Gassparprämie: Yello hilft beim Energie- und Geldsparen

Köln (ots)

Bei hohen Energiepreisen und Gasknappheit zählt jetzt vor allem eines: Energiesparen. Der Kölner Energieanbieter Yello unterstützt seine Kund:innen dabei.

Die Gaspreise an den Energiemärkten sind in den vergangenen Monaten sehr stark angestiegen. Auch Yello wird auf die steigenden Preise zu gegebener Zeit reagieren müssen. Mit einer Gassparprämie möchte der Kölner Energieanbieter nun die Kostensteigerungen für seine Kund:innen abfedern und ihnen in schwierigen Zeiten einen Anreiz zum Energiesparen geben. Kund:innen, die zwischen Oktober 2022 und April 2023 zehn Prozent Gas einsparen, erhalten von Yello 100 Euro Prämie. "Die hohen Energiepreise bedeuten eine große Mehrbelastung für unsere Kund:innen. Mit der Gassparprämie wollen wir einen Beitrag leisten und unsere Kund:innen beim Energie- und Geldsparen unterstützen", sagt Yello Geschäftsführer Volker Bloch.

Gut informiert Energieverbrauch senken.

Damit das Energiesparen funktioniert, zählen das "Gewusst wie" und auch das "Wofür". Unter https://www.yello.de/gut-informiert finden die Yello Kund:innen und Interessierte zahlreiche Tipps und Kniffe, wie sie ihren Gas- und Stromverbrauch senken können. Gleichzeitig bietet die Seite Detailinfos zu den Teilnahmebedingungen für die Yello Gassparprämie und die aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt. So unterstützt der Kölner Energieanbieter seine Kund:innen dabei, sich in einer zunehmend komplexen und rasant ändernden Energiewelt zu orientieren und handeln zu können - zugunsten des eigenen Geldbeutels, der Versorgungssicherheit und des Klimaschutzes.

Mehrwert erhalten.

Für eine Entlastung der Privathaushalte angesichts hoher Energiekosten in Deutschland soll auch die geplante Mehrwertsteuersenkung der Regierung auf Gas von aktuell 19 auf 7 Prozent sorgen. Diese wird Yello nach Inkrafttreten 1:1 mit der Gasrechnung an seine Gaskund:innen automatisch weitergeben.

