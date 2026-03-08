MagentaSport

3. Liga komplett live bei MagentaSport: Tränen für verstorbene Georg Koch, 4:2-Spektakel für die Fans: Gänsehaut-Sieg für Duisburg, MSV-Trainer Hirsch weiß: "Er hätte das genau so gewollt!"

München (ots)

So viele Emotionen in Duisburg: schon vor der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken die Schweigeminute für den verstorbenen Ex-MSV-Keeper Georg Koch. MSV-Trainer Dietmar Hirsch vergießt bei den Bildern seines einstigen Weggefährten bittere Tränen. Damit nicht genug: der MSV ein 2:1, gewinnt spektakulär 4:2, ist Dritter. Coach Hirsch bleibt auch nach der Partie emotional "Speziell in der 2. Halbzeit war das Duisburg- und Ruhrpott-Fußball. Das war geil, wie die Jungs wieder gekommen sind. Der jetzt da oben ist, der hätte genauso ein Spiel gewollt. Beste Grüße nach ganz oben!" Am nächsten Samstag geht´s in den Norden: Topspiel bei Hansa Rostock, live ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel bei MagentaSport.

Saarbrücken verliert trotz 2:1-Führung unter Trainer Argirios Giannikis erstmals, bleibt mit 32 Punkten auf dem 16. Platz - 8 Punkte auf einen Abstiegsrang. Das sieht auch der Trainer so, benennt aber auch den Makel: "Bis zu unserem 2:1 haben wir ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir hatten die Chance auf das 3:1 und wurden leider zu passiv. Wir haben diese mentale Stärke nicht."

Bei Waldhof Mannheim feiert Felix Lohkemper gegen den TSV Havelse eine Premiere: Er trifft erstmals dreimal, beschert den Waldhöfern einen 3:1-Sieg - den Spielball nahm er gleich mit. "Mit 3 Kindern ist bei uns im Bett nicht mehr so viel Platz für den Spielball. Ich nehme ihn aber sicher mit nach Hause. Vom Team hätte ich gern eine Schwarzwälder Kirschtorte als Belohnung", feiert Lohkemper den Hattrick. Waldhof Mannheim steht mit 42 Punkten gesichert im Tabellenmittelfeld. Havelse ist nach dem 6. Sieglos-Spiel bereits 12 Punkte von einem Nichtabstiegsplatz entfernt.

Verl hält nach dem 2:1 in Ingolstadt wieder den Kontakt zum Spitzen-Trio Osnabrück (55 Punkte), Cottbus (53) und Duisburg (51), verhindert den Sturz in die "Bedeutungslosigkeit".

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur 3. Liga am Sonntag. Weiter geht's in der 3. Liga bei MagentaSport am kommenden Freitag mit dem 29. Spieltag: Alemannia Aachen - Energie Cottbus, ab 18.30 Uhr. Am Samstag top: Hansa gegen den MSV, ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr im Einzelspiel abrufbar - alles live bei MagentaSport.

FC Ingolstadt 04 - SC Verl 1:2

Nach nur einem Punkt aus den letzten 3 Spielen meldet sich der SC Verl mit einem 2:1-Sieg in Ingolstadt zurück. Dadurch bleibt Verl mit 3 Punkten Rückstand auf Platz 3 weiter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Ingolstadt hingegen konnte aus den vergangenen 3 Partien nur 1 Zähler holen.

Sabrina Wittmann, Trainerin FC Ingolstadt 04: "Wir sind mit den ersten 2 Torschüssen direkt 0:2 in Rückstand geraten. Wir waren viel zu passiv. Am Ende waren wir auch nicht mutig genug, haben die Bälle zu hektisch vorne reingespielt. Wir haben bis zur 20. Minute nicht gut gespielt und mussten uns dann fangen. Das hat bis zur Halbzeit gedauert. Ich finde, wir haben eine Reaktion gezeigt. Das sind Schritte, die wir machen müssen, die wir entwickeln müssen, um auch wieder Punkte einzufahren." Über die Tabellensituation: "Niemandsland hört sich so negativ an. Nach der Winterpause waren wir 1 Punkt über dem Strich. Da hat uns jeder den Abstieg zugesprochen. Ich bin ganz glücklich, dass wir nichts mit unten zu tun haben. Wir wollen Spieler entwickeln, wir werden nicht die weiße Fahne hissen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WXErRExXUnduMlRITUhFSGErRmF5RUh1SWVkMlR4eWtaTW1LSHc2MHE5ND0=

