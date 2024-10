Check Point Software Technologies Ltd.

Amazon Prime Deal Days: Check Point entdeckt hunderte Phishing-Mails und Scam-Seiten

Redwood City, Kalifornien (ots)

Am 8. und 9. Oktober bietet Amazon zu seinen Prime Deal Days allen Prime-Mitgliedern wieder exklusive Rabatte und Cyber-Kriminelle versuchen abermals aus der gestiegenen Kaufbereitschaft Kapital zu schlagen. In den letzten 30 Tagen hat CPR über 1000 neu-registrierte auf Amazon-bezogene Domains identifiziert, von denen 88 Prozent als bösartig eingestuft wurden. Eine von 54 enthielt den Begriff "Amazon Prime". CPR hat zudem über 100 verschiedene betrügerische E-Mails in den letzten zwei Wochen beobachtet, die im Zusammenhang mit den Prime Deal Days verschickt werden.

Mit folgenden Sicherheitstipps können Online-Shopper sich schützen:

URLs sorgfältig prüfen: Nutzer sollten auf Rechtschreibfehler oder Websites mit einer anderen Top-Level-Domain (z. B. .co statt .com) achten. Diese Nachahmer-Websites sind darauf ausgelegt, Daten zu stehlen.

Sichere Passwörter erstellen: Käufer sollten sicherstellen, dass ihr Amazon-Passwort nicht zu knacken ist, damit ihr Konto vor unbefugtem Zugriff geschützt ist.

Auf HTTPS achten: Verbraucher sollten darauf achten, dass die URL der Website mit "https://" beginnt und ein Vorhängeschloss-Symbol anzeigt, das auf eine sichere Verbindung hinweist.

Keine persönlichen Informationen weitergeben: Nutzer sollten es tunlichst vermeiden, persönliche Daten wie ihren Geburtstag an Online-Händler weiterzugeben.

Vorsicht im Umgang mit E-Mails: Phishing-Angriffe vermitteln oft Dringlichkeit, um ihre Opfer zu verleiten, auf Links zu klicken oder Anhänge herunterzuladen. Nutzer sollten die Quelle immer kritisch überprüfen.

Skepsis angesichts unrealistischer Angebote: Wenn ein Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich. Nutzer sollten dem gesunden Menschenverstand vertrauen und von verdächtigen Angeboten die Finger lassen.

Kreditkarten verwenden: Beim Online-Shopping sollte man eher Kreditkarten als Debitkarten verwenden, da diese einen besseren Schutz bieten und im Falle eines Diebstahls weniger Haftungsrisiken bergen.

Weitere Informationen finden Sie hier!

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell