Compleo Charging Solutions AG

Über 9.000 Ladesäulen für Dänemark

Clever baut dänische Ladeinfrastruktur in großem Stil weiter aus

Kopenhagen / Dortmund (ots)

Compleo Charging Solutions AG erhält vom dänischen Charge Ladelösungsanbieter Clever einen neuen Großauftrag zur Lieferung von AC-Ladestationen: Clever plant als größter Ladelösungsanbieter in Dänemark, schon bis Ende 2025 insgesamt 9.000 neue Ladestationen im öffentlichen Raum zu errichten. Hiermit lassen sich 18.000 Parkplätze mit Ladepunkten versorgen. Der Großteil dieser Stationen soll ab 2023 von Compleo ausgeliefert werden. Der dänische Marktführer Clever ist Betreiber des größten öffentlichen Ladenetzes in Dänemark und dort seit 2009 aktiv. Seit knapp zehn Jahren verbindet beide Unternehmen eine starke Partnerschaft.

Gemeinsames Ziel ist es, die Ladeinfrastruktur Dänemarks in einer konzertierten Aktion weiter nach vorne zu bringen. Zum Einsatz kommt deswegen die vor Ort bereits bewährte Ladestation Compleo DUO, die über zwei Ladepunkte mit jeweils 22 kW verfügt. "Wir freuen uns sehr, dass Clever als stärkster Marktteilnehmer in Dänemark weiterhin auf uns setzt, um die Elektromobilität der Zukunft zu gestalten. Dies zeigt, dass unsere Technologie und unsere Produkte auch im internationalen Umfeld überzeugen", sagt Alfred Vrieling, Vice President Sales & Marketing Europe bei der Compleo Charging Solutions AG.

"Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit Compleo weiter auszubauen und unseren gemeinsamen Weg bei der Entwicklung der Ladeinfrastruktur für viele weitere Jahre fortzusetzen und den nachhaltigen Wandel des dänischen Verkehrssektors zu beschleunigen. Wir haben uns für Compleo als einen der zentralen Anbieter von Ladestationen entschieden, weil wir Vertrauen in die Produkte haben, die sie anbieten. Insbesondere das Engagement des Unternehmens für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Ladestationstechnologie und seine Dienstleistungen als Hersteller machen Compleo zu einem attraktiven Anbieter für uns", erklärt Casper Kirketerp-Møller, CEO von Clever.

Neueste Technologie für Dänemark

Einige Features der georderten DUO-Modelle werden im ersten Schritt speziell für die Bedarfe von Clever ausgelegt und künftig um weitere Innovationen in der Funktionalität ergänzt. Dadurch sollen besonders günstige Betriebs- und Wartungskosten erreicht werden. Das hat auch den dänischen Betreiber überzeugt. Die geplante DUO-Variante wird zusätzlich ISO 15118 vorbereitet sein. So können über Software-Updates künftig Funktionen wie Plug & Charge realisiert werden. Zudem werden auch einfache Bezahlmethoden für die Endkunden ermöglicht. Die Neuerungen werden im Laufe des nächsten Jahres sukzessiv eingeführt.

Europäische Pioniere kooperieren

Für die zweite Ausbaustufe seines Ladenetzes suchte Clever nach einem geeigneten europäischen Partner. Clever selbst hat einen sehr innovativen Track Record: Als erstes Unternehmen hat Clever nordeuropäische Städte mit Schnellladestationen entlang der Autobahnen miteinander "verbunden" oder etwa den weltweit ersten Flatrate-Tarif für eine monatliche Abo-Gebühr eingeführt. Compleo qualifizierte sich seinerseits als deutscher First Mover bei der Entwicklung und Herstellung moderner Ladetechnologie. Hierzu zählen beispielsweise die erste eichrechtskonforme DC-Ladestation sowie ein integriertes Zahlungsmodul mit PIN-Pad an AC-Ladesäulen. Das Dortmunder Unternehmen wurde schon 2021 in der ersten Vergaberunde mit der Lieferung von 900 Stationen mit 1.800 Ladepunkten von Clever beauftragt.

Unterdessen kommt die Elektromobilität in Dänemark gut voran: Schon im Dezember 2021 waren 27 % der in Dänemark veräußerten Autos vollelektrisch unterwegs. Das entsprach in Summe rund 70.000 Fahrzeugen. Bedeutend für Dänemark ist der sogenannte Infrastrukturplan 2035. Denn bis Ende 2025 sollen landesweit rund 20.000 Stationen aufgebaut werden. Schon in diesem Jahr soll sich die Zahl der öffentlichen Ladestationen verdoppeln.

Über Compleo:

Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit unterschiedlichen Ladestationen und einem Back-End für Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland.

Mehr Infos unter: www.compleo-charging.com

