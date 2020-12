Neue Studie: Nur zuverlässige Corona-Schnelltests sind sinnvoll

nal von minden GmbH

Immer mehr Hersteller bringen Corona-Schnelltests auf den Markt. Doch nur wenn sie zuverlässige Ergebnisse liefern, ist ihr Einsatz bei der Pandemiebekämpfung sinnvoll. Die Berliner Charité, eine der größten Universitätskliniken Europas, hat jetzt die Performance von Schnelltests überprüft. Der Corona-Schnelltest der nal von minden GmbH erwies sich dabei als besonders zuverlässig. Der NADAL C-19 Ag Schnelltest wurde während der Corona-Pandemie bereits millionenfach in ganz Europa eingesetzt und liefert innerhalb von nur 15 Minuten ein Ergebnis.

Corona-Schnelltests spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Vor allem in Pflegeheimen, Altenheimen und Krankenhäusern erfüllen sie eine wichtige Funktion: Infektiöse Personen können schnell ermittelt und andere Menschen besser vor Corona geschützt werden. Auch an Flughäfen, in Schulen und Universitäten oder bei Sportveranstaltungen sind Schnelltests von großer Bedeutung. Der Einsatz von Schnelltests könnte auch die Quarantäne verkürzen, die oft bei der Rückkehr aus Risikogebieten verlangt wird.

Doch wie zuverlässig sind die Testergebnisse? Die Forscher der Berliner Charité um den Virologen Prof. Dr. Christian Drosten überprüften jetzt sowohl die Spezifität als auch die Sensitivität von verschiedenen Tests. Die Spezifität gibt Auskunft darüber, ob alle gesunden, getesteten Menschen auch als Gesunde erkannt werden. Die Sensitivität zeigt an, ob alle Kranken auch als Kranke erkannt werden.

Der NADAL® COVID-19 Ag Schnelltest der nal von minden GmbH gehörte zu den drei am besten bewerteten Tests: Die Spezifität lag bei 99,26 Prozent. Auch in puncto Sensitivität schnitt der NADAL Covid-19 Ag Schnelltest bei der Charité-Studie hervorragend ab. Roland Meißner, Geschäftsführer der nal von minden GmbH: "Wir freuen uns über die Bestätigung der sehr guten Qualität unseres Schnelltests."

"Insgesamt 105 Abstrichproben wurden mit dem NADAL COVID-19 Ag Schnelltest in der Charité-Studie analysiert." Die Abstriche wurden zuvor aus dem Mund- oder Nasenrachenraum von Patienten entnommen, in ein Röhrchen mit flüssigem Transportmedium getan und bis zur Untersuchung bei minus 20 Grad Celsius eingefroren. Anschließend wurde im Labor vergleichend zur PCR getestet.

Die Methodik der Charité unterscheidet sich geringfügig von klinischen Studien der nal von minden GmbH. Tobias Roth, Biochemiker mit Schwerpunkt Virologie: "Wir verwenden die Abstriche direkt für die Durchführung des Antigentests. Die Charité dagegen gab die Abstriche für den Transport in ein Flüssigmedium. Dadurch wurden die Proben verdünnt und die Ergebnisse durch eine andere Auswertemethode ermittelt." Der NADAL COVID-19 Ag Test kann direkt vor Ort und ohne zusätzliches Gerät durchgeführt werden.

