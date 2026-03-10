MagentaSport

Zehn Jahre DEL bei MagentaSport: Neue Bestmarke zur Jubiläumssaison mit insgesamt 25,2 Mio. Zuschauern höchste TV-Reichweite einer Hauptrunde jemals erreicht

Abschluss-Spieltage in XXL-Konferenz

München (ots)

Wieder ein zweistelliges Rekordergebnis zur Jubiläumssaison! MagentaSport und MagentaTV steigerten auch im zehnten Jahr der Medienrechte-Partnerschaft die Zuschauerzahlen. Zum Abschluss der Hauptrunde 2025/26 wird mit insgesamt 25,2 Millionen Zuschauer die höchste TV-Reichweite aller Zeiten erzielt. Im Vergleichszeitraum der Vorsaison lag der Wert bei 20,8 Millionen Zuschauern gesamt. Somit wurde das Hauptrunden-Ergebnis erneut um 21 Prozent gesteigert. Zu den Highlights zählte das außergewöhnlich inszenierte Wintergame 2026 zwischen den Dresdner Eislöwen und den Eisbären Berlin mit rund 260.000 Zuschauern. Parallel zur Liveberichterstattung stieg auch die Relevanz der digitalen Verwertung auf Rekordniveau an. Mit dem Abschluss der DEL-Hauptrunde am Freitag und Sonntag, mit jeweils zusätzlichen XXL-Konferenzen, wird der Countdown auf die Playoffs (Start am 17. März) und eine ausführliche Live-Berichterstattung der deutschen National-Mannschaften der Frauen, der U18 und der Männer gestartet. Rick Goldmann wird für MagentaSport von der WM 2026 aus der Schweiz berichten.

Die erfolgreiche Entwicklung aus 10 Jahren bestätigt den langfristigen Kurs der PENNY DEL bei MagentaSport: Seit dem Start der DEL-Übertragungen bei MagentaSport 2016/17 haben sich die Reichweiten um mehr als 300 Prozent gesteigert. Die Kombination aus Pay-Live-Angebot und frei verfügbaren, starken Inhalten über Social-Media-Kanäle und Medienpartnerplattformen eröffnet kontinuierlich neue Zielgruppen. MagentaSport bietet zudem langfristig das größte und beste Eishockey-Angebot. Diese Faktoren haben sich als Erfolgsformel erwiesen.

Klare Programm-Struktur, starke Inhalte, preisgekrönte Redaktion

Ein wichtiger Faktor für den Erfolg bleibt die klare Programmstruktur der Übertragungen mit gezielt gesetzten Highlights: Die Saison startete am 9. September 2025 mit einem frei empfangbaren Auftaktspiel zwischen Meister Eisbären Berlin und Aufsteiger Dresdner Eislöwen mit ebenfalls rund 260.000 Zuschauern. Seither prägen feste Live-Termine den Spielplan: Das Topspiel am Donnerstag bildet den Auftakt in das DEL-Wochenende, freitags werden sämtliche Partien parallel als Einzelspiele und in der Konferenz übertragen, bevor am Sonntag ein umfangreicher Eishockey-Tag mit mehreren Stunden Liveprogramm folgt.

Getragen wird die Berichterstattung von einem erfahrenen und preisgekrönten On-Air-Team. Zu den prägenden Stimmen gehören unter anderem die Experten Ronja Jenike, Rick Goldmann und Patrick Ehelechner sowie Kommentator Basti Schwele. Moderatoren wie Sascha Bandermann und Konstantin Klostermann stehen für fundierte Analysen und gute Unterhaltung.

Ein Höhepunkt mit Wow-Effekt fiel bereits in die Anfangsphase der Jubiläumssaison. Für die Übertragungen aus der PENNY DEL wurden MagentaTV und MagentaSport in der Saison 2024/2025 erneut mit dem Deutschen Fernsehpreis 2025 in der Kategorie "Beste Sportsendung" ausgezeichnet. Die Ehrung bestätigte die Qualität der Produktion und setzte gleichzeitig den Anspruch für die laufende Spielzeit. Es war zugleich die erste hochkarätige TV-Auszeichnung für die DEL-Berichterstattung.

Digitale Verwertung mit Rekordwerten

Parallel zur Liveberichterstattung entwickelt sich auch die digitale Verwertung des Contents mit deutlichen Steigerungswerten weiter. In der Distribution - Near-Live, cloudbasiert und KI-gestützt - verzeichnet MagentaSport auch hier deutliche Zuwächse. Auf den eigenen Social-Kanälen und Plattformen wurden mit über 1400 Beiträgen 86 Millionen Impressionen erzielt, die Interaktionen steigerten sich auf 2,1 Millionen. Inhalte werden darüber hinaus über Clubs, Ligen und Medienpartner verbreitet und über zusätzliche Distributionskanäle wie Digital-Out-of-Home-Netzwerke, seit dieser Saison beispielsweise mit Cittadino, ausgespielt. Damit positioniert sich MagentaSport weiter nicht nur als TV-Medienpartner, sondern als Full-Service-Partner für digitale Content-Produktion, -verarbeitung und -verbreitung im deutschen Eishockey.

#EishockeyDeutschland - Content-Offensive rund um den Sport

Neben den Liveübertragungen treibt MagentaSport auch seine Content-Offensive weiter voran. Unter dem Label #EishockeyDeutschland bot MagentaSport über die gesamte Saison die bislang umfangreichste Film-, Reportage- und Content-Reihe zum deutschen Eishockey. Beiträge, Porträts und Interviews, ein WM-Report 2025, Specials zu Leon Draisaitl oder Nico Sturm, Historisches zu Medaillen-Gewinnern, Insights über Eisbären & Eislöwen sowie zuletzt die Olympia-Aufarbeitung mit DEB-Sportvorstand Christian Künast werten das größte Live-Angebot auf. MagentaSport bietet damit Eishockey in seiner gesamten Bandbreite.

