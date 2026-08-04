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3. Liga komplett live bei MagentaSport - Freitag Auftakt Mannheim - Düsseldorf kostenlos: Fortuna "muss eklig sein", kuriose Kapitäns-Rotation: Boyd braucht "keine Binde, um mein Maul aufzureißen!"

München (ots)

Nur noch drei Tage bis zum Saisonstart der 3. Liga mit dem Eröffnungsspiel zwischen Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf - am Freitag ab 18.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV. Zum Auftakt in die 10. Drittliga-Spielzeit präsentiert MagentaSport starke TV-Extras: Cinestyle-Kamera für den besonderen Blick und Bilder, dazu die Ref-Cam. Klar ist: der prominente Absteiger Düsseldorf geht neben Hansa Rostock als Favorit in die neue Saison mit 20 Klubs, nur MagentaSport zeigt alle 380 Spiele live.

Fortuna Düsseldorfs prominenter Neuzugang Dominique Heintz spricht vor dem Eröffnungsspiel im XXL-Saisonvorschau-Vodcast von "4zu3 - der 3. Liga Podcast" u.a. über die Aufstiegsambitionen von Beginn an: "Wir müssen eklig sein! Das fängt am Freitag in Mannheim an: Da wartet ein ekelhaftes Spiel auf uns und da müssen wir eklig sein, das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Eklig in den Zweikämpfen - dass wir das annehmen. Wenn wir das tun, können wir erfolgreich sein und dann hast du auch eine Chance, eine gute Rolle zu spielen!"

Binden- Kuriosum beim Waldhof vor dem Auftakt! Mannheims neuer Trainer Rui Mota setzt auf ein Kapitäns-Quartett bestehend aus Lukas Klünter, Terrence Boyd, Thijmen Nijhuis und Claudio Kammerknecht. Klünter und Boyd räumen im Exklusiv-Interview bei MagentaSport ein, dass es noch Klärungsbedarf gibt - auch für die Umsetzung auf dem Platz und wer am Freitag die Binde tragen wird. "Wir haben noch nicht so konkret drüber geredet. Klar ist, dass wir vier Ansprechpartner für ihn und auch für die Mannschaft sind", erklärt Klünter - und offenbart auf Nachfrage, ob wenigstens schon feststehe, wer beim Eröffnungsspiel die Binde tragen wird: "Nee, das wissen wir jetzt offiziell noch nicht." Terrence Boyd findet: "Ich brauch' auch keine Binde, um mein Maul aufzureißen, wenn mir was nicht passt - die anderen auch nicht."

Schon jetzt über 156 Neuzugänge in der 3. Liga, Rostock setzt auf eine neue Nummer 1: Luca Unbehaun erzählt im Exklusiv-Interview bei MagentaSport vom ungewöhnlichen Ablauf seines Wechsels vom FC Emmen (2. niederländische Liga) an die Ostsee - er hat seinen Transfer selbst eingefädelt: "Es war Sommerpause und ich habe durch Zufall mitbekommen, dass bei Hansa beide Torhüter weg sind. [...] Ich fand den Verein schon immer geil und hatte noch den Kontakt von [Rostocks Kapitän Franz, Anm.d.Red.] Pfanne, weil ich mit ihm ja auch in Dortmund war. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mir mal die Nummer vom Sportdirektor schicken kann, dass wir da mal in Kontakt treten können. Dann ging das auch recht zügig."

Rostock ist nicht nur für die meisten Drittliga-Trainer einer der großen Titelfavoriten - die MagentaSport-Experten Steven Ruprecht, Markus Schwabl und Fabian Klos sehen Hansa (Sonntag in Hoffenheim, live ab 13.15 Uhr) auf einem Aufstiegsplatz. Im Saisonvorschau-Podcast "4zu3" fordert Klos "Konstanz ab Spieltag 1", ist aber zuversichtlich: "Erst mal haben sie einen Trainer, der weiß, dass das sehr wahrscheinlich seine letzte Chance ist, diese Saison mit diesem Verein aufzusteigen. Eine weitere Chance wird er nicht kriegen."

Nachfolgend Clips und Stimmen zum Saisonstart der 3. Liga. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Los geht's mit dem Eröffnungsspiel zwischen Waldhof Mannheim und Fortuna Düsseldorf am Freitag ab 18.30 Uhr live und kostenlos. Die Konferenz gibt´s immer samstags ab 13.30 Uhr, die Einzelspiele ab 13.45 Uhr und eine Partie ab 16.15 Uhr. Topspiel am Sonntag: Saarbrücken vs RW Essen, ab 16.15 Uhr. Fußball zudem live und kostenlos: Samstag, ab 15 Uhr mit dem Bundesligisten 1. FC Köln gegen San Sebastian.

"Geiler Gradmesser" - die Stimmen zum Auftakt: Mannheim gegen Düsseldorf: https://cloud.thinxpool.de/s/KeBzYyt68iY9MHk

"Binden-Rotation" in Mannheim: "So richtig wurde uns das auch nicht erklärt"

Lukas Klünter, einer der vier vom neuen Trainer Rui Mota bestimmte Waldhof-Kapitäne, im Exklusiv-Interview bei MagentaSport vor dem Eröffnungsspiel gegen Düsseldorf über Klärungsbedarf in der Kapitäns-Frage inklusive Umsetzung auf dem Platz: "Wir haben noch nicht so konkret drüber geredet. Klar ist, dass wir vier Ansprechpartner für ihn und auch für die Mannschaft sind. Es ist verständlich, dass er die Verantwortung aufteilen will auf die verschiedenen Leute - dass jeder seinen Ansprechpartner hat. Wie das dann auf dem Platz ist, das wird man sehen."

Klünter offenbart auf Nachfrage, ob wenigstens schon feststehe, wer beim Eröffnungsspiel am Freitagabend die Binde tragen wird: "Nee, das wissen wir jetzt offiziell noch nicht. [...] Am Ende ist es auch nur eine Binde. Jeder hat die Verantwortung auf dem Platz - unabhängig von der Binde. Von daher ist es am Ende nur ein Zeichen, wer vorneweg geht."

Terrence Boyd, ebenfalls einer der vier Kapitäne, zeigt sich ebenfalls gespannt - mit oder ohne Binde: "Ganz ehrlich: So wurde uns das auch nicht wirklich erklärt. Er hat uns gesagt, dass er auf uns setzt - auf wie neben dem Platz. Was auch immer am Spieltag ist - wo er meint, wer die Binde tragen soll - dann ist das so. Wir alle wären auch fein, wenn Klünter sie ganz normal weiterhin trägt. Bei uns ist es jetzt unter den vier Leuten kein großes Thema, weil man ja trotzdem den Respekt vor den anderen hat. Ich brauch' auch keine Binde, um mein Maul aufzureißen, wenn mir was nicht passt - die anderen auch nicht."

Link zum Clip: cloud.thinxpool.de/s/RM6SYSaZizRkNJZ

Heintz-Maxime für Freitag: "Wird ein ekelhaftes Spiel und wir müssen eklig sein"

Fortuna Düsseldorfs prominenter Neuzugang Dominique Heintz spricht vor dem Eröffnungsspiel im XXL- Saisonvorschau-Vodcast von "4zu3 - der 3. Liga Podcast" ( 4zu3.podigee.io) u.a. über die (Wieder-)Aufstiegsambitionen des prominenten Absteigers: "Ich habe das vor zwei Jahren in Köln selbst erlebt, als wir runter- und dann direkt wieder hochgegangen sind, was das für ein schwieriger Marathon ist. Der wird uns dieses Jahr auch bevorstehen. Aber wir haben auch erfahrene Spieler in der Mannschaft, die wissen, wie sowas funktioniert und schon viel erlebt haben. Es wird wichtig sein, dass wir der Mannschaft eine gute Stabilität geben. [...] Dafür müssen wir standhaft und eine gute Einheit werden!"

... wie die Mannschaft die Stimmung in Düsseldorf wieder ins Positive drehen kann: "Man hat schon gemerkt, dass der Stachel tief sitzt. Fortuna Düsseldorf gehört ja nicht in die 3. Liga - das wissen wir alle! Es ist auch schon anderen Vereinen - auch meinem Heimatverein [1. FC Kaiserslautern, Anm.d.Red.] damals - passiert von der 2. in die 3. Liga abzusteigen. Man weiß wie schwierig das ist - der Weg wieder nach oben zu kommen. Das können nur wir als Mannschaft ändern, mit den Verantwortlichen. Wenn die Leute ins Stadion kommen und sehen, dass die Mannschaft alles auf dem Platz lässt - das muss unser Anspruch sein, diesen Weg wieder einzuschlagen, dass die Leute das Positive sehen!"

... über eine entscheidende Eigenschaft, die für eine erfolgreiche Saison nötig sein wird: "Wir müssen eklig sein! [...] Das fängt am Freitag in Mannheim an: Da wartet ein ekelhaftes Spiel auf uns und da müssen wir eklig sein, das habe ich auch der Mannschaft gesagt. Wir müssen eine Mannschaft sein - das ist Punkt Nummer eins. Die zweite Eigenschaft muss sein, dass wir eklig sind: Eklig in den Zweikämpfen - dass wir das annehmen. Wenn wir das tun, können wir erfolgreich sein und dann hast du auch eine Chance, eine gute Rolle zu spielen!"

... ob er seine Spielweise in der für ihn neuen Liga anpassen wird - und ob seine leidenschaftliche Art auch Gefahren birgt, wenn die Emotionen hochkochen: "Ich werde meinen Spielstil nicht verändern und meine Emotionen auch nicht, weil es zu mir dazugehört. Ich bin trotzdem ein Spieler, der das das gut einschätzen kann. Bis jetzt bin ich noch nie vom Platz geflogen - das spricht ja auch für mich als Verteidiger."

Rostocks neue Nr. 1 Luca Unbehaun über den ungewöhnlichen Ablauf seines Wechsels vom FC Emmen (2. niederländische Liga) zu Hansa, den er selbst eingefädelt hat: "Es war Sommerpause und ich habe durch Zufall mitbekommen, dass bei Hansa beide Torhüter weg sind. Ich hatte vor zwei Jahren schon mal zu Hansa Kontakt - damals hat das aber aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Ich fand den Verein schon immer geil und hatte noch den Kontakt von [Rostocks Kapitän Franz, Anm.d.Red.] Pfanne, weil ich mit ihm ja auch in Dortmund war. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mir mal die Nummer vom Sportdirektor schicken kann, dass wir da mal in Kontakt treten können. Dann ging das auch recht zügig, dass mich einen Tag später der Torwarttrainer kontaktiert hat - und dann nahm das alles seinen Lauf."

Unbehaun erklärt seine Motivation, sein Schicksal auch für seine Familie selbst in die Hand zu nehmen: "Ich bin nicht jemand, der auf der Couch sitzt und wartet, bis der Berater anruft und sagt: 'Ich habe jetzt was für dich da und da und da. Ich habe auch Frau und Kind, bin auch Ehemann und die betrifft das auch. Deswegen kann man sich da auch selbst ein bisschen schlau machen!" Link zum Clip: cloud.thinxpool.de/s/SNtXd7a4PnEc4sX

Wie die meisten Drittliga-Trainer und wie auch seine Experten-Kollegen Steven Ruprecht und Markus Schwabl sieht auch Fabian Klos Hansa Rostock als Titelfavoriten - und nennt in der aktuellen Saisonvorschau-Folge von "4zu3 - der 3. Liga Podcast" seine Gründe dafür: "Für mich ist Hansa tatsächlich einer von zwei Favoriten auf den Aufstieg. Nicht der absolute Topfavorit mit so viel Abstand - aber mit oben sehe ich die auf jeden Fall. Erst mal haben sie einen Trainer, der weiß, dass das sehr wahrscheinlich seine letzte Chance ist, diese Saison mit diesem Verein aufzusteigen. Eine weitere Chance wird er nicht kriegen. 'Brinki' ist schon jemand, der versucht, diese Chance dann am Schopf zu packen, wie man so schön sagt. Dann haben die letzten beiden Jahre gezeigt, welchen unglaublichen Rückhalt er in der Fanszene von Hansa Rostock hat, die bei so einem großen Verein auch eine Rolle spielt. Die Mannschaft steht voll hinter ihm. Ich habe in den letzten zwei Jahren wenig bis gar nichts Negatives gehört - immer nur, was 'Brinki' für ein guter Trainer sein soll aus Reihen der Mannschaft. Die Mannschaft hat immer geliefert, wenn es drauf ankam und ihr das Wasser bis zum Hals stand. Was natürlich gefehlt hat war Konstanz - dass sie in den letzten beiden Jahren haben mal konstant gut gespielt haben. Das müssen sie jetzt machen, um eine Chance zu haben, aufzusteigen. [...] Mit Konstanz meine ich nicht erst ab Spieltag vier, sondern ab Spieltag eins. Sie müssen konstant punkten, um am Ende in Schlagdistanz zu sein, um den Aufstieg schaffen zu können. Sie dürfen sich keinen schlechten Start erlauben. Das weiß 'Brinki' auch: Es ist seine letzte Möglichkeit um mit diesem Verein aufzusteigen!"