Tobias Strobl, Trainer SC Verl: "Heute ist ein Stein abgefallen. Natürlich einmal fürs Team, weil wir es uns in den letzten Wochen von den Ergebnissen anders vorgestellt haben. Aber auch die Art und Weise. Es war ein Nachhausekommen. Es waren viele Leute von mir da und dann hat die Mannschaft so eine Leistung abgerufen. Deswegen erfüllt mich das mit Stolz. Wir wissen, was wir abgeliefert haben. Die letzten Spiele war es nicht so, weil es sich nicht so locker angefühlt hat. Die Niederlage gegen Regensburg hat auch nochmal was mit uns gemacht. Du wusstest einfach nicht, wohin es geht. Geht es in die Bedeutungslosigkeit? Ich fand die Leistung heute 70 Minuten herausragend. Der Sieg, da fällt einiges ab." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MklRbm9peDdCTHZNSHVpYUU2YVVNQStabU5pNnRESUpYRVBWS2hXV0Ztaz0=

MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken 4:2

Das Wedau-Stadion bleibt eine Bank für den MSV Duisburg: 10 Siege und 4 Remis vor heimischem Publikum feiern die Zebras in dieser Saison und springen nach einem spektakulären 4:2 gegen Saarbrücken zurück auf den 3. Rang. Seit 14 Monaten hat der MSV Duisburg kein Punktspiel im eigenen Stadion verloren. RW Oberhausen gelang am 31.1.2025 in der Regionalliga West der letzte Coup. Für die weiterhin abstiegsbedrohten Saarbrücker ist es nach 8 Punkten aus 4 Spielen die erste Niederlage unter Coach Argirios Giannikis.

Gänsehaut in Duisburg, Tränen bei Dietmar Hirsch. Der Verein gedenkt dem verstorbenen Ex-Spieler Georg Koch vor der Partie.

Der Link zum Clip:

clipro.tv/player?publishJobID=aUlyeE5wWlpDUUJKRFZsbTVoZUpSa2tNV1lIQkwzcnIxRVhpaGF5L2JaWT0=

Dietmar Hirsch, Trainer MSV Duisburg, erinnert auch nach der Partie gegen Saarbrücken an den verstorbenen Ex-Duisburger Georg Koch: "Wir haben mutig gespielt und gehen in Führung. Speziell in der 2. Halbzeit war das Duisburg- und Ruhrpottfußball. Das war geil wie die Jungs wieder gekommen sind. Wir haben Spieler gebracht, die eine super Energie hineingebracht haben. Als Beispiel nehme ich Niklas Jessen, der ein super Spiel gemacht hat als junger Spieler. Der jetzt da oben ist, der hätte genauso ein Spiel gewollt. Beste Grüße nach ganz oben! Conor Noß hat nicht nur 2 Tore gemacht, sondern auch gearbeitet. Ein Sonderlob gibt es auch für Lex Tyger Lobinger, der gearbeitet hat. Bei der letzten Auswechslung dachte er glaube ich: Scheiße, jetzt muss ich durchspielen. Wir haben den neuen Spieler beigebracht, dass man hier um sein Leben rennen muss. Das war aber auch guter Fußball." Der Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=N2hISXFUbVhRNXY0V1V5N1VzZFdMdXpocU9ZTUFKMzhVMWdhb1ZPamVpRT0=

Conor Noß, MSV Duisburg, erzielt mit seinem 1. Doppelpack im Profibereich seine Saisontore 8 und 9: "Das war ein brutal intensives Spiel und wir haben viel gelitten. In der 2. Halbzeit haben wir uns belohnt und sind aufs Tor gegangen. Wir haben Saarbrücken reingedrängt. Mit dem 4. Tor haben wir das Spiel gekillt. Nach dem 1:2 war es umso krasser, dass wir es noch gedreht haben. Ich hoffe, dass mein 3:2 zum Tor des Monats intern reicht. Da bin ich schon dreimal Zweiter geworden. Der war schon nicht schlecht. Dietmar Hirsch war nach dem Tod von Georg Koch sehr emotional. Ich bekomme Gänsehaut. Nach dem Spiel hat er sich einfach bedankt und wir haben ein Stück weit für ihn gewonnen. Für mich ist Druck ein Privileg. Wir spielen um etwas vor 20 000 Zuschauern!" Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=MUlJaGhGbVgrRzJiZ0htZW1wYTBsZXBma3FIeXBXNjhIemJLeU9SeUxrWT0=

