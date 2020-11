nal von minden GmbH

Kombi-Schnelltest für Covid-19 und Grippe

Moers

Das Medizintechnik-Unternehmen nal von minden aus Moers hat einen Kombinations-Antigentest entwickelt, mit dem gleichzeitig Corona- und Grippe-Viren nachgewiesen werden können. Und das innerhalb von nur 15 Minuten. So können eventuell infizierte Menschen schneller ermittelt sowie andere Menschen besser geschützt werden. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund der jetzt beginnenden Grippesaison von großer Bedeutung, da die Symptome beider Infektionen schwer zu unterscheiden sind.

Mit der kalten Jahreszeit beginnt die Grippesaison. Gleichzeitig steigen die Zahlen der mit dem Coronavirus infizierten Menschen. Das Problem: Die Symptome beider Infektionserkrankungen ähneln sich sehr. Vor allem Fieber, Husten, Halsschmerzen und Müdigkeit können auftreten. Corona-Verdachtsfälle könnten somit eigentlich Grippe-Erkrankungen sein - oder umgekehrt.

"Nur mit einem Test kann ermittelt werden, ob jemand an Corona oder einer Grippe erkrankt ist - oder an beidem", sagt Thomas Zander, Geschäftsführer der nal von minden GmbH. Das Besondere an dem NADAL® COVID-19-Antigen/Influenza-Kombitest: Es ist nur eine einzige Probenentnahme notwendig, um beide Infektionskrankheiten nachzuweisen. Und das Ergebnis ist schon nach 15 Minuten da.

Der Kombitest kann direkt vor Ort durchgeführt werden. Ein Labor ist nicht notwendig. Für den Test wird ein Abstrich aus dem Mund- oder Nasenrachenraum durch medizinisches Fachpersonal durchgeführt. Wie bei einem Schwangerschaftstest ist das Ergebnis leicht ablesbar. "Der Test zeigt, ob man entweder mit Corona infiziert ist oder Influenza. Der Test zeigt ebenfalls an, ob man an beiden Infektionskrankheiten gleichzeitig erkrankt ist oder vielleicht sogar gar keiner. Denn es könnte sich hinter den Symptomen auch eine normale Erkältung verbergen", erklärt Zander.

Mögliche Einsatzgebiete des neuen Kombitests sind vor allem Alten- und Pflegeheime. Denn ältere Menschen sind besonders gefährdet. Auch in Krankenhäusern, zum Beispiel bei der schnellen Notaufnahme von Patienten, wäre der Kombitest sinnvoll.

Der neue Kombi-Antigentest weist spezifische virale Bestandteile direkt nach: Und zwar sogenannte Nukleoprotein-Antigene. Diese Eiweiße ummanteln das aus Ribonukleinsäure (RNA) bestehende Erbmaterial der Covid-19-Viren sowie der Influenzaviren Typ A und Typ B. (Typ A und B sind die zwei häufigsten Grippeviren).

Die nal von minden GmbH hat bereits Millionen Kombi-Antigentests produziert, die ab sofort verfügbar sind.