Bewährtes Sendekonzept und bekanntes On-Air-Team: Fußball-Saison 2026/27 bei MagentaSport startet mit der 3. Liga

Gute Nachrichten für alle Fußballfans! MagentaSport ist auch in der neuen Spielzeit das Zuhause der 3. Liga - mit bewährtem Sendekonzept und bekanntem On-Air-Team. Die Sendezeiten sind wie gehabt immer freitags ab 18.30 Uhr das Topspiel, samstags ab 13.30 Uhr die Konferenz, ab 13.45 Uhr die fünf Einzelspiele, eine Partie ab 16.15 Uhr. Drei Spiele werden sonntags ausgestrahlt: ab 13.15 Uhr, ab 16.15 und ab 19.15 Uhr. Das Redaktionsteam ist u.a. mit Sascha Bandermann, Thomas Wagner, Christian Straßburger, Alexander Klich, Kamila Benschop hochkarätig besetzt und WM-erprobt. Fabian Klos, Steven Ruprecht, Markus Schwabl und Daniel Flottmann bleiben als Experten erhalten. Neu im Kommentatoren-Team ist Keanu Reimler, der 2025 das Kommentatoren-Casting "Be the next Wolff Fuss" von MagentaSport gewonnen hatte.

Fußball live bei MagentaSport

(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magentasport.de)

3. Liga | 1. Spieltag

Freitag, 07.08.2026

ab 18.30 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Fortuna Düsseldorf (kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV)

Samstag, 08.08.2026

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Ingolstadt 04 - FC Würzburger Kickers, MSV Duisburg - SV Meppen, SV Wehen Wiesbaden - SC Preußen Münster, FC Viktoria Köln - SSV Jahn Regensburg, TSV Havelse - VfB Stuttgart II

ab 16.15 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach - Fortuna Köln

Sonntag, 09.08.2026

ab 13.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - Hansa Rostock

ab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

ab 19.15 Uhr: Alemannia Aachen - SC Verl

3. Liga | 2. Spieltag

Freitag, 14.08.2026

ab 18.45 Uhr: FC Würzburger Kickers - SV Wehen Wiesbaden

Samstag, 15.08.2026

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim II, SC Preußen Münster - FC Ingolstadt 04, Rot-Weiss Essen - TSV Havelse, Fortuna Köln - Alemannia Aachen, SV Meppen - SG Sonnenhof Großaspach

ab 16.15 Uhr: SC Verl - MSV Duisburg

Sonntag, 16.08.2026

ab 13.15 Uhr: Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim

ab 16.15 Uhr: SSV Jahn Regensburg - 1. FC Saarbrücken

ab 19.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Viktoria Köln

Testspiel

Samstag, 08.08.2026

ab 15.00 Uhr: 1. FC Köln - Real Sociedad San Sebastián (kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV)

Telekom Cup 2026

Samstag, 15.08.2026

ab 15.00 Uhr: FC Bayern München - RB Leipzig (kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV)

Google Pixel Supercup 2026 der Frauen

Samstag, 15.08.2026

ab 19.00 Uhr: FC Bayern München - VfL Wolfsburg

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