Heißeste Phase startet! Playoffs, National-Teams und WM: Rick Goldmann spielt prägende Rolle, Constantin Braun verstärkt Expertenteam

Nach dem Abschluss der Hauptrunde am 15. März rückt nun die entscheidende Phase der Saison in den Fokus. Ab dem 17. März startet die erste Playoff-Runde der PENNY DEL, das Viertelfinale folgt ab dem 24. März, das Halbfinale ab dem 8. April, die Finalrunde startet am 24. April. MagentaSport überträgt sämtliche Partien bis zur Finalserie nahezu täglich live. Für die Playoff-Berichterstattung wird das Team zudem erweitert: Der frühere Nationalverteidiger Constantin Braun verstärkt als Experte das Ensemble um Bandermann, Schwele, Goldmann und Ehelechner.

Auch die deutschen Nationalteams bleiben zentraler Bestandteil des Programms. Ab dem 16. April zeigt MagentaSport alle 7 WM-Vorbereitungsspiele der Männer-Nationalmannschaft live und kostenlos. Das Highlightspiel der Männer in der WM-Vorbereitung: die Begegnung gegen Weltmeister USA am 10. Mai. Darüber hinaus berichtet MagentaSport umfassend von der Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer vom 15. bis 31. Mai in der Schweiz mit allen deutschen Spielen und ausgewählten Gruppen- und K.O.-Spielen inklusive des Finals.

Mit vor Ort sind unter anderem Experte Rick Goldmann, Kommentator Basti Schwele und Moderator Sascha Bandermann sowie Patrick Ehelechner. Ergänzend wird auch die U18-Weltmeisterschaft vom 22. April bis 2. Mai in der Slowakei übertragen - live mit allen deutschen Spielen und dem Finale sowie zwei Testspiele der deutschen Eishockey Frauen gegen die Schweiz.

Zum Programm gehören außerdem regelmäßige Studioproduktionen wie die "Eishockey-Show" am Samstagabend sowie Sonderformate rund um die Liga. Dazu zählt auch die "DEL Award-Show", die am Montag, 16. März, live aus Köln übertragen wird.

Mehr als 500 Spiele pro Saison

Insgesamt zeigt MagentaSport über 500 Live-Spiele und mehr als 1.000 Stunden Eishockey pro Saison. Dazu zählen sämtliche Begegnungen der PENNY DEL - sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz - sowie ausgewählte Partien der Champions Hockey League mit deutscher Beteiligung. Ergänzt wird das Programm durch Highlights aus der DEL2, umfangreiche Übertragungen der Männer- und Frauen-Weltmeisterschaften, Begegnungen der U18- und U20-Weltmeisterschaften sowie sämtliche Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften, darunter der Deutschland Cup und die WM-Vorbereitung.

Die aktuelle Medienrechte-Partnerschaft mit der PENNY DEL läuft noch bis einschließlich der Saison 2027/28.

Link zum Trailer DEL Playoffs bei MagentaSport:

https://cloud.thinxpool.de/s/cqE3xWKLANdit3M

Eishockey live bei MagentaSport und MagentaTV

PENNY DEL - 51. Spieltag

Freitag, 13. März 2026

ab 19.00 Uhr (Konferenz und Einzelspiele): Eisbären Berlin - Adler Mannheim, Nürnberg Ice Tigers - Pinguins Bremerhaven, Dresdner Eislöwen - Löwen Frankfurt,

ERC Ingolstadt - Augsburger Panther, EHC Red Bull München - Straubing Tigers, Schwenninger Wild Wings - Iserlohn Roosters, Grizzlys Wolfsburg - Kölner Haie

PENNY DEL - 52. Spieltag (Abschluss Hauptrunde)

Sonntag, 15. März 2026

ab 13.30 Uhr (Konferenz), ab 13.55 Uhr Einzelspiele: Eisbären Berlin - EHC Red Bull München,

Löwen Frankfurt - Nürnberg Ice Tigers, Pinguins Bremerhaven - Dresdner Eislöwen, Straubing Tigers - Kölner Haie, Augsburger Panther - Grizzlys Wolfsburg, Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt, Adler Mannheim - Schwenninger Wild Wings

PENNY DEL Playoffs - komplett live bei MagentaSport + Award-Show am 16. März

Erste Playoff-Runde: 17./18., 20., 22. März

Viertelfinale: 24./25., 27., 29., 31. März, 2., 4., 6.* April

Halbfinale: 8., 10., 12., 14./15., 17., 19. (20./), 21. (22./) April

Finale: 24., 26., 28., 30. April, 3., 5., 7. Mai

* falls erforderlich

** bei Heimspiel der Kölner Haie oder der Eisbären Berlin

Länderspiele und Turniere live bei MagentaSport

WM-Vorbereitung: Männer (16.04 - 10.05.)

Alle 7 Spiele live inkl. Highlight-Spiel vs. USA am 10.05.

Eishockey-WM: U18-Männer (22.04. - 02.05.)

Alle deutschen Spiele + Finale live

Länderspiele: Eishockey Frauen (23.04. - 25.04.)

2 Partien vs. Schweiz in Kaufbeuren und Augsburg live

Eishockey-WM: Männer (15. - 31.05.)

Alle deutschen Spiele + ausgewählte Gruppen und K.O.Spiele

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell