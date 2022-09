Compleo Charging Solutions AG

Compleo-Vorstand stellt sich neu auf

Jörg Lohr zum CCO ernannt

Weiterer Ausbau des erfolgreichen Software-Bereichs geplant

Checrallah Kachouh scheidet als Technischer Vorstand (CTO) aus

Dortmund (ots)

Der Aufsichtsrat der Compleo Charging Solutions AG (Compleo) bestellt Jörg Lohr als Chief Commercial Officer (CCO) in den Vorstand. In seiner neuen Rolle verantwortet Lohr den Vertrieb einschließlich Marketing sowie die Bereiche Ladestations- und Software-Entwicklung des Unternehmens. Mit der Veränderung im Vorstand hat der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung auch die Weichen für die kundenfokussierte Neuausrichtung der Compleo Gruppe gestellt.

Mit Blick auf die aktuellen wirtschaftlichen Gesamtentwicklungen planen Aufsichtsrat und Vorstand das Unternehmen qualitativ besser und kundenzentrierter aufzustellen. Im Fokus steht hier insbesondere die Weiterentwicklung der eigenen Ladestations- und Softwareprodukte hinsichtlich der Kundenbedarfe sowie die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Kundenservices. Zudem will Compleo sich künftig stärker im erfolgreichen Geschäftsfeld Software-Lösungen positionieren und mit Jörg Lohr weiter vorantreiben.

„Jörg Lohr ist seit über elf Jahren im Bereich Elektromobilität in leitenden Positionen tätig. Er kennt die Kunden, die Produkte und den Markt wie nur wenige Menschen in der Branche“, kommentiert Dag Hagby, Aufsichtsratsvorsitzender von Compleo die Ernennung Lohrs zum neuen Vorstand. „Mit ihm haben wir einen erfahrenen und erfolgreichen Kollegen aus den eigenen Reihen in den Vorstand geholt, der in den letzten Monaten insbesondere das Software-Geschäft von Compleo erfolgreich vorangetrieben hat. Auf diese Erfolgsgeschichte wollen wir weiter setzen. Ich freue mich jetzt schon auf die Zusammenarbeit“, sagt Hagby.

Compleo hat sich nach der Übernahme der wallbe GmbH und der innogy eMobility Solutions GmbH zu einem führenden Player von Software-Lösungen für den Betrieb von Ladeinfrastruktur entwickelt. Ressourcen und Know-how werden zentral in der Compleo Charging Software GmbH gebündelt. Unter Lohr konnten auch erste internationale Erfolge mit Verkauf des Backends erzielt werden.

Darüber hinaus gibt es auch noch eine weitere Änderung im Vorstand: Checrallah Kachouh, bisher Technischer Vorstand, Mitgründer und CTO von Compleo, wird das Unternehmen ab sofort verlassen. Vor 13 Jahren hat Kachouh gemeinsam mit Dag Hagby Compleo gegründet und maßgeblich zum bisherigen Erfolg und Aufbau des Unternehmens beigetragen. Kachouh verantwortete innerhalb des Unternehmens die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Einkauf und das Produkt-Management. Unter der Regie von Kachouh sind bei Compleo technologische Innovationen und Ladelösungen hervorgegangen. Hierzu zählen Ladestationen im AC-Bereich oder die erste eichrechtskonforme DC-Ladestation im Markt. Kachouh scheidet aus eigenem Wunsch aus. „Ich schaue mit großer Freude auf die mehr als 13 Jahre zurück“, so Kachouh. „Eine Zeit mit exzellenten Kolleginnen und Kollegen, großartigen Kunden und großartigen Projekten. Aber jetzt ist der Moment gekommen, meinen Weg außerhalb der Compleo Gruppe weiterzugehen und mich meinen persönlichen Plänen zu widmen.“

„Checrallah Kachouh hat als Mitgründer von Compleo das Unternehmen von Beginn an entscheidend geprägt. Zudem hat er der Elektromobilitätsbranche wichtige innovative Impulse gegeben sowie Compleo zu einem der Technologieführer gemacht. Dafür sind wir ihm immer sehr dankbar“, so Dag Hagby, Aufsichtsratsvorsitzender von Compleo. „Ihm und seiner Familie wünschen wir das Beste für die Zukunft“, so Hagby.

Über Compleo

Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, dem Back-End der Ladeinfrastruktur. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 300 Stadtwerke in Deutschland.

Mehr Infos unter: www.compleo-cs.de/

