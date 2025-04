reCup GmbH

Gemeinsam für Mehrweg: Tchibo setzt in Österreich auf RECUP-Mehrwegpfandsystem

Bild-Infos

Download

Wien/München (ots)

Ab dem 1. April 2025 bietet Tchibo in Österreich To-go-Getränke in wiederverwendbaren RECUP-Pfandbechern an.

An 50 Tchibo Standorten in allen Landeshauptstädten können Kund:innen die Mehrwegbecher gegen Pfand leihen und bequem zurückgeben.

Die Partnerschaft mit RECUP unterstützt das Engagement von Tchibo für Kaffeegenuss, ganz ohne Müll.

Kaffee genießen und gleichzeitig die Umwelt schonen: Ab sofort setzt Tchibo in Österreich auf das RECUP-Mehrwegpfandsystem für To-go-Getränke. Jetzt können Kund:innen ihren Kaffee in den 50 teilnehmenden Tchibo Filialen in wiederverwendbaren RECUP-Mehrwegbechern genießen - und das gegen eine Pfandgebühr von 1 EUR. Kaffeegenuss ganz ohne Verpackungsmüll wird damit noch einfacher. Nach der Nutzung können die Becher bei einem der fast 160 RECUP-Standorte in Österreich, so auch bei allen teilnehmenden Tchibo Filialen, zurückgegeben werden. So bietet das System eine unkomplizierte und umweltfreundliche Lösung für den Kaffeegenuss unterwegs. Mit dieser Initiative geht Tchibo einen weiteren Schritt in Richtung ressourcenschonender Verpackungslösungen und spart aktiv Einwegmüll ein.

Müllvermeidung als gemeinsames Ziel

Mit der Kooperation verfolgt Tchibo das Ziel, die Nutzung von Einwegbechern zu reduzieren und eine umweltschonende Alternative für Coffee-to-go-Liebhaber:innen anzubieten. "Seit vielen Jahren engagieren wir uns für ressourcenschonenden Kaffeegenuss in Mehrwegbechern und haben bereits erste Schritte mit einem Pfandangebot in Wien und Salzburg gemacht. Durch die Partnerschaft mit RECUP wollen wir noch mehr Kund:innen erreichen und das Mehrwegsystem in ganz Österreich etablieren. In unseren Tchibo Coffeebars in allen neun Landeshauptstädten können Kund:innen ihren Coffee-to-go bequem und umweltfreundlich im RECUP-Pfandbecher genießen. Ein einfacher Schritt mit großer Wirkung für die Umwelt", so Paul Unterluggauer, Geschäftsführer Tchibo Österreich. RECUP ist bereits das größte Mehrwegsystem mit fast 20.000 teilnehmenden Standorten in Deutschland und Österreich. Durch die neue Partnerschaft wird dieses grenzübergreifende Poolsystem weiter gestärkt und die Nutzung von Mehrweg für Kund:innen noch einfacher. "Mehrweg funktioniert dann am besten, wenn es flächendeckend verfügbar ist und sich bequem in den Alltag und die täglichen Wege der Menschen integrieren lässt. Wir freuen uns, mit Tchibo einen starken Partner in Österreich an unserer Seite zu haben, um gemeinsam den Mehrweg-Gedanken voranzutreiben", so Philipp Goos, Geschäftsführer von RECUP.

Auf los geht's los: Kund:innen können ab sofort Teil der Mehrweg-Bewegung werden, ihren Kaffee umweltfreundlich genießen und dabei aktiv zur Reduzierung von Einwegmüll beitragen. To-go-Getränke können bei Tchibo auch weiterhin im selbst mitgebrachten oder im Tchibo-Mehrwegbecher konsumiert werden.

Über RECUP

Die reCup GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mehrweg in der Gastronomie zum Standard zu machen. Mit rund 20.000 Partnerbetrieben in Deutschland zeigt das Münchner Unternehmen, dass Mehrweglösungen einfach und kostengünstig in der Gastronomie umsetzbar sind. Seit April 2024 ist das System auch in Österreich verfügbar. Über die kostenlose RECUP-App oder auf der Website können Endkonsumierende alle teilnehmenden Partnerbetriebe finden und so auf Einwegverpackungen verzichten. Das Ziel: Ein flächendeckendes Mehrwegnetz, das es allen leicht macht, ganz ohne Einwegmist unterwegs zu sein. Mehr Infos unter www.recup.at

Über Tchibo:

Tchibo Österreich mit Sitz in Wien beschäftigt rund 850 Mitarbeiter:innen und ist heimischer Röstkaffee-Marktführer. Mit eigenen Filialen, starkem Online-Vertrieb und flächendeckender Präsenz im Handel verfügt das Unternehmen über ein Cross Channel Vertriebssystem, das neben Kaffee der Marken Tchibo, Eduscho, Cafissimo und Qbo wechselnde Non Food Sortimente sowie Dienstleistungen anbietet. Seit 18 Jahren ist Nachhaltigkeit integrativer Teil der Geschäftstätigkeit, was das Unternehmen durch langfristige Partnerschaften mit Umweltinitiativen zu Klimaschutz und Kreislaufwirtschaft unterstreicht. 2022 wurde Tchibo unter anderem als "Nachhaltiger Gestalter" ausgezeichnet. Für seine familienfreundliche Unternehmenskultur erhielt Tchibo 2022 erstmals das staatliche Gütesiegel "berufundfamilie". Mehr Informationen unter: www.tchibo.com/at I www.tchibo.at

linkedin.com/company/tchibo-austria www.facebook.com/tchibo.at I www.instagram.com/tchibo.at

Original-Content von: reCup GmbH, übermittelt durch news aktuell