Argirios Giannikis, Trainer 1. FC Saarbrücken, verliert erstmals mit dem FCS: "Bis zu unserem 2:1 haben wir ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Wir hatten die Chance auf das 3:1 und wurden leider zu passiv. Bei den Gegentoren klären wir den Ball nicht richtig und haben das bezahlt. Wir haben gesehen, warum Duisburg die stärkste Heimmannschaft ist. Wir haben diese mentale Stärke nicht. Unsere Tendenz ist aber positiv. Es war lang angerichtet in Duisburg, dass wir was mitnehmen. In Summe war es bis zur 60. Minute gut." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=VkxJcXlFdnlkd1duR0VqUkNVTVZFYkJaaERKNENGSjJzRzRWQ3h1RzZGbz0=

Niko Brettschneider, 1. FC Saarbrücken, verliert bei seinem Ex-Verein nach 2:1-Führung: "Wir haben eine gute Partie gemacht. Eigentlich spielte alles in unsere Karten und dann bekommst du so einfache Gegentore. Vielleicht hat nach der Englischen Woche die Konzentration gefehlt. Fakt ist: 4 Gegentore sind viel zu viel! Unter dem alten Trainer haben wir auch schon guten Fußball gespielt. Nun hatten wir zuletzt Punkte geholt, das gibt Selbstvertrauen." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=NGVqd3J5cG96OC9Hc1kvbGxPb2x3WmhyK1BqbnhVZEFXSnRWcWZVcFRidz0=

SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse 3:1

Bei Waldhof Mannheim schwingt sich mit Felix Lohkemper der Ersatz von Terrence Boyd (Rot-Sperre) zum Matchwinner gegen Havelse auf. Beim 3:1-Sieg gegen den TSV trifft Lohkemper erstmals dreifach im Profifußball. Bislang war ihm dies nur im Verbandspokal und Freundschaftsspielen gelungen. Beim TSV Havelse gehen nach dem 1:3 beim Waldhof nach dem 6. Spiel in Serie ohne Sieg langsam die Lichter aus.

Luc Holtz, Trainer SV Waldhof Mannheim: "Nach dem 0:1-Rückstand haben wir eine Reaktion gezeigt. Wir waren aber schon in der 1. Halbzeit die bessere Mannschaft. Wir haben es verpasst dies in ein Tor umzumünzen. Das 1. Tor war für Felix Lohkemper dann der Dosenöffner. Die Chancenverwertung war schon in Essen unser Thema. Wir sind da manchmal zu hektisch. Für mich ist die Kontrolle über das Spiel entscheidend." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=OWJxYTVGNkcveit0WC9UUlFYVXYvc2lURzVJSDBLQkZqMmZ4VXlORWQrOD0=

Felix Lohkemper, SV Waldhof Mannheim, trifft erstmals dreimal im Profifußball: "Mit 3 Kindern ist bei uns im Bett nicht mehr so viel Platz für den Spielball. Ich nehme ihn aber sicher mit nach Hause. Das war der 1. Dreierpack im Profi-Business für mich. Ich hätte vom Team gern eine Schwarzwälder Kirschtorte als Belohnung. Der Elfmeter war etwas dämlich vom Verteidiger. Mein 3. Treffer war nicht das schönste Tor, aber ein Tor. Mein Knie hat den Ball am Ende über die Linie gebracht. In der 2. Halbzeit wurden wir mit dem 0:1 überrascht. Wir hatten vorn Abstimmungsprobleme. So hatten wir noch nie zusammengespielt. Gefühlt konnte ich mit Terrence Boyd hier beim Waldhof nur 3 Spiele von Beginn an absolvieren. Darauf hoffe ich nach dem Ende seiner Rotsperre." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=UkJQRFBZeWdPWkZMN3R3SUdDRFlyUHpGd3g0eEpoc0RvNjkrWU9INmc0bz0=

Terrence Boyd, SV Waldhof Mannheim, fehlte gegen Havelse Rot-gesperrt und äußert sich zur Pause zu seinem Vertrag: "Ich glaube nicht an meine 15 Tore in der Saison. Stand jetzt höre ich im Sommer auf und trainiere eine Jugend. Sonst hängt das vom Waldhof ab, ob sie sagen: Den Dicken schleppen wir noch eine Saison durch." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=ZzBMcFJraTFqQVJic0hBcDg1S2h0NWJ4UTk5T0ZyQ2M4WDYrdEpLeXhabz0=

Felix Lohkemper schnappt sich nach seinem 1. Dreierpack im Profifußball den Spielball.

Der Link zum Clip:

clipro.tv/player?publishJobID=WlJac3cwWXlFb1RLd0dTaExwc1Rlc1VIbWZ0dVpjS29FYUM3dTlmMDZMWT0=

Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport Waldhof Mannheim, beschäftigt sich mit dem Böllerwurf aus dem Mannheimer Fanblock gegen RW Essen und den finanziellen Folgen: "Zunächst einmal darf so etwas nicht vorkommen. Das war ein Fehlverhalten von einem Fan und nicht von allen. Die haben ihn gestellt und aus dem Block geworfen. Dieser Selbstreinigungsprozess ist etwas Gutes. Der Torhüter von Essen kam dabei zu Schaden und wir wünschen ihm alles Gute! Ich habe noch kein Urteil zu einer Geldstrafe. Das muss man abwarten. Grundsätzlich haben wir tolle Fans. Das war unglücklich und darf nicht passieren." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=TWpFb3h6RmJpanRzMktLek1PbFEzempGRFhkNWtTUWZFaHRuSGp2aXlSQT0=

Samir Ferchichi, Trainer TSV Havelse, ist nicht bereit für Englische Wochen: "Wir hatten in der 1. Halbzeit keinen guten Zugriff. Wir wollten das Zentrum schließen. Das ist uns nicht gut gelungen. Wir haben nach der Pause mehr Druck gekriegt und machen nach einem Ballgewinn das 1:0. Dann bekommen wir zu einfache Gegentore. Wir bekommen 3 Standardgegentore. Felix Lohkemper muss zweimal nur den Fuß hinhalten. Eine Englische Woche ist für unsere Spieler, der beruflich noch anderen Dingen nachgehen, extrem hart. Sie hauen sich voll rein. Das will ich niemanden absprechen." Link zum Interview:

clipro.tv/player?publishJobID=bTZOdmJ3TVNDbUtVRGtBZnNmUitYQTdiTmlJNjdsSzBBNUpUVVkxbkZiVT0=

Fußball live bei MagentaSport

3. Liga | 29. Spieltag

Freitag, 13.03.2026

ab 18.30 Uhr: Alemannia Aachen - Energie Cottbus

Samstag, 14.03.2026

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: 1. FC Saarbrücken - SSV Jahn Regensburg, VfL Osnabrück - SV Waldhof Mannheim, Hansa Rostock - MSV Duisburg, TSV Havelse - Viktoria Köln, Rot-Weiss Essen - Erzgebirge Aue

ab 16.15 Uhr: TSV 1860 München - SV Wehen Wiesbaden

Sonntag, 15.03.2026

ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - TSG Hoffenheim II

ab 16.15 Uhr: SC Verl - 1. FC Schweinfurt 05

ab 19.15 Uhr: SSV Ulm 1846 - FC Ingolstadt 04

Google Pixel Frauen-Bundesliga | 20. Spieltag

Freitag, 13.03.2026

ab 18.15 Uhr: SC Freiburg - 1. FC Nürnberg

Samstag, 14.03.2026

ab 13.45 Uhr: SV Werder Bremen - Eintracht Frankfurt

ab 15.45 Uhr: RB Leipzig - 1. FC Union Berlin

Sonntag, 15.03.2026

ab 11.45 Uhr: TSG Hoffenheim - SGS Essen

ab 13.45 Uhr: Carl Zeiss Jena - Hamburger SV

ab 16.45 Uhr: 1. FC Köln - FC Bayern München

ab 18.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell