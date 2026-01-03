MagentaSport

EuroLeague und EuroCup live bei MagentaSport: "Sehr gut für die Seele": Bayern beendet gegen Tel Aviv die Niederlagenserie - Pesic lobt "komplettes Spiel"

München (ots)

Kollektives Aufatmen in München! Nach zuletzt neun Niederlagen in der EuroLeague gab es gegen Maccabi Tel Aviv einen klaren 95:71-Erfolg - und damit den ersten Sieg seit dem 86:82 in Paris Anfang November. "Mit einem Heimsieg ins Jahr zu starten, ist natürlich wunderschön", freut sich Andi Obst nach der Partie. "Das tut sehr gut für die Seele. Die harte Arbeit, die wir in den letzten Tagen reingesteckt haben, zahlt sich jetzt aus." Insbesondere David McCormack drehte mit 18 Punkten auf und findet, dass dieser Erfolg "das Momentum und das Mindset für uns verändert". Bayerns neuer Trainer Svetislav Pesic, der nach der jüngsten Niederlage gegen Maccabis Stadtrivalen noch polterte, Hapoel hätte gegen seine Bayern "phasenweise 5 gegen 0" gespielt, lobte diesmal ausdrücklich die "exzellente" Defensivarbeit und freute sich: "Das war ein komplettes Spiel. Jetzt ist es wichtig, ob wir es schaffen, dieses Spiel nochmal zu wiederholen." Am Mittwoch steht das nächste Heimspiel an: ab 20.00 Uhr live bei MagentaSport, gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz.

Alles andere als optimal lief es für die Ulmer im EuroCup beim 79:89 gegen Lietkabelis Panevezys. Kurz vor Ende des 3. Viertels brachte Chris Sengfelder sein Team 5 Punkte in Führung. Was folgte, war ein Zusammenbruch und ein 19:0-Run der Litauer. Ein entsetzter Ulmer Trainer Ty Harrelson erklärte nach dem Spiel: "Ich habe dafür keine Erklärung. Ich muss mir nochmal das Video anschauen. Wir haben gut gekämpft, weil wir uns die Führung geholt haben. Dann haben wir defensiv nachgelassen. Dann gab es einige Turnovers, vergebene Freiwürfe. Und im 4. Viertel ist es eine Kombination von beidem, in diesen Momenten."

Nachfolgend Clips und Stimmen zum 19. Spieltag der EuroLeague, mit dem Heimspiel des FC Bayern gegen Maccabi Tel Aviv sowie der Partie von ratiopharm Ulm gegen Lietkabelis Panevezys am 12. Spieltag des EuroCup. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit der EuroLeague am Dienstag, mit der Konferenz des 20. Spieltags, u.a. mit dem Duell zwischen Daniel Theis' Monegassen und Partizan Belgrad mit Isaac Bonga.

EuroLeague | 19. Spieltag

FC Bayern - Maccabi Tel Aviv 95:71

Die Horror-Serie ist endlich vorbei! Im zweiten EuroLeague-Spiel von Svetislav Pesic gibt es den ersten Sieg für den FC Bayern und damit das Ende der 9 Spiele andauernden Niederlagenserie. Insbesondere dank David McCormack, der 18 Punkte zum Erfolg beitrug. Bayerns 6. Erfolg in dieser EuroLeague-Saison bedeutet, dass sie den letzten Tabellenplatz an Partizan Belgrad abgeben und einen kleinen Sprung auf Rang 18 machen. Maccabi findet sich auf Platz 14 wieder.

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SmsxTVIxMlM1SFNtSzVGNERla25QTEh1d280R3VNWDAzYitPRkFlZ0Iraz0=

Svetislav Pesic, Trainer FC Bayern: "Das war ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir gewinnen das Spiel, das war ein wichtiger Sieg. Für mich, für die Fans, für die Spieler, für die Mannschaft, für den Verein, ist es immer wichtig zu gewinnen. Aber für mich sind auch andere Dinge wichtig: Wie wir gewinnen. Heute hat alles, was wir in der Defense versucht haben, um Transitions zu verhindern, Points oder Fast-Break-Points von einer der besten Mannschaften der EuroLeague, hat funktioniert. In den ersten 10 Minuten haben wir exzellent gespielt, exzellent. Exzellente Defense am Ball, exzellente Rotation. Manchmal haben wir in der Defense durchgewechselt und uns die Rebounds geholt. Das war ein komplettes Spiel. Jetzt ist es wichtig, ob wir es schaffen, dieses Spiel nochmal zu wiederholen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bHBFVisyd3ZwSzNORFZid01xVGZ5TFRzSTNxLzNhdlF3YmRaWk15UlVxOD0=

Andi Obst, Spieler FC Bayern: "Mit einem Heimsieg ins Jahr zu starten, ist natürlich wunderschön. Das tut sehr gut für die Seele. Die harte Arbeit, die wir in den letzten Tagen reingesteckt haben, zahlt sich jetzt aus."

... zur Art und Weise des Sieges und dem fehlenden Offensiv-Flow in dieser Saison: "Wir hatten nicht immer eine gute Struktur oder wussten nicht genau, wie wir was spielen wollten und haben uns schwergetan, einen Rhythmus zu finden. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich gut Klarheit - oder besser Klarheit und Struktur. Klar müssen wir das noch ein bisschen ausfeilen. Aber die Kleinigkeiten machen schon den großen Unterschied für uns."

... was Svetislav Pesic anders macht: "Wir versuchen Sachen kurz zu halten und haben ein paar Sachen rausgenommen, die wir davor drin hatten. Die wenigen Sachen, die wir haben, sollen wir richtig gut machen. Das verlangt er auch ab, auf seine Art und Weise. Aber das tut uns ganz gut."

... zu David McCormack: "Das wundert mich gar nicht. David, auch wenn er nicht häufig auf der Bank war, ist immer positiv gewesen, hat immer gute Laune reingebracht, hart trainiert, alles gegeben und war immer für die Mannschaft da. Dass er heute seinen Breakout hatte, sein Moment kommt, hat er mehr als verdient und überrascht einen auch weniger."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NjFvYjJNZGRPbkZ2SWhBY1A2bjFnUkxTdy9yNy8xUktEWXNMbUx4L2pYcz0=

Justinian Jessup, Spieler Bayern: "Ja, endlich gibt es einen Sieg! Auch im SAP Garden in der EuroLeague. All Glory to God! Mann, das ist ein großartiger Sieg!"

... was Svetislav Pesic gemacht hat, um der Mannschaft wieder Selbstvertrauen zu geben: "Wir versuchen einfach, defensiv aufmerksamer zu sein und an uns zu glauben, guten Team-Basketball zu spielen. Er hat versucht, unsere Einstellung ein bisschen zu ändern, uns ein bisschen tougher zu machen. Wir haben Fortschritte gemacht, heute Abend zu gewinnen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SHR5YXZYaHEzZlMvcThSUmZpMlhuNGs1UUZ1ODNVVDFGVVJhMmx0Y2NaVT0=

David McCormack, 18 Punkte und 7 Rebounds für den FC Bayern gegen Maccabi Tel Aviv: "Das war ein spaßiges Spiel, um ehrlich zu sein. Unser Selbstvertrauen wächst definitiv und ich hätte das nicht ohne meine Teamkollegen machen können. Wir haben eine großartige Chemie auf dem Court."

...darüber, wie wichtig dieser Sieg nach neun Niederlagen in Folge ist: "Es war ein sehr wichtiger Sieg für uns, um ehrlich zu sein. Er hat das Momentum und das Mindset für uns verändert. Es ist ein neues Jahr, es ist 2026. Wir haben gehofft, so zu starten und hoffen, so weitermachen zu können."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=alhXeHQzd2VVdEFyWFRmNTF5RXNiQ2JzU3JuQTFqdlN2a0xZdEVVaU5kVT0=

Vladimir Lucic, Kapitän FC Bayern: "Das ist ein gutes Gefühl, nach dieser langen Niederlagenserie zu gewinnen. Da war auch ein bisschen Pech dabei, in einigen Spielen. In einer Liga, die so stark und jedes Spiel wichtig ist, haben wir drei oder vier Spiele verloren, in denen wir die Chance hatten, zu gewinnen. Deshalb war es nicht einfach, zurückzuschlagen. Daher bin ich froh, dass wir in dieses neue Jahr mit einem Sieg starten konnten. Wir fokussieren uns auf das nächste Spiel in zwei Tagen und versuchen, besser zu werden."

... wie nachhaltig dieser Auftritt für den Rest der Saison sein kann: "Das weiß ich nicht. Es gibt viele großartige Teams. Wir müssen einfach weiter an unserem Spiel arbeiten, einige Dinge verbessern. Das Wichtigste ist, in jedem Spiel wettbewerbsfähig zu sein. Heute war eine gute Situation für uns. Wir haben viel darüber gesprochen, ihre Transition Offense zu stoppen. Das haben wir sehr gut gemacht, besonders in einigen Momenten der 1. Hälfte und dem 3. Viertel, als wir das Spiel entschieden haben. Wir müssen einfach weiter mithalten, wettbewerbsfähig bleiben und versuchen, so viele Siege wie möglich bis zum Ende der EuroLeague-Saison zu holen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZFlmVnNQK25HQzlIZmlrb1R5M3Era085NlMxWlZyajZwMkY5dmVTMUVoYz0=

Valencia Basket - Partizan Belgrad 86:73

Auch 17 Punkte von Isaac Bonga reichen Partizan nicht zum Sieg. Nachdem die Serben das erste Viertel für sich entschieden, gingen die restlichen drei an Valencia, die mit diesem Resultat die Tabellenspitze behaupten. Partizan muss die vierte EuroLeague-Niederlage am Stück einstecken und bleibt Vorletzter.

17 Punkte! Der Gala-Auftritt von Isaac Bonga im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QWozOGZqQ2t6ajlyNzhoMFVtL21tOGFUS3kwQWxFMzR3L3dTWnp6N3pybz0=

Virtus Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 97:85

Nach der Niederlage gegen Olympiakos ist Virtus Bologna um Karim Jallow wieder auf Kurs. 12 Punkte steuerte der Ex-Ulmer zum Sieg bei und war damit drittbester Werfer seines Teams. Bologna übernimmt Rang 13, die Mailänder Platz 11.

12 Punkte! Der Abend von Karim Jallow im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dVI3YXRoT0pKMVZrY1pidTErWklmSldtMkM0Qjdwa201dWJYOVIveVJLMD0=

FC Barcelona - AS Monaco 74:90

Prestigeerfolg für Daniel Theis und die AS Monaco in Barcelona! 7 Punkte trug der Welt- und Europameister zum Sieg bei. Es ist der dritte Erfolg in Serie für die Monegassen in der EuroLeague und gleichbedeutend mit Platz 4. Die Katalanen finden sich auf Rang 5 wieder.

Die 7 Punkte von Theis im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=T1lyb1J4b0FXL1RnTDZiZmFKdWRYTVRKZ2Z0Q01qRVB6WWZ5NFBWUjlZTT0=

Panathinaikos Athen - Olympiakos Piräus 82:87

Bis zum Schluss blieb das griechische Derby spannend! Erst im 4. Viertel gelang Olympiakos mit einem 10:2-Run die Entscheidung. Auch 32 Punkte von Kendrick Nunn reichten den Gastgebern nicht zum Sieg. Panathinaikos übernimmt Platz 5, Olympiakos bleibt zwei Plätze dahinter auf Rang 7.

