nal von minden GmbH

Urintest als Frühwarnsystem für einen schweren Verlauf einer COVID-Erkrankung

Bild-Infos

Download

Moers (ots)

Akutes Nierenversagen zählt zu den besonders gefährlichen Folgen einer Corona-Infektion. Kein Wunder, dass sich immer mehr Patienten fragen: Was kann ich selbst tun, um einem Totalausfall meiner Nieren vorzubeugen? Wichtig ist vor allem eine Überwachung der Nierenfunktion, zum Beispiel mit regelmäßigen Urin-Analysen. Der Urintest Reactif des Medizintechnikunternehmens nal von minden aus Moers ermittelt bis zu 14 Gesundheits-und Nierenparameter gleichzeitig - und das innerhalb von wenigen Sekunden. Der Test dient Ärzten und Laien gleichermaßen als diagnostisches Hilfsmittel zur Überwachung verschiedener Gesundheitsparameter.

"Die regelmäßige Überprüfung der Nierenwerte kann sehr beruhigend für Menschen sein, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder waren", sagt Roland Meißner, Geschäftsführer der nal von minden GmbH. Ein Urintest sei dafür sehr gut geeignet, denn im Urin lassen sich eventuelle Veränderungen der Nierenfunktion gut erkennen, betont Meißner: "Ein Urintest gibt dem Patienten mehr Sicherheit. Es ist ein hervorragendes Mittel zum Monitoring. Je eher eventuelle Nierenschäden erkannt werden, desto besser können sie behandelt werden."

Der Reactif-Urintest ermittelt verschiedene Parameter zur Überprüfung der allgemeinen Gesundheit wie auch gleichzeitig der Nierenfunktion. Im professionellen Bereich sind es bis zu 14 und im privaten Eigenanwendungsbereich bis zu 11 Parameter (s. Info-Kasten). Dazu gehört zum Beispiel Eiweiß (Protein): Eiweiß im Urin ist in geringen Mengen normal und nicht besorgniserregend. Befindet sich jedoch zu viel Eiweiß im Urin, kann dies auf eine Nierenschädigung hinweisen. Ein weiterer wichtiger Parameter sind die weißen Blutkörperchen (Leukozyten). Erhöhte Werte im Urin können ein Hinweis für eine Niereninfektion sein.

Der Urintest Reactif kann sowohl von Ärzten in Arztpraxen eingesetzt werden als auch von den Bürgern zuhause. Denn er ist als Selbsttest konzipiert. Die Testdurchführung ist schnell und einfach: Den Teststreifen kurz in den Urin eintauchen und abstreifen. Je nach Parameter liegt innerhalb von 60 bis 120 Sekunden das Ergebnis vor. Jetzt den Teststreifen neben die Referenzfarbkarte legen und die Farbfelder vergleichen.

"Bei eventuellen Abweichungen zu den Normwerten sollten sich die Betroffenen zur weiterführenden Diagnose zeitnah an einen Arzt wenden", rät Meißner. Ohnehin sieht der Geschäftsführer der nal von minden GmbH den Urintest nicht als Alternative zu einem Arztbesuch, sondern als zusätzlichen Schutz für Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder waren: "Bereits vom Arzt getestete Parameter können mit dem Urintest überprüft werden, um gegebenenfalls auf Unregelmäßigkeiten aufmerksam zu werden."

Vor allem lebensbedrohliche Verschlechterungen und Todesfälle können mit einer besseren Überwachung der Nierenwerte verhindert werden, hofft Meißner. Denn mehrere Studien (s. Links unten) haben gezeigt, dass COVID-19-Viren nicht nur die Lunge, sondern auch die Nieren befallen. Auch bei milderen Verläufen sah man sehr häufig Urinveränderungen. Bei schweren Verläufen kam es oft zu einem kompletten Ausfall der Nierenfunktion. Dies endete nicht selten tödlich. Meißner: "Der Urintest ist ein Frühwarnsystem für einen schweren Verlauf einer COVID-Erkrankung."

