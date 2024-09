Check Point Software Technologies Ltd.

CloudGuard von Check Point im GigaOm-Report als Spitzenreiter eingestuft

Check Point Software Technologies wurde im GigaOm Radar Report für "Security Policy as Code" als Spitzenreiter anerkannt und stellt damit die fortschrittlichen Cloud-Sicherheitsfunktionen des Unternehmens durch seine CloudGuard-Lösung unter Beweis. Als Teil der Check Point Infinity-Plattform wurde CloudGuard entwickelt, um Cloud-Infrastrukturen in jeder Phase zu schützen - vom Code-Entwicklungsprozess bis zur Cloud-Bereitstellung. Diese Anerkennung unterstreicht die Stärke von CloudGuard bei der Absicherung von Unternehmen gegen Cyberbedrohungen in der Cloud und hebt seine Spitzenposition im Bereich proaktiver Sicherheitsmaßnahmen hervor.

CloudGuard integriert sich nahtlos in CI/CD-Pipelines und bietet eine sprachunabhängige Sicherheitsüberprüfung, die Schwachstellen bereits früh im Entwicklungsprozess erkennt. Dies trägt dazu bei, Risiken zu mindern, bevor der Code in die Produktion gelangt. Die Plattform unterstützt zudem automatisierte DevSecOps-Praktiken, die einheitliche Sicherheitsrichtlinien und regulatorische Compliance durchsetzen und gleichzeitig die Sicherheitsoperationen optimieren, ohne die Entwicklung zu verlangsamen. Mit fortschrittlichen Funktionen zur Erkennung und Prävention von Bedrohungen hilft CloudGuard, Sicherheitsvorfälle zu reduzieren, indem Schwachstellen, Malware und unsichere Praktiken identifiziert werden.

Obendrein legt CloudGuard großen Wert auf umsetzbare Lösungen und bietet Entwicklern klare Schritte zur schnellen Behebung von Schwachstellen, um Sicherheitspraktiken kontinuierlich zu verbessern. Da Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung stehen, sensible Informationen zu schützen und reibungslose Abläufe in der Cloud sicherzustellen, ist die Fähigkeit von CloudGuard, Sicherheit in den gesamten Entwicklungsprozess zu integrieren, von besonderem Wert.

Die Anerkennung von GigaOm festigt Check Points Spitzenposition im Bereich Cloud-Sicherheit weiter, insbesondere für Unternehmen, die in Multicloud- oder hybriden Umgebungen mit starker DevOps-Kultur operieren. CloudGuard hat bereits bewiesen, dass es Unternehmen, wie z.B. einer führenden europäischen Investmentbank, erfolgreich dabei unterstützt, ihre Entwicklungsumgebungen zu schützen, Schwachstellen zu identifizieren und ihre gesamte Sicherheitslage zu stärken.