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=NGZodG1IZ2V3Z3oyYW1NSEFVbEhsaHp1NmpBT2FGUjVTVDFDbEVLdmRkMD0=

Ton an! Das OAKA empfängt Olympiakos zum Derby - mit einem emotionalen Zusammenschnitt der letzten EuroLeague-Siege. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=YktGbVNHN0l2Z3l0cXRnSThRRGM4MTdGNG1teWc1VWl4UEcrazg4QVB6OD0=

EuroCup | 12. Spieltag

ratiopharm Ulm - Lietkabelis Panevezys 79:89

Das war am Schluss zu wenig: Zwar führten die Ulmer im 3. Viertel mit 5 Punkten Vorsprung und waren im Begriff, ein verloren geglaubtes Spiel noch auf ihre Seite zu ziehen. Genau zu dem Zeitpunkt gelang Lietkabelis jedoch ein 19:0-Run, mit dem die Litauer das Spiel letztendlich deutlich gewannen. In der Tabelle bleiben beide Teams Nachbarn, Ulm auf Platz 8, Lietkabelis Panevezys auf Rang 9.

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=QzdyMlVSM0s0SFU5MkNOWHZmSVZhVVZ1UU8raHB2RVBRSTZuNUZzUEY4ND0=

Aus Erlösung wird Verzweiflung: Nach dem Dreier von Chris Sengfelder fallen die Ulmer komplett auseinander, Lietkabelis Panevezys kontert mit einem 19:0-Run. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cTlRbXVvTmhYa0drYm5QYmpWZEw2bW9Od3JwbFdyWWNqRnhFNFU3c0pGRT0=

Ty Harrelson, Trainer Ulm: "Ich habe dafür [für den Run von Lietkabelis, Anm.d.Red.] keine Erklärung. Ich muss mir nochmal das Video anschauen. Wir haben gut gekämpft, weil wir uns die Führung geholt haben. Dann haben wir defensiv nachgelassen. Dann gab es einige Turnovers, vergebene Freiwürfe. Und im 4. Viertel ist es eine Kombination von beidem, in diesen Momenten. Ich habe versucht, die Timeouts zu nutzen, um an der Execution zu arbeiten. Das hat auch nicht funktioniert. Wir haben versucht, was wir konnten, um uns aus dem Loch zu ziehen. Aber das war ein tougher Run, aus dem wir nicht mehr rauskommen konnten. [Michael, Anm.d.Red.] Flowers hat heute ein großartiges Spiel gemacht. Er ist der große Unterschied gewesen, den sie in Game 1 nicht gehabt haben. Heute war es sehr schwer."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TUtlUnB3SHFLSXRMMEpNT3dWcllWelRtQklpUUhabldCcVZtNmViM2QxYz0=

EuroLeague | 20. Spieltag

Dienstag, 06.01.2025

ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Olympiakos Piräus

ab 18.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - Dubai Basketball

ab 19.15 Uhr: AS Monaco - Partizan Belgrad

ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Valencia Basket, ASVEL Villeurbanne - Real Madrid

ab 20.00 Uhr: EuroLeague-Konferenz, Panathinaikos Athen - EA7 Emporio Armani Milano

ab 20.15 Uhr: Virtus Bologna - Zalgiris Kaunas

Mittwoch, 07.01.2026

ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Paris Basketball

ab 20.00 Uhr: FC Bayern München - Baskonia Vitoria-Gasteiz

EuroCup | 13. Spieltag

Dienstag, 06.01.2026

ab 17.50 Uhr: Besiktas Istanbul - ratiopharm Ulm

ab 18.50 Uhr: Cedevita Olympia Ljubljana - Bahcesehir College Istanbul

ab 20.35 Uhr: BAXI Manresa - Aris Thessaloniki

Mittwoch, 07.01.2026

ab 16.50 Uhr: Türk Telekom Ankara - Dolomiti Energia Trento

ab 17.50 Uhr: Lietkabelis Panevezys - Cosea JL Bourg-en-Bresse

ab 18.20 Uhr: Panionios Athen - Buducnost VOLI Podgorica

ab 18.50 Uhr: Slask Wroclaw - Hapoel Jerusalem

ab 19.30 Uhr: Veolia Towers Hamburg - Neptunas Klaipeda

ab 19.50 Uhr: Umana Reyer Venice - U-BT Cluj-Napoca

ab 20.20 Uhr: London Lions - NINERS Chemnitz

