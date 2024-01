ZDF

ZDF: "37°" über den Arbeitsalltag junger Ärztinnen und Ärzte

"Dienste, Druck und Dauerstress – Junge Docs in der Klinik" /

Arzt oder Ärztin zu werden, das bringt einen Arbeitsalltag voller Dramatik und Dauerstress mit sich – geprägt von Enthusiasmus und Leidenschaft. Häufig geht es um Leben und Tod. "Den ersten Menschen, den ich wiederbeleben musste, den vergesse ich nie. Das bleibt auf Ewig in Erinnerung", so der 27-jährige Julian, einer von drei jungen Medizinerinnen und Medizinern, die in der "37°"-Reportage "Dienste, Druck und Dauerstress – Junge Docs in der Klinik" bei ihrem Berufseinstieg zu sehen sind. Filmautorin und Regisseurin Nadja Kölling hat sie zehn Monate lang begleitet. Das ZDF zeigt den Film am Dienstag, 16. Januar 2024, um 22.15 Uhr. In der In der ZDF-Mediathek ist er am Sendetag, ab 8.00 Uhr, fünf Jahre lange abrufbar.

Jungmediziner Julian beginnt seine Facharztausbildung zum Orthopäden und Unfallchirurgen und verbringt die nächsten zwölf Monate auf der Intensivstation des Uniklinikums Bergmannsheil in Bochum – die wohl härteste und aufregendste Zeit seiner Ausbildung. Kann Julian dem Druck standhalten? Wie wird er mit Todesfällen umgehen, wie mit Fehlern? Im Film ist auch Jule aus Schwerin zu sehen. Im vergangenen Jahr hat sie ihr Medizinstudium abgeschlossen, jetzt beginnt die 26-Jährige ihre Facharztausbildung zur Chirurgin. Hoch motiviert startet sie in den Job, bereit, ihr Privatleben erst einmal komplett unterzuordnen. Moralische Unterstützung erhält sie von ihrer Mutter, die in derselben Abteilung als Oberärztin tätig ist. Durch sie hat Jule schon als Kind erlebt, wie bereichernd der Job sein kann, aber auch wie anstrengend und fordernd. Wird sie mit der psychischen und physischen Belastung klarkommen? Die 24-jährige Laura-Muana hat sich für die Gastroenterologie der Medizinischen Hochschule Hannover entschieden. 2022 hat sie ihr letztes Examen absolviert, jetzt behandelt sie bereits Patientinnen und Patienten. Die Verantwortung ist enorm. Wie werden die teils schwerkranken Patientinnen und Patienten mit der jungen Medizinerin umgehen?

Quasi ohne Berufserfahrung müssen junge Ärztinnen und Ärzte von Anfang an funktionieren – unter Hochdruck, immer im Bewusstsein, dass falsche oder schlechte Entscheidungen dramatische Folgen haben können. Wie kommen sie mit allen Herausforderungen, Höhen und Rückschlägen zurecht, die der Job für sie bereithält?

