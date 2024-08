DR. SONNENBERG

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Kieferorthopäden? - Dr. Boris Sonnenberg von der SONNENBERG Kieferorthopädie klärt über moderne Maßnahmen auf

Stuttgart (ots)

Immer mehr Erwachsene suchen aus ästhetischen Gründen den Kieferorthopäden auf - sie wünschen sich ein strahlendes Lächeln. Doch auch aus medizinischer Perspektive sind regelmäßige Kontrollen wichtig, denn Zahn- und Kieferfehlstellungen können massive Auswirkungen auf den gesamten Körper haben. Dr. Boris Sonnenberg hat sich neben der Behandlung von Kindern und Jugendlichen auf die kieferorthopädische Versorgung von Erwachsenen spezialisiert, um allen ein gesundes und ästhetisches Lächeln zu ermöglichen. Warum regelmäßige Besuche beim Kieferorthopäden in jedem Alter sinnvoll sind, welche Folgen unbehandelte Fehlstellungen haben können und welche modernen, schonenden Behandlungsmethoden zur Verfügung stehen, erfahren Sie hier.

Zum Kieferorthopäden gehen nur Kinder und Jugendliche - ein weitverbreiteter Irrtum. Kieferorthopäden kümmern sich um mehr als nur Zahnspangen - und auch Erwachsene können von ihren Behandlungen erheblich profitieren. Fehlstellungen der Zähne oder des Kiefers können nämlich nicht nur das Selbstbewusstsein beeinträchtigen, sondern auch zu muskulären und skelettalen Beschwerden im ganzen Körper führen. Viele wissen nicht, dass eine Zahnkorrektur auch im Erwachsenenalter noch möglich ist und verzichten daher auf optisch perfekt ausgerichtete Zähne. "Kiefer- oder Zahnfehlstellungen haben nicht nur psychische Auswirkungen, sondern beeinflussen auch die Atmung und die Kaueffizienz erheblich", erklärt Dr. Boris Sonnenberg, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie. "Leider ziehen viele Erwachsene eine kieferorthopädische Behandlung dennoch nicht in Betracht."

"In der modernen Kieferorthopädie setzen wir bei Erwachsenen nicht einfach traditionelle Zahnspangen ein, sondern nutzen fortschrittliche und für den Patienten bequeme Technologien, die speziell auf die Bedürfnisse von Erwachsenen abgestimmt sind", fügt er hinzu. Dr. Boris Sonnenberg ist seit 2002 als Kieferorthopäde tätig und hat sich von Anfang an auf die Behandlung von Erwachsenen spezialisiert. Neben seiner klinischen Arbeit ist der Inhaber der Stuttgarter Fachzahnarztpraxis SONNENBERG Kieferorthopädie aktiv in der Weiterentwicklung der Kieferorthopädie, lehrt weltweit an Universitäten und führt im Raum Stuttgart/Baden-Württemberg zwei Praxen, die sich durch den Einsatz modernster Technik und hochwertiger Materialien auszeichnen. Das motivierte Team von über 60 Mitarbeitern bietet maßgeschneiderte kieferorthopädische Lösungen, einschließlich innovativer Aligners, um Zahnfehlstellungen bei Erwachsenen zu korrigieren und eine umfassende, individuelle Betreuung zu gewährleisten. Die Mission von Dr. Boris Sonnenberg ist es, jedem Patienten zu einem gesunden und schönen Lächeln zu verhelfen.

Dr. Boris Sonnenberg: Warum Vorsorge so wichtig ist - ein ganzheitlich früher Beginn

Viele Kinder gewöhnen sich an, am Daumen zu lutschen, durch den Mund zu atmen oder lange Zeit an ihrem Schnuller zu saugen. Was von Eltern oft als harmlose Angewohnheit abgetan wird, ist aus zahnärztlicher Sicht mit nicht zu unterschätzenden Langzeitfolgen verbunden. Diese Gewohnheiten können den gesamten Kauapparat schädigen und Zahnfehlstellungen fördern. Daher ist es essenziell, dass Eltern früh auf die Zahngesundheit ihrer Kinder achten und schädliche Angewohnheiten verhindern, um eine gesunde Entwicklung von Zähnen und Kiefer zu gewährleisten.

"Das richtige Therapiekonzept basiert auf einer möglichst frühen Erstvorstellung, idealerweise im Alter von sechs Jahren, um fortgeschrittene Anomalien und Fehlfunktionen frühzeitig zu erkennen und zu behandeln", erklärt Dr. Boris Sonnenberg. "Mit einer frühzeitigen kieferorthopädischen Behandlung können Kieferorthopäden einfache Techniken und kürzere Behandlungsintervalle nutzen. Das Ziel sollte dabei stets sein, weiterführende Behandlungen und invasive Eingriffe zu vermeiden."

Als Erwachsener zum Kieferorthopäden?

Kieferorthopäden behandeln allerdings bei Weitem nicht nur Kinder und Jugendliche - schließlich lassen sich Zähne entgegen der weitläufigen Meinung auch noch im hohen Alter bewegen. Wichtig dabei ist nur, dass die Zähne frei von Karies und der Zahnhalteapparat frei von Entzündungen ist. Lassen Erwachsene ihre Zahnstellung korrigieren, profitieren sie am Ende nicht nur aus ästhetischer Sicht, sondern auch aus gesundheitlicher und psychischer.

Moderne und schonende Behandlungsmethoden für ein selbstbewusstes Lächeln

"Dank moderner Maßnahmen kann eine schonende Begradigung der Zähne auch bei Erwachsenen durchgeführt werden", so der Kieferorthopäde. "Früh erkannte Fehlstellungen lassen sich oft im Schlaf mit grazilen, abnehmbaren Spangen korrigieren, um später invasive Eingriffe zu vermeiden." Dr. Boris Sonnenberg verwendet zur Behandlung schonende und moderne Methoden wie das passive Bracketsystem Damon® und die transparenten Invisalign®-Schienen, die für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geeignet sind. Diese transparenten Kunststoffschienen bieten Komfort und Ästhetik, da sie zum Essen und Zähneputzen herausgenommen werden können. Zudem ermöglicht dieses System eine präzise, effektive und komfortable Behandlung bei minimalem Eingriff.

Doch der Facharzt für Kieferorthopädie warnt vor Online-Aligner-Shops, die oft den zahnmedizinischen Standard nicht erfüllen und von der Deutschen Gesellschaft für Aligner Orthodontie (DGAO) klar abgelehnt werden. Die Behandlung sollte stets von einem Zahnarzt oder Kieferorthopäden durchgeführt werden, da sonst die gewünschten Resultate nicht gewährleistet werden können. Dr. Boris Sonnenberg kann als Apex Diamond II-Provider und Vize-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Aligner Orthodontie (DGAO e.V.) auf mehr als 4.000 Patienten zurückblicken, denen er mit dem Aligner-System bereits zu einem ästhetischen Lächeln verhelfen konnte. Durch seine umfassende Erfahrung und die Nutzung modernster Techniken stellt er sicher, dass jeder Patient das bestmögliche Ergebnis erhält. "Häufiges Lächeln unterstützt nachweislich die Freisetzung von Glückshormonen - das wollen wir jedem ermöglichen, egal ob jung oder alt, denn niemand sollte sich für sein Lächeln schämen", so Dr. Boris Sonnenberg abschließend.

Original-Content von: DR. SONNENBERG, übermittelt durch news aktuell