GRIFFNER bringt neue ökologische Innovationen in Deutschlands Fertighauswelt

Baden-Württemberg (ots)

Modernster Musterhauspark Europas: In der neu eröffneten FertighausWelt im Schwarzwald zeigt GRIFFNER Innovationen für den nachhaltigen Hausbau aus Holz.

Die ökologischen Holzhäuser des österreichischen Herstellers GRIFFNER werden auch in Deutschland immer beliebter: Der Fertighausanbieter aus Kärnten präsentiert in der neu eröffneten FertighausWelt im Schwarzwald sein bereits drittes Musterhaus in Deutschland. Einzigartig für alle Häuser von GRIFFNER ist dabei die ökologisch nachhaltige Bauweise bereits in der Standardausführung sowie die Möglichkeit einer baubiologischen Zertifizierung – und das stets in Kombination mit höchsten Designansprüchen durch eine freie Architektenplanung sowie einzigartige Interieur-Vorschläge.

Alle diese Vorzüge zeigt nun auch das neue Musterhaus von GRIFFNER in der FertighausWelt Schwarzwald: Errichtet wurde ein Satteldach-Haus in Holzriegelbauweise über zwei Geschosse mit einem Bungalow als Anbau und insgesamt 218,2 Quadratmetern Wohnfläche mit Massivholzböden und Fußbodenheizung. Eine aufregende Symbiose mit der umliegenden Natur schafft die 49 Quadratmeter große, teilweise überdachte Holzterrasse sowie zahlreiche Design-Elemente wie zum Beispiel das große Panoramafenster im Giebel, große Schiebetüren und Verglasungen, eine moderne Designer-Treppe oder die Sitzfenster in der Diele. So entstehen einzigartige lichtdurchflutete Wohnräume und eine offene Galerie mit einer Raumhöhe von bis zu 6,63 Metern.

Das gesamte Haus entspricht den höchsten ökologischen Standards – von der Bauweise bis zur modernen Haustechnik (Energiestandard Effizienzhaus 40+). Das zweigeschossige Hauptgebäude selbst wurde in der GRIFFNER Bio-Line errichtet und ist damit vom deutschen Institut für Baubiologie und Nachhaltigkeit (IBN) als „baubiologisch empfehlenswert“ zertifiziert.

„Für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden ist es entscheidend, wie wir wohnen und mit welchen Baustoffen wir uns umgeben“, sagt GRIFFNER Eigentümer Georg C. Niedersüß. GRIFFNER setzt diese Philosophie auch beim neuen Musterhaus im Schwarzwald konsequent um: Die wichtigsten Bestandteile dieses modernen und architektonisch anspruchsvollen Hauses bestehen aus nahezu 100 Prozent Holz sowie aus Naturfasern. Konkret bedeutet das unter anderem: Dämmung der Installationsebenen mit Holzfasern oder Schafwolle, Einsatz von biozidfreien Materialien, keine großflächigen Verleimungen, Verzicht von PU-Schaum sowie Fußbodenaufbauten mit rein mineralischen Schüttungen. Dazu werden im Schlafbereich im Hauptgebäude sämtliche Elektroinstallationen abgeschirmt, um Elektrosmog zu vermeiden.

Das neue ökologische GRIFFNER Holzhaus in der FertighausWelt Schwarzwald – aktuell der modernste Musterhauspark Europas – kann zudem mit einer weiteren Innovation aufwarten: Als einziges der 14 ausgestellten Häuser zeigt GRIFFNER auch ein Kellergeschoss. Dieses schafft durch die Bauweise mit Massivholzböden und der abgehängten Holzdecke ein wohngesundes Raumklima und wird so zu einem eigenen, zusätzlichen Wohnraum mit rund 67 Quadratmetern. Eine Fläche, die beispielsweise für ein Homeoffice genutzt werden kann oder auch als Einliegerwohnung, was die Möglichkeit einer staatlichen Förderung noch einmal erhöht.

Die moderne Haustechnik arbeitet mit höchsten ökologischen Standards, was ebenso eine Auswirkung auf mögliche staatliche Förderungen hat. Zum Einsatz kommt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie zusätzlich eine Warmwasser-Wärmepumpe in Kombination mit einer Komfortlüftung. In der Praxis bedeutet das eine automatische Temperierung: Wärme im Winter und angenehme Kühle im Sommer. Das Haus ist mit einer Fußbodenheizung ausgestattet. Die Photovoltaikanlage arbeitet mit einem Stromspeicher.

Das neu eröffnete GRIFFNER Holzhaus ist ab dem 23. April immer von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. In diesem Zeitraum stehen die Hausbauexperten von GRIFFNER auch für Beratungsgespräche zur Verfügung. Terminvereinbarungen können online unter www.griffner.com/musterhaeuser-verkaufsbueros/ getätigt werden.

www.griffner.com