Der Reactif-Urintest ist bereits in ganz Deutschland erhältlich. Die Kosten liegen bei rund 15 Euro für 100 Streifen. Professionelle Anwender können den Test direkt über die nal von minden GmbH unter www.nal-vonminden.comerwerben. Privatanwender finden den Test bei www.self-diagnostics.com

Stichwort Nierenversagen. Die Nieren - als Paar angelegt - erfüllen eine wichtige Aufgabe im Körper: Sie arbeiten wie eine Entgiftungsstation, filtern Schadstoffe aus dem Körper. Sie produzieren auch den Harn, der über die Blase ausgeschieden wird. Das Problem: Nierenerkrankungen werden oft erst sehr spät entdeckt. Denn anfangs machen sie meistens kaum Beschwerden. Erst in einem späten Stadium klagen Patienten beispielsweise über Übelkeit, Müdigkeit und dumpfe Schmerzen im Bereich der Niere. Erkrankt das Nierengewebe, können die Nieren nur noch eingeschränkt arbeiten. Das Endstadium, das Nierenversagen, ist lebensgefährlich. Die Nieren arbeiten nicht mehr und es können keine Schadstoffe mehr ausgeschieden werden. Der Körper droht zu vergiften.

Urintest Reactif zur Eigenanwendung ermittelt 11 Parameter gleichzeitig

Der Urintest Reactif ist als Selbttest für zuhause konzipert. Mit den Urinteststreifen können 11 verschiedene Parameter gleichzeitig überprüft werden. Wichtig: Bitte konsultieren Sie generell bei abweichenden oder auffälligen Ergebnissen einen Arzt zur genaueren Diagnose!

Proteine (Eiweiße). Eine erhöhte Anzahl von Proteinen im Urin kann auf eine Nierenentzündung hindeuten. Bei Risikopatienten wie Diabetikern kann die Messung von Protein im Urin zur Früherkennung einer beginnenden Nierenschädigung beitragen.

Leukozyten (weiße Blutkörperchen). Eine hohe Anzahl von Leukozyten im Urin kann auf eine Entzündung der Nieren, Genitalien oder Harnwege hinweisen.

Blut (Hämoglobin). Im Urin sollte kein Blut sein. Blut im Urin kann beispielsweise auf eine Harnwegsinfektion oder Nieren- und Blasensteine hinweisen.

Nitrit. Nitrit kommt ohne die Präsenz von Bakterien im Urin nicht vor. Ist es dennoch vorhanden, kann dies ein Hinweis auf eine Nierenbeckenentzündung sein.

Glucose (Zucker). Normalerweise enthält der Urin so wenig Glukose, dass der Urinteststreifen sich nicht verfärbt. Erhöhter Harnzucker kann ein Anzeichen für eine Zuckerkrankheit oder eine Nierenerkrankung sein.

Bilirubin. Es handelt sich um ein natürliches Abbauprodukt, das während des körpereigenen Abbaus von roten Blutkörperchen in der Milz entsteht. Erhöhte Werte können auf mögliche Erkrankungen der Leber oder Galle hinweisen.

Urobilinogen. Die Bestimmung von Urobilinogen im Urin dient der genaueren Diagnostik von Leber- und Gallengangserkrankungen. Urobilinogen entsteht beim Abbau von Bilirubin im Darm.

Keton. Ketone sind Stoffwechselprodukte, die beim Abbau von Fett anfallen und mit dem Urin ausgeschieden werden. Sie fallen zum Beispiel bei Diabetes oder hohem Fieber in größerer Menge an.

pH-Wert. Indikator für den Säure-Basen-Haushalt. Er steigt bei Übersäuerung des Urins und ist ein zusätzlicher Signalgeber bei Harnwegsinfekten.

Spezifisches Gewicht. Auch Dichte des Urins genannt. Ein vermindertes spezifisches Uringewicht tritt bei Nierenerkrankungen auf. Ein erhöhtes spez. Gewicht ist u. a. ein Indikator für Herzinsuffizienz und Lebererkrankungen.

Ascorbinsäure (Vitamin C) In hohen Konzentrationen ist Ascorbinsäure ein potentieller Störfaktor für den Nachweis von Blut und Glukose. Es handelt sich somit um ein Kontrollfeld, damit andere Werte nicht verfälscht werden.

Unternehmensinformation

Die nal von minden GmbH. Die nal von minden GmbH in Moers ist seit 38 Jahren Spezialist auf dem Gebiet der medizinischen Diagnostik. Das Portfolio umfasst Schnelltests und Labortests für verlässliche Diagnosen innerhalb der Toxikologie, Bakteriologie, Kardiologie, Gynäkologie, Infektionskrankheiten und Urologie. Die nal von minden GmbH hat insgesamt rund 230 Mitarbeiter an 9 europäischen Standorten. www.nal-vonminden.com

Studien:

Acute kidney injury: prevention, detection and management [NG148].Verfügbar unter https://www.nice.org.uk/guidance/ng148

Hirsch JS, Ng JH, et al. (2020). Acute kidney injury in patients hospitalized with COVID-19. Clinical Investigation, 98(1), 209-218.

Original-Content von: nal von minden GmbH, übermittelt durch news aktuell