GRIFFNER unterstützt die deutsche Kampagne „Holz rettet Klima“: Damit unterstreicht GRIFFNER sein außerordentliches Engagement für die Rolle von Holz als zentralen Beitrag zu Klimaschutz und Ökologie in Deutschland. Für das Unternehmen aus dem Kärntner Ort Griffen ist Deutschland ein wichtiger Abnehmermarkt. Erst jüngst wurde GRIFFNER vom Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) für seine zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. „GRIFFNER gibt umfassende Qualitätsversprechen an seine Bauherren weiter - von einer Festpreisgarantie für den Hausbau bis hin zur Errichtung eines hochenergieeffizienten Gebäudes. Über dieses hohe Qualitätsniveau hinaus zeichnet sich GRIFFNER aber auch durch besondere Hingabe bei den Themen Nachhaltigkeit und Design aus“, sagt BDF-Geschäftsführer Georg Lange. So werden die ökologischen Häuser von GRIFFNER laufend mit Design-Preisen ausgezeichnet. Mit dem „GRIFFNER Floating House I Design by Studio F. A. Porsche“ gelang GRIFFNER in diesem Jahr ein international vielbeachteter Coup.

Die individuellen Hausstile vom GRIFFNER - in Deutschland zu sehen in den Musterhäusern in München, Mannheim und im Schwarzwald - zeigen die ökologischen Vorteile des Holzbaus wie Nachhaltigkeit, Wohngesundheit oder auch die Wiederverwertbarkeit der Baumaterialen. Einzigartig: Ein GRIFFNER Haus kann auch nach Jahrzehnten abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. GRIFFNER geht noch viel weiter: Möglich sind ökologische Besonderheiten wie Dämmung der Installationsebenen ausschließlich mit Schafwolle, Einsatz von biozidfreien Materialien, keine großflächigen Verleimungen und sogar der Verzicht von PU-Schaum sowie Fußbodenaufbauten mit rein mineralischen Schüttungen. „Höchste Standards und Innovationen bei Baubiologie und Wohngesundheit sind essentiell für GRIFFNER“, sagt GRIFFNER Eigentümer Georg C. Niedersüß.

www.griffner.com

